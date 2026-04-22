PSD și PNL rămân blocate în negocieri. Toate formațiunile politice prezente la discuții și-au exprimat disponibilitatea de a pune capăt conflictului. Deși tonul întâlnirii a fost mai moderat decât se anticipa, divergențele de fond rămân, potrivit informațiilor publicate de Antena 3.

PSD nu îl mai susține pe Ilie Bolojan pentru funcția de premier, în timp ce acesta a transmis că nu intenționează să demisioneze. Surse din delegația PSD au precizat că social-democrații consideră moțiunea de cenzură drept ultima opțiune, nu prima. Cu alte cuvinte, partidul nu dorește în acest moment să forțeze căderea guvernului prin Parlament.

În schimb, liderul PSD Sorin Grindeanu ar fi propus o altă variantă: sesizarea rapidă a Curții Constituționale (CCR) după demisia miniștrilor PSD din Guvern. Scopul ar fi clarificarea situației juridice a executivului și stabilirea dacă acesta mai are legitimitate în condițiile în care partidul majoritar din coaliție și-a retras sprijinul politic.

Mai exact, PSD ar urmări să afle dacă Guvernul este considerat căzut de drept după schimbarea majorității politice care l-a susținut la instalare.

Un astfel de demers ar putea crea un scenariu asemănător celui din anul 2009, când Guvernul Boc a funcționat timp de 90 de zile cu miniștri interimari și fără o majoritate parlamentară clară, până la clarificarea situației politice.

Premierul Ilie Bolojan a reafirmat că nu va demisiona și a susținut că schimbarea șefului Executivului nu oferă nicio garanție că problemele structurale ale guvernării vor fi rezolvate.

În cadrul consultărilor, singurii care au adus în discuție ideea unui premier independent politic, dar nu tehnocrat, au fost reprezentanții grupului minorităților naționale. Varujan Pambuccian a menționat, într-o notă glumeață, numele deputatului Ovidiu Victor Ganț, reprezentant al Forumului Democrat al Germanilor din România, ca posibil candidat pentru funcția de prim-ministru.

Nicușor Dan nu s-a poziționat de partea niciunuia dintre participanți și a rămas în rolul de mediator între partide. Potrivit surselor citate, ultima variantă la care ar recurge șeful statului, descrisă drept soluție absolut extremă, ar fi desemnarea de către acesta a unui nou premier dacă PSD și PNL nu reușesc să ajungă la niciun compromis.

Această opțiune este păstrată doar ca măsură finală și nu ar urma să fie folosită decât dacă toate celelalte încercări de negociere între partide eșuează.