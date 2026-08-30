Ce primești la pensie dacă nu ai lucrat niciodată. Condiția pe care mulți români nu o cunosc

Persoanele care nu au lucrat niciodată și nu au contribuit la sistemul public de pensii nu primesc automat o pensie atunci când ajung la vârsta de pensionare. Așa-numita „pensie socială” este, în realitate, indemnizația socială pentru pensionari și se acordă numai persoanelor care au deja calitatea de pensionar și îndeplinesc condițiile prevăzute de lege.

Termenul de „pensie socială” este folosit frecvent pentru indemnizația socială destinată pensionarilor cu venituri reduse. Aceasta nu reprezintă însă o pensie obținută în baza anilor lucrați și a contribuțiilor achitate în perioada de activitate.

În 2026, potrivit informațiilor prezentate, nivelul indemnizației sociale pentru pensionari este de 1.281 de lei lunar. Practic, statul completează veniturile din pensii ale beneficiarilor care se situează sub acest prag.

Astfel, în cazul unui pensionar care are o pensie de 1.000 de lei, diferența până la pragul stabilit este de 281 de lei. Venitul lunar ajunge astfel la 1.281 de lei.

O precizare importantă este că persoanele care nu au lucrat niciodată nu primesc automat această sumă odată cu împlinirea vârstei de pensionare.

Pentru acordarea unei pensii pentru limită de vârstă trebuie îndeplinite condițiile referitoare la vârstă și la perioada de contribuție la sistemul public. Potrivit informațiilor prezentate, pentru pensia pentru limită de vârstă este necesar, în general, un stagiu minim de cotizare de 15 ani.

În consecință, simplul fapt că o persoană ajunge la vârsta standard de pensionare nu îi conferă dreptul la o pensie contributivă dacă aceasta nu a cotizat niciodată.

Indemnizația socială funcționează ca o completare a veniturilor din pensii, nu ca o pensie acordată tuturor persoanelor în vârstă.

Pentru a beneficia de aceasta trebuie să existe, în primul rând, calitatea de pensionar. Dacă veniturile din pensii sunt sub nivelul stabilit de stat și sunt îndeplinite celelalte condiții legale, diferența poate fi acoperită prin indemnizația socială.

Prin urmare, o persoană care nu a lucrat deloc și nu are stagiu de cotizare nu dobândește dreptul la pensie contributivă numai pentru că a împlinit vârsta standard de pensionare. De asemenea, indemnizația socială nu poate fi considerată o pensie universală acordată automat tuturor vârstnicilor.

Confuzia provine în principal din denumirea folosită în limbajul curent. Expresia „pensie socială” poate lăsa impresia că orice persoană fără contribuții primește o anumită sumă de bani după atingerea unei anumite vârste.

În realitate, mecanismul este diferit. Indemnizația socială are rolul de a asigura un nivel minim al veniturilor persoanelor care sunt deja pensionari, nu de a înlocui condițiile necesare pentru dobândirea dreptului la pensie.