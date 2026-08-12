Dispozitiv incendiar, plasat lângă Ambasada României din Berna. MAE confirmă: A fost deschisă o anchetă

Un dispozitiv incendiar improvizat a fost plasat lângă gardul Ambasadei României din Berna și a provocat un incendiu de vegetație de mici proporții. Focul a fost stins înainte de sosirea pompierilor, iar nicio persoană nu a fost rănită. Poliția elvețiană investighează incidentul.

Ministerul Afacerilor Externe (MAE) a confirmat incidentul produs luni, 10 august, în apropierea Ambasadei României din Confederația Elvețiană. Potrivit instituției, un dispozitiv incendiar improvizat a fost amplasat pe trotuar, lângă gardul exterior al misiunii diplomatice, după care a luat foc.

Flăcările s-au extins la vegetația din apropiere și au provocat un incendiu de mici proporții. Echipa ambasadei a intervenit și a reușit să stingă focul înainte ca pompierii să ajungă la fața locului.

MAE a precizat că niciun membru al personalului misiunii diplomatice nu a fost rănit.

Autoritățile elvețiene au încadrat situația în categoria incidentelor minore. Cu toate acestea, având în vedere faptul că s-a produs în imediata apropiere a unei ambasade, a fost deschisă o anchetă.

„Ministerul Afacerilor Externe confirmă că luni, 10 august, un dispozitiv incendiar improvizat a fost plasat pe trotuar lângă gardul exterior de incintă al Ambasadei României din Confederația Elvețiană și a luat foc. Acesta a declanșat un incendiu de vegetație de mici proporții, care a fost stins de echipa ambasadei până la sosirea echipajelor de pompieri. Nicio persoană din echipa misiunii diplomatice nu a fost rănită. Incidentul este considerat de către autoritățile din Confederația Elvețiană ca făcând parte din categoria incidentelor minore, dar fiind în proximitatea unei ambasade a fost deschisă o anchetă. România colaborează cu autoritățile elvețiene în acest sens”, se arată în comunicatul MAE.

Informațiile transmise de autoritățile din Berna oferă mai multe detalii despre momentul incidentului.

Potrivit Poliției Cantonale din Berna, luni, 10 august 2026, în jurul orei locale 15:50, o persoană necunoscută a amplasat în mod intenționat un obiect în flăcări lângă gardul Ambasadei României.

Focul s-a extins ulterior la vegetația din jur. O angajată a ambasadei a intervenit și a reușit să stingă singură incendiul.

Pompierii serviciului de intervenție și salvare din Berna au ajuns ulterior la fața locului, ca măsură de precauție, și au supravegheat zona.

Incidentul nu s-a soldat cu persoane rănite, însă au fost înregistrate pagube materiale. În timpul intervenției autorităților, pietonii aflați în apropierea ambasadei au fost redirecționați temporar.

Poliția Cantonală din Berna a deschis o anchetă sub coordonarea Parchetului Regional Bern-Mittelland pentru a stabili cu exactitate ce s-a întâmplat și cine a amplasat obiectul.

Autoritățile caută persoane care ar fi putut observa activități suspecte în zona Ambasadei României sau care dețin informații ce ar putea ajuta investigația.

Din informațiile comunicate până în prezent nu rezultă identitatea persoanei care a amplasat dispozitivul și nici motivul pentru care acesta a fost lăsat în apropierea misiunii diplomatice.

MAE a precizat că România continuă să colaboreze cu autoritățile elvețiene în cadrul anchetei.