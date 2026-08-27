Grâul se scumpește puternic: prețurile au atins cel mai ridicat nivel din ultimii trei ani

Prețul grâului explodează pe piețele internaționale, după ce tensiunile din Marea Neagră au reaprins temerile privind aprovizionarea globală. Rusia și Ucraina, doi dintre cei mai mari exportatori de cereale, se confruntă cu riscuri tot mai mari pentru livrări, iar importatorii sunt nevoiți să caute alternative mai scumpe și mai îndepărtate.

Cotația grâului la bursa de cereale de la Chicago a urcat miercuri la cel mai ridicat nivel din ultimii trei ani, pe fondul temerilor că războiul dintre Rusia și Ucraina s-ar putea intensifica, ceea ce ar provoca noi perturbări ale livrărilor de cereale din regiunea Mării Negre, una dintre cele mai importante zone exportatoare din lume.

Conflictul a afectat deja porturile și terminalele pentru cereale din Marea Neagră, reducând semnificativ transporturile. Potrivit unor persoane apropiate Kremlinului, Rusia se pregătește să intensifice atacurile asupra Ucrainei, inclusiv asupra infrastructurii, după ce ar fi ajuns la concluzia că negocierile pentru un acord de pace au intrat în impas.

Miercuri, prețul grâului a crescut cu până la 2,6% la bursa de la Chicago, atingând cel mai ridicat nivel din iulie 2023. Avansul vine după o creștere de 6,4% în ședința precedentă. În această lună, grâul s-a scumpit cu 19%, pe fondul perturbărilor din regiunea Mării Negre.

Evoluția reprezintă o schimbare bruscă de direcție pe piața globală a cerealelor, unde oferta abundentă a menținut până acum prețurile la niveluri scăzute. Rusia și Ucraina asigură împreună peste un sfert din exporturile mondiale de grâu și sunt furnizori importanți și pentru orz, porumb și ulei de floarea-soarelui.

O eventuală agravare a conflictului ar putea amplifica presiunile asupra prețurilor alimentelor, într-un moment în care consumatorii suportă deja costuri mai ridicate pentru energie și transport, inclusiv ca urmare a războiului din Orientul Mijlociu.

Chris Nikolaou, director general al Advantage Grain, a explicat că piața este puternic preocupată de posibilele probleme logistice care ar apărea în cazul unei escaladări a conflictului. El a arătat că, în lipsa unei soluții pentru situația din Marea Neagră și a îmbunătățirii accesului la transportul maritim, în condiții care să nu pună în pericol securitatea navelor, prețurile grâului ar putea continua să crească.

„Dacă nu vom avea o rezolvare în Marea Neagră şi o îmbunătăţire a accesului la transportul maritim fără ameninţări la adresa securităţii navelor, creşterea va continua”, a spus Nikolaou.

Potrivit Ministerului Agriculturii din Ucraina, exporturile agricole ale Ucrainei ar putea scădea la jumătate în acest sezon, comparativ cu estimările anterioare. În același timp, livrările de grâu ale Rusiei sunt estimate să se reducă cu peste 50% în august 2026 față de aceeași lună a anului trecut.

Miza depășește evoluția contractelor futures de pe bursele internaționale. Rusia și Ucraina sunt furnizori importanți pentru piețele din Orientul Mijlociu, Africa și Asia, iar numeroși consumatori depind de cerealele mai ieftine provenite din regiunea Mării Negre în această perioadă a anului.

În condițiile reducerii livrărilor din regiune, importatorii sunt nevoiți să caute grâu din piețe mai îndepărtate, precum Australia și Argentina. Transporturile pe distanțe mai mari și prețurile mai ridicate ale cerealelor din aceste țări ar putea majora costurile și, implicit, prețurile suportate de cumpărători.

Nikolaou a explicat că Rusia și Ucraina sunt, în mod obișnuit, furnizori cu costuri reduse, însă disponibilitatea limitată a unei părți importante din livrările lor pune consumatorii într-o situație mai dificilă și îi obligă să se orienteze către alternative mai scumpe.