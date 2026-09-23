Nicușor Dan, mesaj direct pentru Trump: „Are dreptate”. Ce spune despre trupele SUA din România

Nicușor Dan a declarat într-un interviu acordat pentru CNN, că Donald Trump „are dreptate” atunci când cere statelor europene să își asume o parte mai mare din costurile propriei apărări. Șeful statului a susținut însă că menținerea unei prezențe militare americane puternice în Europa, în special în regiunea Mării Negre, reprezintă și un interes strategic pentru Statele Unite.

Întrebat despre posibilitatea reducerii efectivelor militare americane de pe continent și despre temerile că o astfel de măsură ar putea încuraja Rusia, Nicușor Dan a făcut referire la situația trupelor americane staționate în România. Președintele a precizat că, în prezent, în țară se află aproximativ 1.500 de militari americani.

Potrivit lui Nicușor Dan, un contingent rotațional de aproximativ 500 de militari, care desfășura activități în România, Bulgaria și Ungaria, a fost retras. Șeful statului a afirmat că Bucureștiul susține o redistribuire „proporțională” a efectivelor americane între statele europene.

„Având o relație militară și diplomatică bună cu Statele Unite, cred că ar fi un semnal bun să existe o redistribuire proporțională a trupelor americane în interiorul Europei”, a declarat Nicușor Dan în interviul pentru CNN.

Numărul militarilor americani aflați în România a variat în ultimul an, pe fondul modificărilor privind dispunerea forțelor SUA în Europa. Reuters relata în septembrie că aproximativ jumătate dintre cei circa 2.000 de militari americani aflați anterior în România au plecat, în contextul realinierii forțelor americane de pe continent.

În același timp, în primăvara și vara lui 2026 au fost dislocate temporar câteva sute de militari americani suplimentari. Printre locațiile menționate s-au numărat baza aeriană Mihail Kogălniceanu și Câmpia Turzii.

Discuția despre efectivele americane din Europa are loc în paralel cu solicitările administrației de la Washington privind creșterea contribuției aliaților europeni la apărarea NATO. Nicușor Dan a susținut că această problemă trebuie privită și prin prisma diferențelor istorice dintre contribuțiile Statelor Unite și cele ale statelor europene.

Întrebat despre neîncrederea manifestată în unele state europene în legătură cu disponibilitatea Statelor Unite de a apăra Europa în eventualitatea unui atac rusesc, președintele României a vorbit despre necesitatea unui echilibru mai mare între contribuțiile aliaților.

„Pentru o perioadă lungă, Statele Unite au apărat sau au contribuit la apărarea Europei. Iar din punct de vedere economic, această contribuție nu a fost proporțională. Și aici președintele Trump are dreptate. Trebuie să reechilibrăm această contribuție”, a explicat Nicușor Dan.

Donald Trump a criticat în repetate rânduri nivelul cheltuielilor militare ale statelor europene și a cerut acestora să își asume o parte mai mare din responsabilitatea pentru apărarea NATO. Solicitările administrației americane au venit în contextul războiului declanșat de Rusia împotriva Ucrainei, conflict care a determinat mai multe state europene să își majoreze bugetele destinate apărării.

Nicușor Dan a remarcat că aliații europeni au răspuns unei părți dintre solicitările venite de la Washington prin creșterea cheltuielilor militare. În același timp, președintele României a susținut că prezența militară americană în zona Mării Negre trebuie privită și din perspectiva intereselor strategice ale Statelor Unite. Potrivit lui Nicușor Dan, amplasarea trupelor americane în apropierea Mării Negre și a zonei mediteraneene reprezintă „un beneficiu pentru Statele Unite”.

Baza aeriană Mihail Kogălniceanu continuă să aibă un rol important în planificarea militară americană, în timp ce Statele Unite investesc în infrastructura acesteia. Aceste investiții au loc în paralel cu procesul mai larg de reevaluare a efectivelor americane desfășurate în Europa.

Nicușor Dan a declarat, de asemenea, în interviuri acordate presei americane în ultimele zile, că România dorește ca pe teritoriul său să fie prezenți mai mulți militari americani. Președintele a indicat prezența SUA drept un element important pentru descurajarea pe Flancul Estic.

Poziția exprimată de șeful statului combină, astfel, susținerea pentru creșterea contribuției europene la apărarea NATO cu solicitarea ca Statele Unite să păstreze o prezență militară consistentă în regiunea Mării Negre. Nicușor Dan a legat această prezență nu doar de securitatea României și a Flancului Estic, ci și de interesele strategice americane în regiune.