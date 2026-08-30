Secetă extremă în culturile de porumb. Rezerva de apă din sol, la niveluri foarte scăzute în mare parte din țară

Seceta pedologică continuă să afecteze puternic agricultura din România. Rezerva de apă din sol, pe adâncimea de 0-100 de centimetri, în culturile de porumb neirigat va avea valori scăzute și deosebit de scăzute în cea mai mare parte a zonelor cultivate. În perioada 29 august – 4 septembrie, temperaturile vor fi mai ridicate decât cele normale pentru această perioadă, cu abateri de până la șapte grade.

Conținutul de umiditate din sol rămâne redus în cea mai mare parte a suprafețelor cultivate cu porumb neirigat. Pe profilul de sol 0-100 de centimetri, rezerva de apă se va încadra în limite scăzute și deosebit de scăzute, ceea ce corespunde unei secete pedologice moderate, puternice și extreme.

Există însă și zone în care situația este mai bună. Rezerva de apă din sol va avea valori satisfăcătoare local în vestul, nordul și nord-vestul țării, izolat în sudul Munteniei și al Transilvaniei, precum și în sud-estul Dobrogei.

Lipsa apei din sol are efecte directe asupra culturilor și poate îngreuna inclusiv pregătirea terenurilor pentru însămânțările din această toamnă, relevă prognoza agrometeorologice, publicată de Administraţia Naţională de Meteorologie (ANM).

„La culturile prăşitoare neirigate (porumb, floarea-soarelui), procesele de maturare vor fi în continuare accelerate şi forţate, iar lucrările agricole de pregătire a terenurilor în vederea însămânţărilor la rapiţa şi orzul de toamnă se vor desfăşura cu dificultate, îndeosebi pe arealele agricole afectate de seceta pedologică. Pe terenurile cu o aprovizionare satisfăcătoare cu apă a solului, ritmurile de vegetaţie ale plantelor vor evolua în general normal, plantele prezentând o stare de vegetaţie pe ansamblu bună şi medie”, susţin meteorologii.

La floarea-soarelui va predomina faza de maturitate deplină, între 10% și 100%, pe întreg teritoriul agricol, în funcție de data semănatului și de condițiile pedoclimatice. În paralel vor continua lucrările de recoltare.

În cazul porumbului, culturile vor înregistra maturitatea ceară și deplină, între 20% și 100%, la nivelul întregii țări. Pentru hibrizii timpurii semănați în perioada optimă va continua recoltarea.

La sfecla de zahăr se va semnala îngroșarea axei hipocotile, concomitent cu acumularea zahărului în rădăcină, iar în cazul cartofului vor predomina uscarea vrejilor, maturitatea tehnologică și recoltarea.

Speciile pomicole și viticole vor continua procesele de creștere și maturare a fructelor și boabelor, precum și acumularea zaharurilor. Pentru soiurile ajunse la maturitatea tehnologică vor continua lucrările de recoltare.

În pofida deficitului de apă din anumite regiuni, principalele lucrări agricole se vor putea desfășura, în general, în condiții bune în cea mai mare parte a țării.

„Lucrările agricole specifice, respectiv recoltarea, eliberarea terenurilor de resturile vegetale, arături, pregătirea patului germinativ, semănat etc. se vor desfăşura pe ansamblu în condiţii bune în cea mai mare parte a ţării”, se arată în prognoza citată.

Specialiștii recomandă continuarea eliberării suprafețelor agricole de resturile vegetale și pregătirea terenurilor pentru însămânțarea culturilor de toamnă, respectiv rapiță, orz și grâu.

Aceste lucrări sunt recomandate în special în zonele unde solul dispune de o aprovizionare bună cu apă. Totodată, vor continua recoltarea, transportul și depozitarea producției culturilor prășitoare și a speciilor pomi-viticole.

În intervalul 29 august – 4 septembrie, vremea va fi mai caldă decât în mod obișnuit pentru această perioadă în cea mai mare parte a țării.

Temperatura medie diurnă a aerului se va încadra între 15 și 30 de grade Celsius, valorile fiind cu până la șapte grade peste mediile multianuale pe majoritatea suprafețelor agricole.

Maximele vor ajunge la valori cuprinse între 20 și 36 de grade Celsius în zonele de cultură, în timp ce temperaturile minime se vor situa între 10 și 23 de grade. Valori mai scăzute sunt posibile în estul Transilvaniei.

În perioada analizată sunt prognozate și ploi locale, inclusiv averse torențiale, însoțite de descărcări electrice, grindină și intensificări de scurtă durată ale vântului. Izolat pot apărea vijelii, iar cantitățile de precipitații pot fi mai importante din punct de vedere agricol.