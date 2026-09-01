Turismul din UE a crescut în prima jumătate a anului. România, printre țările cu cele mai mari scăderi

Numărul nopților petrecute în unitățile de cazare turistică din Uniunea Europeană a crescut în prima jumătate a anului 2026, potrivit datelor publicate de Oficiul European pentru Statistică (Eurostat).

În primele șase luni ale anului au fost înregistrate 1,321 miliarde de înnoptări în structurile de cazare turistică din UE, în creștere cu 1,7% față de aceeași perioadă din 2025, când au fost consemnate 1,299 miliarde de nopți, potrivit datelor Eurostat.

La nivelul statelor membre, cele mai mari creșteri ale numărului de înnoptări în unitățile de cazare turistică au fost înregistrate în Irlanda, Malta și Slovacia. Irlanda a raportat o creștere de 14,6%, Malta de 9,9%, iar Slovacia de 5,9% în primele șase luni din 2026 comparativ cu aceeași perioadă a anului trecut.

În același timp, nouă țări din Uniunea Europeană au înregistrat scăderi ale numărului de nopți petrecute în structurile turistice. Cele mai importante diminuări au fost raportate în Cipru, cu 7,7%, și România, cu 6,7%. Astfel, România se află printre statele membre care au consemnat cele mai mari scăderi ale activității turistice în prima jumătate a anului.

„În prima jumătate a anului 2026, în unitățile de cazare turistică din Uniunea Europeană au fost înregistrate 1,321 miliarde de înnoptări, cu 1,7% mai multe comparativ cu primele șase luni din 2025, când au fost consemnate 1,299 miliarde de înnoptări. La nivelul statelor membre, Irlanda (+14,6%), Malta (+9,9%) și Slovacia (+5,9%) au înregistrat cele mai mari creșteri ale numărului de înnoptări în unitățile de cazare turistică în primele șase luni ale acestui an, comparativ cu aceeași perioadă a anului trecut. În același timp, nouă țări au consemnat scăderi, cele mai mari fiind în Cipru (-7,7%) și România (-6,7%)”, informează Eurostat.

Vizitatorii străini, respectiv persoanele care nu sunt rezidente în țara în care au fost înregistrate înnoptările, au reprezentat aproape jumătate din totalul nopților petrecute în unitățile de cazare turistică din UE în prima jumătate a anului 2026. Ponderea acestora a ajuns la 48,9%, însă diferențele dintre statele membre sunt semnificative.

Cele mai mari ponderi ale înnoptărilor realizate de turiști străini au fost înregistrate în Malta, unde au reprezentat 95,2% din total, urmată de Cipru, cu 92,6%, și Luxemburg, cu 87,7%. La polul opus, turiștii străini au reprezentat mai puțin de un sfert din totalul nopților petrecute în unitățile de cazare din Germania, Polonia și România. În Germania, ponderea acestora a fost de 18,5%, în Polonia de 19,8%, iar în România de 23,0%.

Creșterea numărului de nopți petrecute de turiștii străini în prima jumătate a anului 2026 a fost mai accentuată decât cea înregistrată în cazul turiștilor rezidenți. Înnoptările vizitatorilor străini au crescut cu 2,5% față de primele șase luni din 2025, în timp ce numărul nopților petrecute de turiștii autohtoni a avansat cu 0,9%.