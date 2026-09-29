China și SUA pregătesc reduceri de tarife de 60 de miliarde de dolari. Ce produse au fost alese

China și Statele Unite au anunțat intenția de a reduce tarifele aplicate unor categorii de bunuri importate reciproc, cu o valoare totală estimată la 60 de miliarde de dolari. Listele vizează produse agricole americane, dar și bunuri de consum chinezești, de la cosmetice și produse medicale până la jucării și electrocasnice.

Fiecare dintre cele două țări a propus un tratament tarifar mai favorabil pentru mărfuri în valoare de aproximativ 30 de miliarde de dolari. Potrivit reprezentantului american pentru comerț, Jamieson Greer, măsura se referă la comerțul cu bunuri considerate nesensibile.

Pentru Statele Unite, propunerea ar însemna „deblocarea unui acces îmbunătățit la piață” pentru aproximativ 30% dintre exporturile americane către China.

Reducerile tarifare reciproce au fost anunțate alături de prelungirea armistițiului comercial dintre cele două țări. Cele două elemente s-au numărat printre principalele rezultate anunțate după al doilea summit din acest an dintre președintele chinez Xi Jinping și președintele american Donald Trump. Întâlnirea dintre cei doi lideri a avut loc la Washington săptămâna trecută, informează Reuters.

Detaliile publicate de cele două administrații nu precizează însă amploarea exactă a reducerilor de tarife și nici momentul în care acestea ar urma să fie aplicate. Biroul Reprezentantului Comercial al SUA a precizat că valoarea de 30 de miliarde de dolari atribuită fiecărei liste de produse a fost calculată pe baza datelor privind importurile din 2024.

Una dintre listele publicate de Casa Albă arată că Beijingul intenționează să reducă taxele pentru mai multe produse agricole americane. Printre acestea se numără porumbul, grâul, sorgul, carnea, produsele lactate, uleiurile vegetale și făina.

Soia nu figurează însă printre produsele menționate pe lista reducerilor tarifare. Excluderea este relevantă pentru comerțul agricol dintre cele două țări, deoarece soia a reprezentat cel mai mare export agricol american către China, cu o valoare de 16,2 miliarde de dolari în 2025. Asociația Americană a Soiei și-a exprimat dezamăgirea față de menținerea tarifului de retorsiune de 10% aplicat de Beijing. Organizația a arătat că acest tarif va continua să limiteze achizițiile de soia americană de către cumpărătorii chinezi privați.

„Eliminarea tarifului ar îmbunătăți competitivitatea soiei americane și ar oferi oportunități mai mari cumpărătorilor privați chinezi”, a declarat grupul comercial.

O listă separată prezintă reducerile tarifare reciproce propuse de Washington pentru mai multe categorii de produse de larg consum importate din China. Printre acestea se află electrocasnice de dimensiuni mici, inclusiv aparate de cafea și prăjitoare de pâine. Lista mai cuprinde veselă, pături și lenjerie de pat. Produsele de acest tip reprezintă o parte importantă a comerțului cu bunuri de consum dintre cele două economii.

Categoria extinsă a jucăriilor, care include și bicicletele pentru copii, a avut cea mai mare valoare dintre categoriile prezentate în lista americană. Importurile din această categorie au totalizat 14,4 miliarde de dolari în 2024, înainte de a coborî la 9,8 miliarde de dolari în 2025, pe fondul majorării tarifelor introduse de administrația Trump, potrivit datelor Biroului de Recensământ al SUA.

Washingtonul a inclus pe listă și artificii produse în China, flori artificiale, decorațiuni pentru sărbători și scaune auto destinate copiilor. Aceste categorii fac parte din valoarea totală de aproximativ 30 de miliarde de dolari pentru care Statele Unite propun un tratament tarifar mai favorabil.

Ministerul Comerțului din China a anunțat luni că armistițiul comercial cu Statele Unite va fi prelungit cu două luni, până la 10 ianuarie. Potrivit ministerului, perioada suplimentară le-ar permite celor două părți să evalueze acordul existent pentru soluționarea problemelor economice și comerciale. Beijingul a precizat că intervalul va fi folosit și pentru analizarea modalităților de continuare a cooperării pe aceste teme. Prelungirea ar urma să ofere companiilor un cadru mai stabil pentru activitățile comerciale.

Ministerul chinez a descris perioada suplimentară drept un „mediu politic relativ stabil și previzibil” pentru cooperarea dintre companii și pentru continuarea discuțiilor. Cele două guverne vor purta în continuare discuții periodice privind eventualele oportunități de investiții și bariere comerciale. Potrivit ministerului, aceste consultări ar urma să contribuie la creșterea transparenței și predictibilității politicilor. Oficialii chinezi au menționat și preocupările exprimate de companii în legătură cu relațiile comerciale dintre cele două țări.

Piețele financiare au reacționat luni la lipsa unor detalii concrete suplimentare după summitul dintre Xi Jinping și Donald Trump. Acțiunile chineze au scăzut puternic, iar indicii bursieri americani au înregistrat, de asemenea, pierderi. Investitorii și-au îndreptat atenția și către tensiunile din discuțiile dintre Statele Unite și Iran. Evoluțiile din acest dosar au contribuit la creșterea prețurilor petrolului.

Alegerea categoriilor de produse pentru care China intenționează să reducă tarifele este legată și de angajamentul Beijingului, menționat de Casa Albă, de a cumpăra produse agricole americane în valoare de 17 miliarde de dolari. China a reluat deja achizițiile importante de soia din Statele Unite. Acestea se înscriu într-un acord încheiat anul trecut, potrivit căruia Beijingul urma să cumpere anual 25 de milioane de tone metrice de soia americană. Soia rămâne însă exclusă din lista produselor pentru care este prevăzută reducerea tarifară anunțată.

Cele două țări vor crea și un grup de lucru dedicat agriculturii, sub egida unui consiliu comercial. Prima reuniune a acestuia ar urma să aibă loc înainte de sfârșitul anului. Discuțiile vor viza accesul bilateral pe piețele agricole și aspectele de reglementare. Ministerul chinez al Comerțului a inclus aceste teme printre domeniile în care cele două țări vor continua consultările.

Summitul prezidențial a inclus și un acord referitor la importurile chineze de cărbune american. Potrivit comunicatului Casei Albe, China va importa 10 milioane de tone metrice de cărbune din Statele Unite în fiecare an, în 2027 și 2028. Volumul reprezintă aproximativ 2% din importurile anuale de cărbune ale Chinei. Gazele naturale lichefiate și petrolul nu au fost incluse în lista produselor vizate de acest acord.

„Importul de cărbune american nu este doar un supliment benefic pentru piața internă a cărbunelui din China, ci aduce și venituri economice stabile și locuri de muncă în industria cărbunelui din SUA”, a declarat ministerul chinez.

Pe segmentul tehnologic, Statele Unite și China au convenit să creeze un canal de comunicare pentru incidente legate de inteligența artificială. Cele două părți urmează să continue dialogul pe această temă până la sfârșitul lunii noiembrie. Comunicarea directă privind astfel de incidente face parte din măsurile convenite în urma discuțiilor dintre cele două administrații. Detaliile privind modul de funcționare al acestui canal nu au fost prezentate.

China a anunțat, de asemenea, că va analiza și aproba instituții străine de servicii financiare, inclusiv companii cu capital american, pentru desfășurarea de activități comerciale pe piața chineză. Aceste instituții ar putea, potrivit comunicatului ministerului, să deschidă sucursale în China. Măsura se înscrie în discuțiile mai ample privind accesul companiilor la piețele celor două țări. Beijingul și Washingtonul au anunțat că vor continua consultările și pe aceste teme.

În ceea ce privește transportul aerian, cele două țări vor menține comunicarea privind posibilitatea creșterii numărului de zboruri directe dintre China și Statele Unite. Ministerul chinez al Comerțului a inclus această temă în lista domeniilor asupra cărora vor continua discuțiile. Nu au fost precizate în comunicatul citat un număr exact de zboruri suplimentare sau un calendar pentru eventualele modificări.