Rusia expulzează un diplomat român. MAE confirmă decizia Moscovei: „Măsura are caracter de reciprocitate”

Ministerul Afacerilor Externe al Federației Ruse a declarat persona non grata un membru al personalului Ambasadei României la Moscova. Ministerul Afacerilor Externe de la București a confirmat decizia joi, 27 august, și a precizat că măsura reprezintă răspunsul Moscovei la decizia luată de România în urmă cu o lună, când un membru al Ambasadei Federației Ruse la București a fost declarat inacceptabil.

Ministerul Afacerilor Externe de la București a reacționat după anunțul făcut de diplomația rusă și a confirmat că un membru al personalului Ambasadei României la Moscova a fost declarat persona non grata.

„Ministerul Afacerilor Externe confirmă că astăzi, 27 august 2026, Ministerul Afacerilor Externe al Federației Ruse a comunicat decizia de a declara drept persona non grata un membru al personalului Ambasadei României la Moscova. Această măsură a părții ruse are caracter de reciprocitate, survenind ca răspuns la decizia adoptată de către autoritățile române, la 27 iulie 2026, privind declararea ca inacceptabil a unui membru al Ambasadei Federației Ruse la București”, a transmis MAE.

Diplomația română a reamintit și contextul în care Bucureștiul a luat decizia din luna iulie.

„Reamintim că decizia respectivă a autorităților române a reprezentat o reacție la violările repetate ale spațiului aerian al României din perioada 24-26 iulie 2026, interval în care Armata Română a doborât trei drone rusești pătrunse neautorizat pe teritoriul național”, a precizat Ministerul Afacerilor Externe.

Anterior reacției Bucureștiului, Ministerul rus al Afacerilor Externe anunțase convocarea însărcinatei cu afaceri a României în Rusia, Liliana Burda.

Aceasta a fost chemată joi, 27 august, la Departamentul de Protocol de Stat al Ministerului rus de Externe, unde i-a fost înmânată nota privind declararea persona non grata a unui angajat al misiunii diplomatice române.

„Pe 27 august, însărcinata cu afaceri a României în Rusia, Liliana Burda, a fost convocată la Departamentul de Protocol de Stat al Ministerului de Externe, unde a primit o notă din partea ministerului prin care o declara pe o angajată a ambasadei României la Moscova persona non grata”, se arată în comunicatul diplomației ruse.

Ministerul rus de Externe a prezentat decizia drept o reacție directă la măsura adoptată anterior de autoritățile de la București.

„Această măsură este un răspuns la decizia anterioară, nejustificată, a României de a declara un angajat al ambasadei Rusiei la București persona non grata”, a transmis Ministerul rus de Externe.

Pozițiile celor două părți diferă astfel în privința măsurii inițiale. Moscova o califică drept „nejustificată”, în timp ce Bucureștiul precizează că decizia din 27 iulie a venit ca reacție la încălcările repetate ale spațiului aerian românesc.

La sfârșitul lunii iulie, ambasadorul Federației Ruse la București a fost convocat la sediul MAE, iar autoritățile române au anunțat că un membru al misiunii diplomatice ruse este declarat inacceptabil pe teritoriul României.

Tot atunci, Bucureștiul a decis chemarea reprezentantului României la Moscova în țară pentru consultări.

Deciziile au venit după incidentele din perioada 24-26 iulie, când, potrivit autorităților române, trei drone rusești care au pătruns neautorizat în spațiul aerian național au fost doborâte de Armata Română.

După măsurile luate de România, Moscova anunțase deja că va exista un răspuns.

Rusia precizase că nu intenționează să își recheme ambasadorul din România pentru consultări, însă avertizase că expulzarea diplomatului rus nu va rămâne fără răspuns.

Aleksei Fadeev, director adjunct al Departamentului pentru comunicare din Ministerul rus al Afacerilor Externe, declara la momentul respectiv că expulzarea unui diplomat rus de către București va primi un „răspuns adecvat”.

Decizia comunicată joi, 27 august, reprezintă punerea în aplicare a răspunsului anunțat atunci de Moscova.