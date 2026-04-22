Decizia vine pe fondul tensiunilor politice accentuate, după ce PSD a retras sprijinul pentru Guvernul condus de Ilie Bolojan, iar președintele Nicușor Dan încearcă, prin consultări cu partidele, să găsească o formulă de stabilitate guvernamentală.

Potrivit unor surse politice, liderii PSD i-ar fi transmis șefului statului că sunt dispuși să rămână la guvernare în actuala formulă, însă fără Ilie Bolojan în funcția de premier. Președintele le-ar fi solicitat social-democraților să nu grăbească depunerea unei moțiuni de cenzură, însă nu a fost luată încă o decizie finală.

În ședința Biroului Politic Național de la ora 14, PSD urmează să decidă retragerea miniștrilor din Guvern, fie în cursul serii, fie joi dimineață. După consultările de la Cotroceni, Sorin Grindeanu a reiterat poziția partidului, susținând continuarea guvernării, dar cu schimbarea premierului.

Liderul social-democrat a declarat că PSD exclude scenariul susținerii unui guvern minoritar și a reiterat „liniile roșii” ale partidului în privința eventualelor formule alternative de majoritate.

Totodată, Sorin Grindeanu a transmis un mesaj de stabilitate către partenerii externi ai României, precizând că PSD va respecta angajamentele internaționale ale țării, indiferent dacă va rămâne la guvernare sau va intra în opoziție.

„Dincolo de viitoarea poziţie a PSD-ului la putere sau în opoziţie şi care cred că va fi clarificată în perioada următoare, evident că angajamentele internaţionale pe care România le-a luat, indiferent cine e prim-ministru sau perioada în care s-au luat, că vorbim de PNRR sau de angajamente financiare cu Comisia Europeană sau cu toate celelalte organisme internaţionale, noi susţinem respectarea acestor angajamente internaţionale”, a afirmat liderul PSD.

Liderul UDMR, Kelemen Hunor, are miercuri o serie de întâlniri politice în ritm accelerat, în contextul crizei guvernamentale și înaintea consultărilor programate la Palatul Cotroceni cu președintele Nicușor Dan.

Potrivit unor informații pe surse, Kelemen Hunor a intrat în jurul orei 12.00 în biroul președintelui PSD, Sorin Grindeanu, de la Camera Deputaților. Întâlnirea a avut loc la scurt timp după consultările social-democraților de la Palatul Cotroceni.

Liderul UDMR continuă seria de întâlniri politice, urmând ca de la ora 13.30 să se întâlnească cu premierul Ilie Bolojan la Parlament, în cadrul grupului UDMR. Discuțiile au loc în contextul încercărilor de coordonare între partidele coaliției, pe fondul incertitudinii privind viitorul guvernării, după retragerea sprijinului politic de către PSD.

De la ora 15.00, delegația UDMR va participa la consultările oficiale de la Palatul Cotroceni, unde președintele Nicușor Dan discută pe rând cu formațiunile politice în încercarea de a identifica o soluție pentru stabilitatea executivului.