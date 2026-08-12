Camera Deputaților a adoptat noi reguli pentru tranzacțiile statului. AUR anunță că va sesiza CCR: Vom încerca să o anulăm

Camera Deputaților a adoptat miercuri un proiect care introduce în Codul administrativ un mecanism pentru negocierea, aprobarea și încheierea tranzacțiilor de către stat. Tranzacțiile privind bunurile imobile din proprietatea privată a statului și cele care depășesc 500.000 de lei vor necesita o hotărâre a Guvernului.

Proiectul de lege pentru completarea Codului administrativ a primit 198 de voturi pentru și 75 împotrivă în plenul Camerei Deputaților. Senatul adoptase proiectul la 30 iulie.

Actul normativ completează OUG nr. 57/2019 privind Codul administrativ cu un nou articol. Potrivit expunerii de motive, scopul este instituirea unui mecanism transparent și predictibil pentru negocierea, aprobarea și încheierea tranzacțiilor de către stat, cu respectarea principiilor legalității, bunei administrări și protejării patrimoniului public și privat.

Modalitatea de aprobare va depinde de obiectul și valoarea tranzacției.

Hotărârea Guvernului va fi necesară pentru tranzacțiile care privesc drepturi și obligații asupra unor bunuri imobile aflate în proprietatea privată a statului. Aceeași procedură se aplică tranzacțiilor cu o valoare mai mare de 500.000 de lei.

Pentru cele cu o valoare mai mică sau egală cu 500.000 de lei, aprobarea va putea fi acordată prin ordin al ministrului sau al conducătorului organului ori instituției administrației publice centrale competente.

Proiectul stabilește și procedura care trebuie urmată înainte de negocierea și încheierea unei tranzacții.

Oportunitatea și necesitatea acesteia, instituțiile publice care vor îndeplini formalitățile în numele statului și mandatul primit de acestea vor trebui aprobate în prealabil de Guvern, prin memorandum.

Propunerea va veni din partea ministerului de resort, autorității tutelare sau organului de specialitate al administrației publice centrale care exercită un drept real asupra imobilului ori justifică un interes.

În cazul tranzacțiilor care necesită o hotărâre de Guvern, acestea vor intra în vigoare la data intrării în vigoare a actului prin care sunt aprobate.

Inițiatorul va avea obligația să stabilească valoarea tranzacției luând în calcul concesiile, renunțările la drepturi, bunurile imobile sau alte drepturi care urmează să fie transferate.

Pentru bunurile imobile va fi utilizată valoarea de piață stabilită de un evaluator contractat în condițiile legii sau valoarea determinată potrivit unor dispoziții legale speciale, după caz.

Serviciile evaluatorului vor fi achitate din bugetul de stat, prin bugetul ministerului, al autorității tutelare sau al organului de specialitate competent.

Proiectul mai prevede că documentele de prezentare și motivare ale actelor administrative individuale trebuie să conțină obligatoriu o justificare temeinică privind încheierea tranzacției și respectarea interesului public național.

Adoptarea proiectului a provocat reacții din partea opoziției, parlamentarii AUR anunțând că vor sesiza Curtea Constituțională.

Deputatul AUR Valeriu Munteanu a susținut că legea ar putea fi utilizată inclusiv în legătură cu litigiul privind vaccinurile Pfizer din perioada pandemiei. El a afirmat că nu este clar ce intenționează Guvernul să tranzacționeze și a enumerat companii precum Hidroelectrica, Nuclearelectrica, Transgaz și Romgaz.

Munteanu a anunțat că AUR va ataca legea la Curtea Constituțională și va încerca anularea acesteia.

„Prin această lege, votată de această coaliţie veche, nouă, ad-hoc, PSD, PNL şi USR, a fost abilitat Guvernul Bolojan pentru stingerea unor obligaţii nepatrimoniale în faţa Pfizer, o datorie de peste 600 milioane de euro, realizată în timpul pandemiei. AUR va ataca la Curtea Constituţională această lege şi vom încerca să o anulăm. Nu ştim ce vrea să tranzacţioneze în grabă Guvernul Bolojan. Fie că e vorba de Hidroelectrica, Nuclearelectrica, Transgaz sau Romgaz”, a spus deputatul AUR Valeriu Munteanu.

Robert Alecu, deputat ales pe listele AUR și în prezent neafiliat, a criticat la rândul său posibilitatea ca litigiile statului să fie stinse prin tranzacții care implică terenuri sau clădiri din proprietatea privată a statului.

Acesta a susținut că, spre deosebire de procedura vânzării prin licitație, noul mecanism ar permite transferarea unor asemenea bunuri în cadrul unei tranzacții aprobate prin hotărâre de Guvern, după un memorandum.

Alecu a invocat, de asemenea, litigiul de peste 600 de milioane de euro cu Pfizer și a susținut că mecanismul ar putea viza inclusiv terenuri agricole sau foste unități militare.

Acuzațiile privind posibilitatea vânzării fără licitație a unor companii strategice sau utilizarea noilor prevederi într-o eventuală tranzacție cu Pfizer reprezintă pozițiile exprimate de parlamentarii din opoziție după vot. Textul proiectului prezentat stabilește mecanismul general de negociere și aprobare a tranzacțiilor statului, precum și regulile de evaluare și justificare a acestora.