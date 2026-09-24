Donald Trump și Xi Jinping, întâlnire de rang înalt la Casa Albă. SUA și China prelungesc armistițiul comercial până în ianuarie

Președintele SUA, Donald Trump, îl primește joi la Casa Albă pe președintele Chinei, Xi Jinping, în cadrul unui summit de stat desfășurat la Washington. Vizita este a doua întâlnire din acest an între liderii celor mai mari două economii ale lumii și prima vizită a lui Xi la Washington în mai bine de un deceniu. Întâlnirea este așteptată să fie bogată în simbolism și ceremonii, în timp ce rezultatele concrete ar putea fi mai limitate.

Xi Jinping a ajuns în Statele Unite miercuri seară, însoțit de soția sa, Peng Liyuan. Donald Trump l-a întâmpinat personal pe pista bazei aeriene Joint Base Andrews, la periferia Washingtonului. Potrivit C-SPAN, care urmărește evenimentele prezidențiale, este pentru prima dată în 11 ani când un președinte american întâmpină un lider străin la Joint Base Andrews. Ultimul caz menționat a avut loc în 2015, când președintele Barack Obama l-a primit pe Papa Francisc, conform Reuters.

Vizita lui Xi se desfășoară pe durata a trei zile și include un program oficial amplu. Donald Trump urmărește să reproducă primirea fastuoasă pe care a primit-o în China în luna mai și să îl impresioneze pe liderul chinez printr-o ceremonie organizată în mai multe zone ale Casei Albe, inclusiv pe peluza de sud, la State Floor și în Rose Garden.

Într-un mesaj transmis la sosirea în Statele Unite prin intermediul agenției chineze Xinhua, Xi Jinping a exprimat speranța unei relații mai stabile între Beijing și Washington. Liderul chinez a susținut că cele două țări ar trebui să fie partenere, nu rivale, și că logica istorică a coexistenței pașnice dintre cele două state nu s-a schimbat.

Xi a mai transmis, prin comentarii difuzate de presa de stat chineză, că își dorește discuții aprofundate cu Donald Trump pe tema principalelor probleme care privesc relațiile bilaterale și situația globală.

În mesajul său, Xi a legat obiectivele celor două state, arătând că revitalizarea națiunii chineze și obiectivul de a face America din nou măreață pot evolua în paralel și că SUA și China pot contribui la succesul celeilalte, cu beneficii pentru comunitatea internațională.

În același timp, subiectele dificile dintre cele două puteri rămân numeroase. Printre acestea se află Taiwanul, controalele la export, inteligența artificială și războiul din Iran, notează Euronews.

Un rezultat concret al discuțiilor dintre oficialii americani și chinezi a fost prelungirea până la 10 ianuarie a acordului care a suspendat războiul comercial dintre cele două țări. Înțelegerea urma să expire în noiembrie.

Secretarul Trezoreriei SUA, Scott Bessent, a anunțat după discuțiile cu vicepremierul chinez He Lifeng că cele două părți au convenit să prelungească armistițiul. Acordul presupune reducerea unor tarife și angajamentul ambelor state de a nu introduce noi restricții comerciale.

Bessent a indicat că nu este clar dacă cele două țări vor ajunge la un acord mai amplu sau dacă vor decide pur și simplu să prelungească actuala înțelegere. El a arătat că reuniunile internaționale care vor avea loc în China în noiembrie și în Florida în decembrie ar putea oferi noi oportunități pentru discuții.

Armistițiul comercial are o importanță deosebită după perioada în care tarifele reciproce dintre Statele Unite și China au depășit 100%. Prelungirea acordului le oferă celor două administrații mai mult timp pentru negocieri. Reuters confirmă că extinderea înțelegerii comerciale până la 10 ianuarie reprezintă unul dintre principalele rezultate concrete ale acestei etape a relației dintre Washington și Beijing.

Taiwanul rămâne cel mai sensibil subiect din relația dintre SUA și China. Insula este guvernată democratic, însă este revendicată de Beijing.

Aliații Statelor Unite din Asia sunt preocupați de posibilitatea ca Donald Trump să reducă sprijinul Washingtonului pentru Taipei în schimbul unor avantaje economice obținute în relația cu China.

Xi Jinping este așteptat să îi ceară lui Donald Trump să oprească vânzările de arme americane către Taiwan. Potrivit unor surse informate cu privire la discuții, subiectul ar putea fi abordat în timpul vizitei pe care cei doi lideri o au programată vineri la Arhivele Naționale ale SUA.

În schimb, China ar putea contribui la exercitarea unor presiuni asupra Iranului, potrivit surselor citate în material.

După summitul din luna mai, Donald Trump a anunțat că a pus în așteptare un pachet de arme pentru Taiwan în valoare de aproximativ 14 miliarde de dolari și a considerat acest pachet un instrument important în negocierile cu Beijingul.

Războiul din Iran este de asemenea așteptat să fie abordat de Donald Trump și Xi Jinping. Până acum au existat puține indicii că Beijingul ar fi dispus să exercite presiuni asupra aliatului său pentru a răspunde solicitărilor Statelor Unite.

Conflictul a perturbat însă aprovizionarea cu energie și comerțul internațional, ceea ce face ca situația din Iran să reprezinte un subiect de interes pentru ambele puteri.

Reuters notează că Donald Trump se confruntă în această perioadă cu efectele politice ale războiului din Iran, în timp ce Xi Jinping trebuie să gestioneze provocări economice interne. În același timp, China a înregistrat o creștere puternică a comerțului, iar controlul asupra livrărilor de minerale rare îi oferă Beijingului o sursă importantă de influență în negocierile cu Washingtonul.

În domeniul comercial există mai multe perspective pentru rezultate concrete. Donald Trump urmărește să obțină câștiguri comerciale înaintea alegerilor legislative de la jumătatea mandatului, iar reprezentantul comercial al SUA, Jamieson Greer, a anunțat că cele două țări ar urma să facă unele anunțuri referitoare la agricultură și barierele netarifare.

Inteligența artificială este un alt domeniu în care ar putea exista o formă de cooperare. Importanța tehnologiei pentru securitatea națională, competitivitatea economică și capacitățile militare face ca domeniul să fie urmărit atât de Washington, cât și de Beijing. Ambele state sunt preocupate și de posibilitatea utilizării necorespunzătoare a inteligenței artificiale.

Scott Bessent a discutat despre inteligența artificială cu He Lifeng în weekend. Secretarul de stat american Marco Rubio a vorbit, la rândul său, despre ideea aflată într-un stadiu incipient de creare a unui mecanism de comunicare directă între cele două state, asemănător unei linii telefonice utilizate în perioada Războiului Rece. Scopul unui asemenea mecanism ar fi evitarea unor incidente periculoase care ar putea afecta economii și societăți sau chiar conduce la un conflict între state.

Totuși, competiția intensă dintre SUA și China în domeniul inteligenței artificiale ar putea limita cooperarea la acorduri în principal simbolice, potrivit analiștilor citați în material. Reuters notează, de asemenea, că rezultatele concrete anticipate pentru summit sunt limitate, în principal, la prelungirea armistițiului comercial și la posibilitatea unui acord privind amenințările asociate inteligenței artificiale.

Cina de stat organizată joi la Casa Albă va reuni mai mulți dintre cei mai importanți lideri ai industriei tehnologice.

Printre invitați se află Tim Cook, directorul general al Apple, Jeff Bezos, fondatorul Amazon, Sundar Pichai, directorul general al Alphabet, Sam Altman de la OpenAI, Elon Musk de la Tesla și Jensen Huang de la Nvidia.

În pofida prezenței unor nume importante din industria tehnologică, persoane familiarizate cu planurile administrației americane au indicat că Donald Trump este probabil să mențină controalele stricte asupra exporturilor de tehnologie americană pe care Beijingul dorește să le relaxeze.

Lista invitaților reflectă importanța pe care inteligența artificială și tehnologia o au în relația dintre cele două țări, dar nu indică automat o schimbare a politicii americane privind exporturile de tehnologie.

Primirea fastuoasă pregătită pentru Xi Jinping a provocat și reacții critice în rândul unor republicani.

Senatorul Roger Wicker, președintele Comisiei pentru Servicii Armate a Senatului, a criticat amploarea primirii oferite liderului chinez. Într-un discurs susținut marți în Senat, el a argumentat că Donald Trump nu ar fi trebuit să îl invite pe Xi Jinping, invocând problemele pe care Statele Unite le au cu președintele chinez și cu Partidul Comunist Chinez.

În schimb, secretarul de stat Marco Rubio a subliniat importanța menținerii relației dintre Washington și Beijing la cel mai înalt nivel, având în vedere că cele două țări sunt cele mai mari economii ale lumii și, potrivit evaluării sale, probabil și cele mai puternice puteri militare.

Prima vizită de stat a lui Xi Jinping în Statele Unite după mai bine de un deceniu este marcată de un program oficial amplu.

Joi sunt programate ceremonia oficială de primire, un survol aerian, discuții în Biroul Oval și banchetul de stat de la Casa Albă. Programul este conceput să ofere vizitei o amploare ceremonială semnificativă, în condițiile în care Washingtonul și Beijingul încearcă să transmită imaginea unei relații stabile, în ciuda divergențelor profunde dintre cele două state.

Vizita se încheie vineri, după un moment de ceai la Casa Albă și o deplasare la Arhivele Naționale ale Statelor Unite, instituție care găzduiește Declarația de Independență a SUA.