Piața auto din România, în scădere puternică în august. Înmatriculările de mașini noi au coborât cu 37%

Înmatriculările de autoturisme noi din România au înregistrat o scădere semnificativă în luna august 2026, de 37% față de aceeași perioadă a anului trecut. Și segmentul autoturismelor electrice a raportat un declin, de 29%, potrivit unei analize realizate de Asociația Producătorilor și Importatorilor de Automobile (APIA), pe baza datelor preliminare publicate de Direcția Generală Permise de Conducere și Înmatriculări (DGPCI).

Evoluția din august vine în contextul unei diminuări a pieței auto și la nivelul întregului interval analizat. În primele opt luni ale anului 2026, piața autoturismelor din România s-a redus cu 10% comparativ cu perioada similară din 2025, conform analizei APIA.

În ceea ce privește mărcile de autoturisme noi înmatriculate în luna august, Dacia ocupă prima poziție, cu 2.142 de unități. Pe locul al doilea se află Toyota, cu 1.229 de autoturisme înmatriculate, iar poziția a treia este ocupată de Skoda, cu 845 de unități.

Clasamentul în funcție de modelele de autoturisme este condus tot de Dacia. Logan a ocupat prima poziție, cu 809 exemplare înmatriculate în august. Modelul Dacia Duster s-a clasat pe locul al doilea, cu 637 de unități, în timp ce Toyota Corolla a ocupat poziția a treia, cu 490 de exemplare, potrivit datelor preliminare publicate de Direcția Generală Permise de Conducere și Înmatriculări (DGPCI).

Scăderi importante au fost înregistrate și pe segmentul autoturismelor electrificate, unde înmatriculările s-au diminuat cu 31% față de anul precedent. În cazul autoturismelor pur electrice, reculul a fost de 29%, până la 669 de unități noi înmatriculate în luna august.

Datele analizate de APIA indică astfel o contracție atât a pieței auto în ansamblu, cât și a segmentului electrificat. În primele opt luni, piața totală a autoturismelor a fost cu 10% mai mică decât în același interval din 2025, iar numai în august scăderea anuală a ajuns la 37%.

Asociația Producătorilor și Importatorilor de Automobile este o organizație non-profit și o entitate reprezentativă pentru industria auto din România. APIA a fost înființată în 1994 și este membră a Organizației Mondiale a Constructorilor de Automobile (OICA) din anul 1996.