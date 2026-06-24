Camera Deputaților a adoptat un proiect de lege privitor la unirea României cu Republica Moldova. Ce scrie în document
SURSA FOTO: Dreamstime - Republica Moldova, România
Camera Deputaților din România a adoptat miercuri, prin procedură tacită, un proiect de lege privind unirea României cu Republica Moldova, inițiat de parlamentari SOS România, deoarece nu a fost dezbătut și votat în termenul legal în Parlament.
Camera Deputaților a adoptat un proiect de lege privitor la unirea României cu Republica Moldova
Camera Deputaților a adoptat miercuri, în mod tacit, un proiect de lege privind unirea României cu Republica Moldova. Propunerea legislativă a fost inițiată de parlamentari ai formațiunii SOS România și a ajuns să fie considerată adoptată deoarece nu a fost dezbătută și nici supusă votului în plen în termenul legal.
Deși proiectul de lege a primit avize negative din partea mai multor instituții ale statului român, procedura parlamentară a condus la aprobarea sa tacită. Documentul urmează acum să fie transmis Senatului, care are rol de for decizional în acest caz.
Proiectul de lege conține patru articole. În primul articol este reafirmat atașamentul Parlamentului României față de prevederile Actului final al Conferinței CSCE de la Helsinki, care admite posibilitatea modificării frontierelor pe cale pașnică și diplomatică.
În al doilea articol se prevede decizia de unire a României cu Republica Moldova.
Al treilea articol stabilește mandatul acordat Guvernului de a demara de urgență negocieri cu autoritățile de la Chișinău pentru concretizarea procesului de unire.
În ultimul articol se precizează că, după adoptarea și publicarea legii în Monitorul Oficial, vor fi notificate instituțiile internaționale competente, inclusiv Guvernul Republicii Moldova, precum și organizații precum Statele Unite ale Americii, NATO, ONU și Uniunea Europeană, pentru punerea în aplicare a prevederilor actului normativ.
Ce conține documentul?
„Camera Deputaţilor adoptă prezentul proiect de lege.
Articolul 1
Parlamentul României reiterează ataşamentul faţă de prevederile Actului final al Conferinței C.S.C.E. de la Helsinki, care admite posibilitatea modificării frontierelor pe căi paşnice, diplomatice.
Articolul 2
Parlamentul României decide unirea României cu Republica Moldova.
Articolul 3
Parlamentul României abilitează guvernul țării să înceapă de urgență, imediat, negocieri cu autoritățile de la Chişinău pentru definitivarea unirii cu Republica Moldova.
Articolul 4
După adoptarea prezentei legi şi publicarea în Monitorul Oficial vor fi notificate autoritățile internaționale competente, Guvernul Republicii Moldova, U.S.A., N.A.T.O., O.N.U., U.E., pentru aducerea la îndeplinire a dispozițiilor legii.”
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Absolventă a Facultății de Jurnalism și Științele Comunicării (Relații Publice și Comunicare) din cadrul Universității din București. Absolventă a Masteratului Relații Publice și Comunicare din cadrul Școlii Naţionale de Studii Politice și Administrative (SNSPA). Redactor pentru Capital.ro din toamna anului 2021 până în prezent.
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