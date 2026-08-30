Obligație pentru pescarii care ajung în Delta Dunării. Ai nevoie de un permis separat. ARBDD aduce clarificări

Administrația Rezervației Biosferei Delta Dunării (ARBDD) le reamintește pescarilor că în perimetrul Rezervației se aplică reguli speciale. Pentru pescuitul recreativ este necesar un permis eliberat de ARBDD, suplimentar permisului de acces, iar permisul ANPA nu este valabil în acest perimetru. Există limite și în privința cantității de pește care poate fi reținută sau transportată, precum și a numărului de undițe și lansete folosite. Inspectorii ecologi desfășoară constant controale în teren.

Persoanele care intră în perimetrul Rezervației Biosferei Delta Dunării în scop turistic sau recreativ trebuie să dețină permisul de acces emis de Administrația Rezervației.

Pentru cei care vor să pescuiască există însă o obligație suplimentară. Pescuitul recreativ se practică în baza permisului de pescuit recreativ emis și eliberat de ARBDD.

Prin urmare, permisul pentru pescuit se obține separat de cel pentru acces.

Administrația subliniază că permisul ANPA nu este valabil în perimetrul Rezervației Biosferei Delta Dunării.

Pescuitul recreativ este permis în zonele stabilite în acest scop. Ordinul 159/2011 prevede 31 de zone de pescuit recreativ/sportiv aprobate în perimetrul Rezervației, prevederile fiind aplicate împreună cu cele referitoare la perioadele și zonele de prohibiție din anul în curs.

Legea pescuitului și a protecției resursei acvatice vii nr. 176/2024 stabilește o limită pentru capturile care pot fi păstrate.

Pe tot cursul Dunării și pe brațele sale, inclusiv în Delta Dunării, un pescar recreativ poate reține maximum 5 kilograme de pește pe zi.

Există o excepție atunci când este prins un singur exemplar cu o greutate mai mare de 5 kilograme. În această situație poate fi reținut acel exemplar.

Reguli distincte se aplică și în cazul transportului peștelui. Potrivit Ordinului de prohibiție nr. 23/297/2025, pescarii care desfășoară activități recreative pe teritoriul Rezervației nu pot transporta mai mult de 10 kilograme de pește pentru fiecare pescar sau 15 kilograme pentru o familie, indiferent de numărul zilelor în care au pescuit.

Un regim special se aplică unor specii importante.

În afara perioadelor de prohibiție, pescuitul recreativ pentru știucă, șalău, somn și crap este permis în sistem „catch & release”, ceea ce presupune eliberarea imediată a capturilor.

Este permisă însă reținerea unui singur exemplar pe zi, dintr-o singură specie.

ARBDD atrage atenția că respectarea acestor reguli este importantă pentru protejarea resursei piscicole și menținerea condițiilor naturale de reproducere existente în Delta Dunării.

Legea stabilește și numărul maxim de unelte care pot fi utilizate de o persoană la pescuit recreativ.

În Rezervația Biosferei Delta Dunării, pescuitul recreativ poate fi practicat cu maximum trei undițe sau patru lansete, fiecare cu cel mult două cârlige, ori cu o țaparină cu maximum zece cârlige.

Depășirea limitelor stabilite de legislație poate constitui contravenție.

Administrația Rezervației Biosferei Delta Dunării amintește că, potrivit Legii nr. 176/2024, sunt considerate contravenții mai multe fapte legate de pescuitul recreativ.

Printre acestea se numără pescuitul fără permis sau fără documentele de identificare, în format fizic ori electronic, încălcarea condițiilor prevăzute în permis și refuzul de a prezenta permisul, licența sau autorizația atunci când acestea sunt solicitate de persoanele împuternicite.

Tot contravenție este și reținerea unei cantități mai mari de pește decât cea permisă de lege, precum și folosirea unui număr de undițe sau lansete peste limitele stabilite.

Inspectorii ecologi ai ARBDD desfășoară în mod constant acțiuni de control în teren pentru verificarea respectării regulilor privind pescuitul recreativ și protejarea resursei piscicole din Delta Dunării.