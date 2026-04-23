Diana Șoșoacă (SOS România) a anunțat joi, 23 aprilie, pe contul ei de Facebook, intențiile sale politice, afirmând că formațiunea pe care o conduce pregătește depunerea unei moțiuni de cenzură împotriva Guvernului Bolojan, format din PNL, PSD, USR și UDMR. Șoșoacă a invitat celelalte formațiuni politice să o susțină prin semnătură, acuzând partidele de lipsă de coerență și de „patriotism mimat”.

„PARTIDUL S.O.S. ROMÂNIA DEPUNE MOȚIUNEA DE CENZURĂ ÎMPOTRIVA GUVERNULUI PSD, PNL, USR, UDMR, CONDUS DE ILIE BOLOJAN , ZIS SĂRĂCIE! ACUM VEDEM DACĂ SEMNEAZĂ PARTIDELE PENTRU MOȚIUNE! NE-AM SĂTURAT DE MINCIUNILE PARTIDELOR CARE MIMEAZĂ PATRIOTISMUL ! NU VREȚI NICIUNUL SĂ FORMULAȚI MOȚIUNEA??? O FACEM NOI! VOI SEMNAȚI-O! ADEVĂRUL NE VA ELIBERA! TOTUL PENTRU ROMÂNIA!”, este mesajul ei.

În declarațiile acordate pentru „Gândul”, aceasta a precizat că lucrează deja la textul moțiunii, care ar urma să fie finalizat până la sfârșitul zilei, susținând că, dacă alte partide politice nu vor redacta documentul, inițiativa va fi preluată de formațiunea sa, urmând ca ulterior celelalte partide să îl semneze. Ea a susținut că demersul are ca scop „adevărul” și „eliberarea României”, reiterând ideea unei acțiuni politice ferme împotriva actualei guvernări.

Postarea ei a generat numeroase reacții din partea românilor, o parte dintre aceștia exprimând sprijin și felicitări pentru inițiativă, în timp ce alții au comentat colaborarea dintre partidele politice:

„Respect maxim și pentru această inițiativă, această moțiune! Forța tuturor membrilor din partidul SOS România în frunte cu magnifica doamna președintă, avocată europarlamentar Diana Iovanovici Șoșoacă adevărata conducătoare a României Exact!!Mimează foarte bine în fața ecranelor că nu se înțeleg, că sunt în „opoziție”, dar de fapt sunt mână-n mână și distrug poporul împreună Exact voi mai lipsiți!!Că dacă nu puteți face un bine,de ce să nu fie scandal Felicitări maxime pentru determinare! Bravooo, așa da!!! Sunt curioasă ce face PSD acuma!!! Eu nu am încredere absolut deloc, în jocurile lor politice!!! Bunul Dumnezeu sa te binecuvanteze mereu. Doamne ajuta”, au scris românii în secțiunea de comentarii.

Comisia de afaceri juridice a Parlamentului European (JURI) a votat joi, 21 aprilie, ridicarea imunității parlamentare a eurodeputatei Diana Șoșoacă. Decizia urmează să fie supusă votului final în plenul de la Strasbourg săptămâna viitoare. Măsura a fost adoptată în contextul unei solicitări formulate de Parchetul General din România, care a deschis anul trecut o acțiune penală împotriva acesteia. Ancheta vizează mai multe fapte considerate grave, reunite în mai multe capete de acuzare.

Autoritățile române o acuză pe Diana Șoșoacă de un total de 11 infracțiuni, printre care lipsire de libertate, promovarea în public a unor ideologii extremiste, antisemitism și ultraj. Potrivit acuzațiilor, ar fi vorba despre patru fapte de lipsire de libertate în mod ilegal, precum și patru infracțiuni legate de promovarea în public a cultului unor persoane condamnate pentru genocid și crime de război, dar și de promovarea unor idei, concepții sau doctrine fasciste, legionare, rasiste sau xenofobe. Dosarul include acuzații privind promovarea publică a ideilor antisemite, negarea, contestarea sau minimalizarea Holocaustului și a efectelor acestuia, precum și fapta de ultraj.

Raportul adoptat de comisia JURI va fi transmis plenului Parlamentului European, unde va avea loc votul decisiv. În cazul în care imunitatea va fi ridicată, autoritățile române vor putea continua urmărirea penală și ancheta în legătură cu faptele menționate. Chiar și în eventualitatea ridicării imunității, statutul de europarlamentar al Dianei Șoșoacă nu va fi afectat, întrucât această procedură nu implică pierderea mandatului.