Unele femei pot primi o pensie mai mică. Ce anume face diferența și de ce sunt dezavantajate

Femeile care au beneficiat de concediu pentru creșterea copilului în anumite perioade pot fi dezavantajate la stabilirea drepturilor de pensie. Cele mai restrictive reguli sunt aplicate intervalului 1 aprilie 2001–1 ianuarie 2006. În România, această perioadă este recunoscută ca stagiu asimilat, dar nu intră în calculul stagiului contributiv și al punctelor de stabilitate. Casa Națională de Pensii Publice explică faptul că modul de valorificare depinde de data la care a fost efectuat concediul.

Pensia femeilor care au beneficiat de indemnizație pentru creșterea copilului între 1 aprilie 2001 și 1 ianuarie 2006 poate fi influențată de faptul că acest interval nu este considerat stagiu contributiv. Perioada este încadrată drept stagiu asimilat și este valorificată la calcularea pensiei, dar nu produce toate efectele juridice ale unei perioade în care au fost plătite contribuții.

Concret, anii respectivi nu sunt luați în considerare la determinarea stagiului minim de cotizare contributiv și nici a stagiului complet contributiv necesar pentru deschiderea anumitor drepturi de pensie. Totodată, perioada nu generează puncte de stabilitate, potrivit precizărilor oficiale publicate de Casa Națională de Pensii Publice.

Această regulă le poate dezavantaja pe femeile care au întrerupt activitatea profesională pentru creșterea copilului în intervalul menționat. Efectul concret nu este însă identic pentru toate persoanele, deoarece depinde de durata concediului, de numărul total de ani contributivi și de momentul în care perioada respectivă s-ar fi încadrat în cariera profesională.

Femeile care au devenit mame în perioada 1 aprilie 2001–1 ianuarie 2006 nu primesc puncte de stabilitate pentru timpul petrecut în concediul pentru creșterea copilului. Aceste puncte sunt acordate numai pentru stagiul contributiv realizat peste pragul de 25 de ani.

Legea nr. 360/2023 prevede acordarea a 0,50 puncte pentru fiecare an contributiv realizat peste 25 de ani, 0,75 puncte pentru fiecare an de peste 30 de ani și un punct pentru fiecare an care depășește 35 de ani de contribuții. Punctele sunt acordate proporțional și pentru fracțiunile de an.

Prin urmare, afirmația că fiecare femeie pierde automat aproape două puncte pentru doi ani de concediu trebuie nuanțată. Dacă cei doi ani s-ar fi încadrat în intervalul contributiv dintre 25 și 30 de ani, diferența ar putea fi de un punct. Dacă ar fi fost cuprinși între 30 și 35 de ani, diferența ar putea ajunge la 1,5 puncte, iar pentru doi ani care ar fi depășit pragul de 35 de ani, pierderea ar putea fi de două puncte.

În cazul unei persoane care nu depășește 25 de ani contributivi, excluderea perioadei nu produce o pierdere directă de puncte de stabilitate, deoarece aceste puncte sunt acordate numai după depășirea pragului legal. Intervalul poate avea însă efect asupra îndeplinirii stagiului minim sau complet contributiv necesar pentru anumite drepturi.

Valoarea pensiei se stabilește prin înmulțirea numărului total de puncte cu valoarea punctului de referință. În anul 2026, valoarea punctului de referință este menținută la 81 de lei.

La această valoare, diferența de un punct echivalează aritmetic cu 81 de lei, cea de 1,5 puncte cu 121,50 lei, iar două puncte reprezintă 162 de lei. Calculul nu se aplică automat tuturor mamelor care au stat doi ani în concediu, deoarece punctele de stabilitate depind de stagiul contributiv total realizat de fiecare persoană.

Perioada 1 aprilie 2001–1 ianuarie 2006 nu este eliminată complet din calculul pensiei. Pentru stabilirea punctajului lunar se utilizează cuantumul indemnizației de asigurări sociale primite în intervalul respectiv. Dezavantajul rezultă din faptul că perioada rămâne asimilată, nu contributivă, și nu este valorificată la punctele de stabilitate ori la stabilirea stagiului minim și complet contributiv.

Casa Județeană de Pensii Alba a prezentat regulile aplicabile pornind de la întrebarea adresată frecvent de persoanele care se apropie de pensionare:

„Perioada în care am stat acasă pentru creșterea copilului se consideră vechime la pensie?”.

Răspunsul depinde de momentul în care a fost efectuat concediul, deoarece legislația stabilește trei regimuri juridice diferite.

Pentru concediul de îngrijire a copilului efectuat înainte de 1 aprilie 2001, perioada constituie vechime în muncă și stagiu de cotizare contributiv. Acești ani sunt luați în calcul inclusiv la acordarea punctelor de stabilitate, dacă persoana depășește pragul de 25 de ani contributivi.

Între 1 aprilie 2001 și 1 ianuarie 2006, perioada în care persoana a primit indemnizație de asigurări sociale pentru creșterea copilului reprezintă stagiu asimilat. Aceasta nu este considerată stagiu contributiv, nu intră în calculul stagiului minim și complet contributiv și nu generează puncte de stabilitate.

După 1 ianuarie 2006, concediul pentru creșterea copilului rămâne o perioadă asimilată. Printr-o excepție prevăzută de Legea nr. 360/2023, intervalul este însă luat în considerare la calculul stagiului minim și al stagiului complet de cotizare contributiv necesar acordării pensiei. Nici aceste perioade nu sunt valorificate la acordarea punctelor de stabilitate.

Diferența importantă dintre mamele care au intrat în concediu în intervalul 2001–2006 și cele care au beneficiat de acest drept după 1 ianuarie 2006 nu privește punctele de stabilitate, deoarece acestea nu se acordă în niciuna dintre cele două situații. Avantajul perioadelor ulterioare anului 2006 este că ele sunt luate în calcul, prin excepție, la îndeplinirea stagiului minim și complet contributiv.

În Parlament a fost depusă o propunere de modificare a Legii nr. 360/2023, astfel încât perioadele de concediu pentru creșterea copilului prevăzute de lege să fie considerate stagii contributive și să producă toate efectele juridice ale acestui tip de stagiu. Proiectul prevede și recalcularea din oficiu a pensiilor într-un termen de 12 luni de la eventuala intrare în vigoare a modificării.

Inițiativa a fost înregistrată la Senat cu numărul L650/2025 și a fost respinsă de senatori la 23 februarie 2026. Proiectul a ajuns ulterior la Camera Deputaților, for decizional, unde este înregistrat ca Pl-x nr. 112/2026 și a fost trimis pentru raport comisiilor permanente. Până la adoptarea și intrarea sa în vigoare, regulile actuale privind perioadele asimilate și punctele de stabilitate rămân neschimbate.