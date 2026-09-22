Investitorii americani au vrut să știe când va avea România Guvern. Răspunsul dat de Nicușor Dan

Președintele Nicușor Dan a explicat în conferința de presă că investitorii americani cu care s-a întâlnit la New York au fost mai interesați de evoluția politică a României decât de indicatorii financiari.

Întâlnirea a avut loc la New York și a fost organizată de JPMorgan, cu participarea unor reprezentanți ai unor companii, bănci și fonduri de investiții care investesc în obligațiuni românești.

Potrivit șefului statului, discuțiile s-au desfășurat la un nivel mai înalt decât cel al întâlnirilor de acest tip organizate, de regulă, la București. Investitorii au adresat întrebări atât despre situația politică, cât și despre evoluția financiară a României.

„Îngrijorările erau mai mari pe partea politică”, a declarat Nicușor Dan.

Președintele a precizat că el a răspuns întrebărilor legate de situația politică, în timp ce ministrul Finanțelor, Alexandru Nazare, și domnul Burnete au oferit răspunsuri referitoare la situația financiară a României.

O parte importantă a discuției cu investitorii americani a vizat formarea noului Guvern. Aceștia l-au întrebat pe Nicușor Dan când va avea România un nou Executiv, iar președintele a spus că le-a oferit propriile estimări cu privire la acest subiect.

„M-au întrebat și le-am făcut niște estimări”, a spus președintele. Nicușor Dan nu a precizat public care au fost estimările transmise investitorilor în legătură cu momentul în care România va avea un Guvern.

Potrivit declarațiilor sale, întrebările despre situația politică au fost mai numeroase sau au generat o preocupare mai mare decât cele referitoare la indicatorii financiari. Președintele a susținut că, în ceea ce privește situația financiară, România se află într-o poziție mai bună față de momentul de la care au pornit discuțiile actuale. Nicușor Dan nu a detaliat însă care sunt indicatorii financiari la care s-a referit atunci când a făcut această apreciere.

În discuțiile de la New York, președintele a explicat că, dincolo de disputele politice, există posibilitatea de a găsi soluții atunci când sunt abordate probleme importante pentru România. El a făcut referire la perioada din vară, când au existat discuții politice legate de PNRR.

„Bineînţeles că au fost puse întrebări legate de situaţia politică, situaţia financiară. Eu am răspuns la cele legate de situaţia politică. Domnul minstru Nazare şi domnul Burnete au răspuns la cele legate de financiar. Îngrijorările erau mai mari pe partea politică, pentru că pe toţi indicatorii financiari stăm foarte bine, faţă de locul de unde am plecat. Şi am răspuns. În esenţă, le-am spus că, dincolo de aceste ciondăneli, pe chestiunile importante, aşa cum a fost în vară, iulie-august, pe PNRR, există multă rezonabilitate în zona politică. Pe scurt, asta a fost”, a răspuns Nicușor Dan.

Declarațiile au fost făcute la New York, în conferința de presă susținută după întâlnirile desfășurate în marja Adunării Generale a ONU. Nicușor Dan a transmis investitorilor că România trebuie să ajungă la o soluție politică pentru formarea unui Guvern.

Într-un răspuns anterior, președintele afirmase că își dorește ca premierul desemnat să obțină sprijinul unei majorități și ca viitorul Guvern să păstreze direcția pro-occidentală a României. Totodată, el a indicat necesitatea respectării obligațiilor asumate de țară, inclusiv în ceea ce privește traiectoria fiscală.

Discuțiile cu investitorii au vizat și planurile României privind utilizarea fondurilor europene în anii următori. Au fost abordate, de asemenea, prioritățile și problemele cu care se confruntă România și Europa.

Nicușor Dan a transmis că România intenționează să continue direcția fiscală orientată spre reducerea deficitului și a datoriei. Președintele a menționat și măsurile pentru recâștigarea competitivității României și a Europei.