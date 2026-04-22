Sorin Grindeanu a precizat că reprezentanții sindicali au transmis susținerea pentru necesitatea unei schimbări de viziune economică și pentru identificarea unei noi formule politice prin care România să revină într-o coaliție pro-europeană.

Potrivit lui liderului social-democrat, în cadrul discuțiilor au fost analizate dificultățile majore care afectează mediul de afaceri și angajații din principalele sectoare economice.

Acesta a enumerat o inflație de patru ori peste media europeană, scăderea producției industriale, cel mai mare colaps al puterii de cumpărare din ultimii 15 ani, șapte luni consecutive de scădere a consumului și 54.000 de salariați deveniți șomeri.

În opinia liderului PSD, aceste probleme trebuie rezolvate rapid de un Guvern funcțional și capabil să ia măsuri eficiente.

„Am discutat astăzi cu patronatele și marile confederații sindicale despre problemele cu care se confruntă mediul de afaceri și angajații din principalele zone economice. Inflația de patru ori peste media europeană, scăderea producției industriale, cel mai mare colaps al puterii de cumpărare a românilor din ultimii 15 ani, 7 luni consecutive de prăbușire a consumului, 54.000 de salariați deveniți șomeri sunt câteva dintre marile dificultăți ce trebuie rezolvate rapid de un Guvern cu adevărat funcțional. Le-am transmis, alături de colegii mei, că PSD își dorește ca România să aibă cât mai repede un nou Guvern!”, a scris Grindeanu pe Facebook.

Sorin Grindeanu a transmis că PSD dorește formarea rapidă a unui nou Executiv și reluarea activității într-o coaliție pro-europeană, pentru continuarea proiectelor considerate importante în domenii precum Energie, Agricultură, Sănătate și legislația Muncii.

El a susținut că reprezentanții confederațiilor sindicale au fost de acord cu această direcție și cu nevoia unei noi abordări economice.

„Confederațiile sindicale ne-au spus că susțin necesitatea unei schimbări de viziune economică și o nouă formulă prin care să revenim într-o Coaliție pro-europeană, astfel încât să mergem înainte cu proiecte importante și bune pe care le-am început în Energie, Agricultură, Sănătate și în legislația Muncii. Confederațiile patronale au atras atenția asupra proiectelor din PNRR și riscul de a pierde miliarde de euro. Pe acest subiect major dorim toți un consens politic pentru ca toate aceste proiecte să fie prioritizate”, a mai scris social-democratul.

Potrivit liderului PSD, confederațiile patronale au atras atenția asupra proiectelor din Planul Național de Redresare și Reziliență și asupra riscului ca România să piardă miliarde de euro.

Grindeanu a precizat că pe acest subiect există dorința unui consens politic larg, astfel încât proiectele din PNRR să fie prioritizate.

El a anunțat că PSD va susține în Parlament toate modificările legislative necesare pentru ca România să nu rateze fondurile europene, pe care le consideră vitale pentru economia națională.

Totodată, liderul PSD a explicat că miniștrii social-democrați își vor continua activitatea și vor duce la îndeplinire obiectivele asumate în aceste proiecte până în momentul în care demisiile lor vor fi aprobate de președintele țării și publicate în Monitorul Oficial.

„Le-am confirmat că PSD va susține în Parlament toate modificările legislative pentru a nu rata banii din PNRR, vitali pentru economia națională. De aceea, până când demisiile miniștrilor PSD sunt aprobate de președintele țării și apar în Monitorul Oficial, ei își vor duce la îndeplinire toate țintele asumate în aceste proiecte majore”, a mai scris Grindeanu.

Sorin Grindeanu a mai anunțat că PSD a convenit cu patronatele să construiască politici publice dedicate dezvoltării antreprenoriatului și capitalului românesc.

În acest context, el a cerut transparentizarea urgentă a programului SAFE, susținând că marile companii românești nu au informații clare despre modul în care pot accesa acest program și riscă să piardă competiția cu firmele străine.

De asemenea, Grindeanu a precizat că vor exista discuții în Parlament privind noul Cadru Financiar Multianual și Fondul de Competitivitate, cu obiectivul de a transforma firmele locale în campioni naționali.

„Am convenit cu patronatele să construim politici publice țintite pentru a dezvolta antreprenoriatul și capitalul românesc. De aceea, cerem transparentizarea urgentă a programului SAFE, deoarece marile companii românești nu au informații despre cum pot accesa acest program, riscând să piardă orice competiție cu firmele străine! Am stabilit să avem în Parlament discuții despre noul Cadru Financiar Multianual și Fondul de Competitivitate, stabilind prioritate națională din creșterea firmelor locale care să devină campioni naționali, nu doar să privim la ascensiunea celor europene!”, a notat social-democratul.

Președintele PSD a afirmat că toate confederațiile prezente la Palatul Parlamentului au reclamat lipsa unui dialog social real între Guvern, sindicate și patronate. Ca urmare, PSD a decis ca seria întâlnirilor cu reprezentanții sindicatelor și ai mediului de afaceri să continue cu regularitate lunară.

„Lipsa dialogului social real dintre Guvern-sindicate-patronate a fost reclamată de toți reprezentanții confederațiilor prezente azi la Palatul Parlamentului. De aceea, încercăm să compensăm această situație aberantă și am decis ca seria întâlnirilor cu sindicatele și patronatele să continue cu regularitate lunară”, a conchis acesta.

Blocul Național Sindical (BNS) a propus miercuri, în cadrul unei întâlniri cu reprezentanții PSD, ca negocierile pentru formarea unei noi coaliții guvernamentale să ducă și la elaborarea unui nou program de guvernare. Sindicaliștii consideră că actualul program nu a adus beneficii economiei, cu excepția reducerii deficitului bugetar cu 0,8%.

Întâlnirea dintre PSD și confederațiile sindicale a avut loc în continuarea dialogului social privind salarizarea din sectorul bugetar. Din partea BNS au participat președintele Dumitru Costin și Cosmin Andreica, secretar general Publisind.

Potrivit unui comunicat transmis de confederația sindicală, la discuții au fost prezenți toți miniștrii social-democrați, în contextul în care aceștia urmează să își depună mandatele. Reprezentanții PSD au transmis că doresc continuarea proiectelor începute în actuala coaliție, însă într-o nouă formulă politică.

„Reprezentanţii PSD au subliniat că îşi doresc continuarea proiectelor începute în cadrul coaliţiei, însă într-o nouă formulă politică”, au transmis sindicaliştii.

BNS a propus stabilirea unor priorități clare în viitorul program de guvernare. Printre domeniile indicate se află energia, inclusiv electricitatea, gazele naturale și sectorul petrolier, agricultura și industria alimentară, precum și producția de îngrășăminte.

Un alt domeniu vizat este industria de apărare, unde sindicatele cer transformarea programului SAFE într-un pachet de programe industriale transparente, capabile să genereze investiții, locuri de muncă bine plătite și venituri la buget necesare rambursării împrumutului de 16,8 miliarde de euro.

Totodată, BNS a solicitat operaționalizarea schemelor de ajutor de stat aprobate anterior, pentru a facilita accesul mediului privat la finanțare și pentru a susține crearea de noi locuri de muncă, inclusiv pentru persoanele disponibilizate recent.

La inițiativa BNS a fost analizată și situația companiilor cu capital de stat. Pentru societățile aflate în dificultate și fără perspective, sindicaliștii au propus salvarea activelor și identificarea unor soluții pentru angajați, inclusiv prin recalificare profesională.

În cazul companiilor listate la bursă, BNS și-a exprimat acordul pentru vânzarea unor pachete de acțiuni la prețul pieței. Pentru companiile nelistate, sindicatele au cerut reevaluări corecte înainte de listare, susținând că unele firme incluse pe lista prezentată de vicepremierul Oana Gheorghiu au fost subevaluate, ceea ce ar putea afecta veniturile suplimentare la buget.

Un subiect central al discuțiilor l-a reprezentat proiectul noii legi-cadru privind salarizarea personalului bugetar, elaborat cu sprijinul experților Băncii Mondiale și aflat în pregătire pentru avizare.

Conform informațiilor prezentate, noul model de salarizare ar urma să introducă o valoare de referință fixă, diferită de salariul minim pe economie, situație care ar putea duce la stabilirea coeficientului de bază sub nivelul salariului minim. În același timp, autoritățile au reiterat principiul potrivit căruia niciun salariu aflat în plată nu va fi diminuat.

În legătură cu noua lege, BNS a formulat două propuneri acceptate de reprezentanții PSD. Prima vizează organizarea consultărilor pe fiecare familie ocupațională, cu participarea simultană a angajatorilor și sindicatelor, pentru a evita diferențele de viziune rezultate în trecut din consultări separate.

A doua propunere prevede înființarea unui help desk la nivelul Ministerului Muncii, care să ofere sprijin directorilor de resurse umane din instituțiile publice centrale și locale în procesul de reîncadrare pe noile grile salariale, în contextul problemelor apărute anterior din interpretări eronate sau abuzive.

De asemenea, s-a convenit ca familia ocupațională Justiție să nu beneficieze de o lege distinctă de salarizare, urmând să fie inclusă în Legea unică de salarizare.

În contextul crizei guvernamentale și al consultărilor dintre Nicușor Dan și partidele din Coaliție, liderul PSD Sorin Grindeanu s-a întâlnit miercuri dimineață cu sindicatele CNS Cartel ALFA, BNS, CNSLR Frăția, CSDR și CSN Meridian. Ulterior, președintele Camerei Deputaților a avut discuții și cu patronatele, respectiv Confederația Concordia și Confederația patronală IMM România.