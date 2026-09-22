Dacia reușește ceva fără precedent în Germania. Modelul care a ajuns pe locul 1

Dacia Spring a fost, în luna august, cel mai înmatriculat automobil din segmentul A în Germania, cea mai mare piață auto din Uniunea Europeană. Modelul electric al mărcii românești a depășit, la nivelul întregului segment și indiferent de tipul de propulsie, modele precum Fiat 500, Renault Twingo și Toyota Aygo.

Performanța vine după mai bine de cinci ani de la lansarea primei generații Spring și chiar în ultima perioadă de existență a acesteia. August a fost luna în care modelul a fost scos din producție, înainte de trecerea la noua generație.

În Germania, Dacia Spring a înregistrat în august 1.418 autoturisme înmatriculate, ceea ce reprezintă o creștere de 350% comparativ cu aceeași lună din 2025. Evoluția a fost susținută de prețurile speciale afișate de Dacia pentru acest model, în paralel cu programul de subvenționare destinat automobilelor electrice, potrivit celor relatate de profit.ro.

Fiat 500, modelul care a dominat în mod tradițional segmentul A, a avut în august 1.118 unități înmatriculate în Germania, luând în calcul toate tipurile de propulsie disponibile. Renault Twingo, devenit între timp unul dintre modelele electrice importante ale pieței, a ajuns la 1.363 de exemplare și s-a clasat pe poziția a doua.

Toyota Aygo a ocupat următorul loc, cu 1.026 de autoturisme înmatriculate. În aceeași categorie se află și Leapmotor T03, care a înregistrat 731 de unități, în timp ce Kia Picanto a ajuns la 625 de exemplare.

Hyundai i10 a avut un volum mult mai redus, cu doar patru unități înmatriculate în Germania în luna august. În total, segmentul A a acumulat 6.359 de autoturisme înmatriculate pe această piață.

Cele 1.418 unități Spring au asigurat modelului o cotă de piață de peste 22% în segmentul A pentru luna august. De la începutul anului și până la sfârșitul lunii august, Dacia Spring a ajuns la un volum de 5.752 de exemplare în Germania, cu 61,3% mai multe decât în perioada similară a anului precedent.

Rezultatul cumulat pe primele opt luni plasează Spring pe locul al patrulea în Germania, după Fiat 500, Toyota Aygo și Leapmotor T03. Cota de piață a modelului electric Dacia în această perioadă a fost de 12,8%.

Dacia Germania a deschis deja comenzile pentru cea de-a doua generație Spring. În același timp, vechiul model, cel care a obținut performanța din luna august, a fost eliminat din configuratorul mărcii, după oprirea producției la uzina din Shiyan, China.

Modelul avea un preț de 19.600 de euro în Germania. Clienții puteau beneficia de o subvenție de 6.000 de euro, la care se adăuga un elektrobonus de 3.000 de euro oferit de Dacia.

În ultimele luni, prima generație Spring a înregistrat o revenire a vânzărilor pe mai multe piețe europene. Evoluția a fost susținută de campaniile de reduceri derulate de companie în contextul opririi producției și al lichidării stocurilor înainte de lansarea celei de-a doua generații.

După Germania, Franța a fost a doua piață europeană pentru Spring în luna august, cu 662 de exemplare înmatriculate și o creștere de 3,1% față de august 2025. Diferența de volum dintre cele două piețe a fost semnificativă.

În Marea Britanie, înmatriculările Spring au scăzut cu 51%, până la 175 de exemplare, în timp ce Portugalia a raportat o scădere de 31%, la 31 de unități. În Italia, programul de subvenționare a susținut din nou vânzările modelului, care a ajuns la 72 de exemplare, aproape dublu față de august 2025.

În perioada ianuarie-august, Germania, Franța și Italia au depășit fiecare pragul de 5.000 de exemplare Spring înmatriculate. Creșterile au ajuns până aproape de 100% în Italia, însă volumul total raportat de modelul electric Dacia în Europa în acest an a fost cu 6,2% mai mic decât cel din anul precedent.

În primele opt luni ale anului, în Europa au fost înmatriculate 21.629 de exemplare Dacia Spring. De la lansarea modelului și până în prezent, Dacia a vândut peste 210.000 de unități.

Noua generație Dacia Spring a fost prezentată în premieră în această lună, la Paris. Lansarea oficială este programată pentru ultimul trimestru al anului, iar comenzile au fost deja deschise pe mai multe piețe europene.

Primele livrări ale noii generații sunt programate să înceapă în primul trimestru al anului viitor. Dacia Spring 2 va fi produsă în Slovenia, la fabrica Renault unde sunt fabricate Twingo și viitorul Nissan Pixo.