Petrișor Peiu a detaliat poziția formațiunii AUR privind o eventuală moțiune de cenzură anunțată de PSD, subliniind că partidul se află într-o opoziție fermă față de actualul Executiv. Declarațiile sale indică o posibilă schimbare de nuanță față de pozițiile exprimate anterior de liderul George Simion, dar și o logică politică bazată pe statutul de adversar al coaliției de guvernare.

În acest context, liderul senatorilor AUR a explicat la Antena 3 că votul asupra unei moțiuni de cenzură trebuie să reflecte consecvența criticilor aduse guvernului în ultimul an și jumătate.

„Deci noi am anunțat de mult că vom depune în luna mai o moțiune de cenzură împotriva guvernului, ceea ce înseamnă că noi am considerat că nu face bine ceea ce face acest guvern. În momentul în care ești pus să alegi dacă votezi sau nu pentru menținerea unui guvern pe care tu îl critici de un an și jumătate, nu prea ai cum să votezi în favoarea rămânerii acelui guvern în funcție. Pentru noi, guvernul care este acum în funcție este expresia politică a coaliției cu care suntem concurenți politici, adversari politici. Nu văd un motiv pentru care nu am vota acea moțiune", a transmis Petrișor Peiu.

El a precizat, în continuare, că o decizie formală va fi luată doar în momentul depunerii efective a moțiunii, în cadrul structurilor statutare ale partidului. Până atunci, poziția exprimată rămâne una de principiu, specifică unui partid de opoziție.

În același registru, Petrișor Peiu a subliniat că negocierile politice mai ample nu trebuie confundate cu votul punctual asupra unei moțiuni.

„Acuma… sunt niște condiții puse pentru realizarea unei înțelegeri mai ample, nu pentru votarea unei moțiuni. Eu cred că dacă ai în față un vot – cum este, cu bile, cu bila albă și bila neagră – și trebuie să alegi ce votezi… Eu nu știu ce o să scrie în moțiune, dar, în principiu, un partid de opoziție nu trebuie să voteze cu guvernul. Nu cred că vom vota cu guvernul. În momentul în care PSD-ul va depune o moțiune de cenzură, dacă o va depune, noi vom fi obligați să ne reunim într-un for de conducere și să stabilim o decizie formală. Până atunci nu avem o decizie formală, pentru că nu este o moțiune depusă”, a transmis acesta.

Petrișor Peiu a respins explicit propunerea lansată de Călin Georgescu privind formarea unui guvern de reconciliere națională care să includă PSD, PNL și AUR, indicând că o astfel de formulă este incompatibilă cu poziționarea partidului.

Întrebat despre posibilitatea susținerii lui Călin Georgescu pentru funcția de premier, liderul AUR a adoptat o poziție nuanțată, lăsând deschisă varianta unui vot favorabil, dar excluzând participarea directă într-un executiv alături de partidele tradiționale.

„Eu cred că trebuie să rămânem în sfera principiilor și să nu condiționăm astfel de chestiuni. De altfel, noi nu știm dacă domnul Călin Georgescu și-ar dori această poziție de premier. Nu a spus, nu a spus unde s-ar vedea. Până acum, dânsul a candidat la președinție. Dar vă repet: de fiecare dată când este de luat o poziție formală, trebuie să avem o decizie a unui for statutar din partid. Nu este deloc… N-ar fi deloc o minune să acceptăm și să votăm un guvern condus de Călin Georgescu. Dar noi nu vom face parte dintr-un guvern în care să fie și PSD sau PNL”, transmite Petrișor Peiu.

În continuare, acesta a arătat că scenariul în care Georgescu ar deveni premier nu este clar conturat, dar nu poate fi exclus în actualul context politic, mai ales în condițiile unei susțineri publice consistente.

„Nu știu. Cu o susținere mai largă parlamentară, cu un guvern tehnocrat, habar n-am. Repet, nu este luată o decizie formală. Eu cred că ar trebui întrebat domnul Georgescu, în primul rând, ce dorește. Nu pot să nu iau în calcul, ca partid serios, personalitatea care se bucură de cea mai mare încredere în rândul alegătorilor români. Nu poate fi exclusă o astfel de personalitate dintr-un calcul politic”, mai arată Peiu.

Declarațiile vin după ce Călin Georgescu a susținut public necesitatea unui guvern de reconciliere națională, argumentând că actuala situație economică impune cooperarea principalelor forțe politice.

„România, aflată într-o situație economică foarte grea, are nevoie în cel mai scurt timp de un Guvern de reconciliere națională. Asta înseamnă că partidele, cel puțin primele trei, pe care poporul român le-a votat, indiferent de ce se întâmplă astăzi. Este nevoie ca toată lumea să își dea mâna pentru un deziderat comun”, a declarat Georgescu.

Acesta a completat, într-o evaluare mai amplă a partidelor, că fiecare formațiune a avut contribuții pozitive.

„Indiferent de ce părere avem sau nu avem față de PSD, îl iau pe cel mai mare, fiecare a făcut câte puțin bine, la un moment dat, primarii lor sunt botezați ortodocși, iar în balanța lui Dumnezeu atârnă și acest «puțin bine», indiferent cum ai da-o. La fel partidul AUR. Este un partid tânăr, nu a fost la putere, nu poți să confuzezi spunând că n-a făcut bine. George Simion s-a luptat pentru suveranism, iar acest lucru trebuie apreciat. Al treilea este PNL, un actor important istoric”, a spus Georgescu.

Pe lângă pozițiile politice privind guvernarea, Petrișor Peiu a criticat dur modul în care disputele interne din coaliția PSD-PNL-UDMR-USR afectează indicatorii economici, în special costurile de finanțare ale statului.

Acesta a prezentat o comparație regională a dobânzilor pentru datoria publică, indicând o creștere semnificativă în cazul României.

„Costul proastei şi haoticei guvernări PSD- PNL-UDMR-USR- dobânzile plătite de bugetul de stat pentru datoria pe termen lung: – România 7,2%, – Ungaria 5,99%, – Polonia 5,49%, – Cehia 4,67%”, a transmis, miercuri, liderul senatorilor AUR, Petrişor Peiu.

Potrivit acestuia, evoluțiile recente au majorat presiunea asupra bugetului public, cu efecte directe asupra cheltuielilor statului.

„Prin prestaţia din ultima perioadă a coaliţiei guvernamentale, costul împrumuturilor statului român a crescut cu 1 punct procentual”.

El a explicat că impactul bugetar este semnificativ și cuantificabil în miliarde de lei. „Asta înseamnă că, dacă legea bugetului prevede cheltuieli cu dobânzile de 60 de miliarde de lei în 2026, de fapt guvernul va plăti peste 70 de miliarde de lei”.

În același timp, Petrișor Peiu a legat creșterea acestor costuri de conflictele dintre liderii coaliției.

„Deocamdată bugetul a fost împovărat cu 10 miliarde de lei de cearta dintre Bolojan şi Grindeanu! Dacă lucrurile continuă pe aceeaşi pantă , în doua săptămâni vom avea 20 de miliarde de lei de plătit pentru incapacitatea PNL şi PSD de a conduce ţara. Merită acest cost circul făcut de Bolojan şi Grindeanu?”, a mai transmis senatorul AUR.

În finalul intervenției, acesta a acuzat că disputele politice nu vizează reforme reale, ci împărțirea resurselor publice.

„Ei nu se ceartă pentru reducerea risipei guvernamentale, ei se cearta pentru împărţirea între ei si între armatele lor de politruci a cadourilor de la buget”. „Ei nu se ceartă pentru a termina centralele electrice sau pentru a construi şcoli sau grădiniţe, ei se ceartă pentru împărţirea cadourilor între Olguţa Vasilescu şi Emil Boc!”, a afirmat liderul senatorilor AUR Petrişor Peiu.

