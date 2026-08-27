FAO: Peste jumătate din solurile lumii sunt degradate. Eroziunea și agricultura pun în pericol producția de alimente

Solurile lumii se degradează într-un ritm tot mai îngrijorător, iar efectele nu se limitează la agricultură. Eroziunea, poluarea și practicile nesustenabile pun presiune pe resursele de care depinde hrana oamenilor. FAO avertizează că fără măsuri rapide, degradarea solurilor poate afecta grav securitatea alimentară și biodiversitatea.

Peste jumătate din solurile lumii se află într-o stare precară, ceea ce amenință securitatea alimentară și biodiversitatea, avertizează Organizația Națiunilor Unite pentru Alimentație și Agricultură (Food and Agriculture Organization of the United Nations – FAO). În același timp, deși există soluții dovedite pentru îmbunătățirea calității solului, acestea nu sunt aplicate la scară suficient de mare, potrivit celui mai recent raport privind „Starea resurselor de sol la nivel mondial”.

Solurile stau la baza a aproximativ 95% din producția alimentară mondială, iar degradarea lor reprezintă o amenințare directă pentru capacitatea de a hrăni populația în creștere. A doua ediție a raportului FAO a fost prezentată în cadrul Convenției ONU pentru combaterea deșertificării, desfășurată la Ulan Bator, în Mongolia, până vineri.

De la publicarea primei ediții a raportului, în 2015, populația lumii a crescut cu aproximativ 800 de milioane de persoane. În aceeași perioadă, o suprafață de teren agricol echivalentă cu suprafața combinată a Franței și Germaniei a fost transformată în teren destinat agriculturii. Potrivit Grupului tehnic interguvernamental pentru soluri (ITPS), format din experți științifici ai FAO, aceste evoluții au intensificat presiunea asupra resurselor de sol.

Concluziile raportului sunt, în același timp, îngrijorătoare și încurajatoare. Degradarea solurilor continuă să se accelereze într-un ritm alarmant, însă cercetările științifice au adus noi informații, iar unele dintre practicile eficiente de protejare și refacere a solului încep să se răspândească.

Cea mai importantă amenințare identificată este eroziunea. În 81% dintre cazurile analizate, aceasta este gestionată prost sau foarte prost, iar în 65% dintre situații problema s-a agravat. Eroziunea solului poate amplifica riscurile de inundații și secetă, afectând în același timp fertilitatea terenurilor agricole și capacitatea acestora de a susține producția de alimente.

Experții FAO consideră însă că tendința poate fi inversată prin politici bine fundamentate, stimulente adecvate și aplicarea unor metode durabile de gestionare a solului. Aceste măsuri pot contribui la refacerea funcțiilor solului și la protejarea beneficiilor pe care acesta le oferă generațiilor viitoare.

Printre soluțiile deja testate și considerate eficiente se numără reducerea lucrărilor de arat, diversificarea culturilor și folosirea combinată a îngrășămintelor organice și anorganice. Aplicarea acestor practici poate contribui la menținerea fertilității solului și la reducerea presiunii exercitate asupra uneia dintre cele mai importante resurse pentru producția alimentară.

Cu toate acestea, din 2015 și până în prezent, oamenii de știință au constatat o îmbunătățire a practicilor de gestionare a solului în doar 10% dintre cazurile analizate. FAO avertizează că principala provocare este accelerarea adoptării acestor metode, astfel încât măsurile de protejare și refacere a solurilor să fie aplicate într-un ritm suficient de rapid.

Experții subliniază însă că nu există o soluție universală pentru toate regiunile. Gestionarea solului trebuie adaptată condițiilor locale, deoarece problemele diferă de la o zonă la alta. Regiunile aride și cele de coastă sunt mai vulnerabile la acumularea sărurilor în sol, în timp ce terenurile agricole și zonele aflate în apropierea orașelor sunt mai afectate de poluare.

Degradarea terenurilor are și cauze naturale, însă activitățile umane contribuie tot mai mult la agravarea fenomenului. Defrișările și practicile agricole nesustenabile exercită o presiune tot mai mare asupra solurilor și reduc capacitatea acestora de a susține producția agricolă.

FAO avertiza încă din noiembrie anul trecut că pierderile de randament provocate de degradarea terenurilor afectează aproximativ 1,7 miliarde de oameni la nivel mondial. Cele mai afectate sunt populațiile din Asia de Sud și Asia de Est, unde degradarea solurilor are consecințe directe asupra producției agricole și a securității alimentare.