Adrian Câciu afirmă că dobânzile la care se împrumută România pe termen lung sunt în scădere, contrar percepțiilor propagate în spațiul public și în unele publicații internaționale. Potrivit fostului ministru al Finanțelor, datele arată o reducere de 4% față de anul precedent, în timp ce alte economii europene înregistrează creșteri semnificative.

Într-o postare publică, acesta a comparat situația României cu cea a unor state importante din Uniunea Europeană, susținând că diferențele sunt evidente și favorabile țării noastre.

„Dobânzile la care se împrumută România pe termen lung sunt MAI MICI cu 4% decât în urmă cu un an! Asta în timp ce, de exemplu, Germania, la același tip de maturități are dobânzi MAI MARI cu 23% fața de anul precedent! Franța, MAI MARI cu 12,8% față de anul precedent, Italia cu 5,7% MAI MARI, Polonia cu 6% mai mari!”, a transmis Adrian Câciu.

Acesta a subliniat că evoluția dobânzilor trebuie analizată în context comparativ și nu izolat, argumentând că investitorii iau în calcul mai mulți factori atunci când evaluează riscul și oportunitățile de investiții. În opinia sa, diferențialul de dobândă și stabilitatea cursului valutar sunt criterii esențiale, urmate de ratingul de țară și politicile fiscal-bugetare.

În același context, fostul ministru a criticat dur interpretările pe care le consideră eronate și manipulatoare, afirmând că acestea influențează percepția publică fără a reflecta realitatea economică.

Adrian Câciu a reacționat direct la o analiză publicată de Bloomberg, pe care o consideră distorsionată, în special în ceea ce privește cauzele fluctuațiilor dobânzilor. El susține că astfel de informații devin problematice atunci când sunt preluate și amplificate în spațiul media intern.

În acest context, a transmis un mesaj critic la adresa modului în care sunt prezentate datele economice.

„Spun asta în speranța că se vor potoli cei de la Bloomberg, Sectia Română, sa mai prezinte distorsionat datele sau cauzele pentru care dobanzile României cresc sau scad. Nu ar fi importanta stirea de la Bloomberg, pentru ca investitorii fac altfel calculele de investitii si ele tin 80% de diferentialul de dobânda și de constanta cursului valutar, după care vin elementele de rating, perspectivă, ancore fiscal-bugetare si politice. Dar devine importantă stirea Bloomberg pentru că este preluată, manipulator, de tot felul de site-uri/publicații #hashtagiste care vor ele să arate că instabilitatea politica costă! Nu, domnilor, prostia costă! Încăpățânarea de a nu face nimic pentru economie, costă!”, a declarat acesta.

Fostul ministru a explicat că fluctuațiile recente ale costurilor de finanțare nu sunt generate de instabilitatea politică internă, ci de contextul geopolitic internațional. Potrivit acestuia, tensiunile globale influențează piețele financiare și determină mișcări rapide ale capitalului.

În completarea argumentației sale, Adrian Câciu a adăugat:

„România se împrumuta mai ieftin cu 4% față de acum un an și mai ieftin cu 0,7% fața de acum o lună! Costurile de finantare fluctuează, in aceasta perioada doar din cauza instabilitatii geopolitice mondiale, pentru ca riscul declaratiilor belicoase se rasfrange asupra capitalului si au loc vanzari sau cumparari pe „short” functie de declaratia zilei in conflictul US-Iran. Enjoy si să bage minciuna in pod, cine minte!”, a afirmat Adrian Câciu.

În contrast cu poziția lui Adrian Câciu, liderul senatorilor AUR, Petrişor Peiu, susține că situația economică este agravată de tensiunile din coaliția de guvernare. Acesta afirmă că dobânzile au crescut și că România plătește mai mult decât alte state din regiune.

Potrivit datelor prezentate de Peiu, nivelul dobânzilor ar fi superior celui din țări precum Ungaria, Polonia sau Cehia, ceea ce indică o deteriorare a percepției investitorilor asupra economiei românești.

Parlamentarul a formulat acuzații directe la adresa guvernării, indicând costuri suplimentare pentru bugetul de stat.

„Costul proastei şi haoticei guvernări PSD- PNL-UDMR-USR- dobânzile plătite de bugetul de stat pentru datoria pe termen lung: – România 7,2% – Ungaria 5,99% – Polonia 5,49% – Cehia 4,67%”, a transmis Petrişor Peiu.

Acesta a explicat impactul direct asupra bugetului public, susținând că majorarea dobânzilor se traduce în cheltuieli suplimentare semnificative.

„Prin prestaţia din ultima perioadă a coaliţiei guvernamentale, costul împrumuturilor statului român a crescut cu 1 punct procentual”, a declarat acesta.

În continuare, liderul AUR a detaliat implicațiile financiare:

„Asta înseamnă că, dacă legea bugetului prevede cheltuieli cu dobânzile de 60 de miliarde de lei în 2026, de fapt guvernul va plăti peste 70 de miliarde de lei”, a afirmat Petrişor Peiu.

Acesta a adus în discuție și conflictele politice interne, pe care le consideră responsabile pentru deteriorarea situației economice:

„Deocamdată bugetul a fost împovărat cu 10 miliarde de lei de cearta dintre Bolojan şi Grindeanu! Dacă lucrurile continuă pe aceeaşi pantă , în doua săptămâni vom avea 20 de miliarde de lei de plătit pentru incapacitatea PNL şi PSD de a conduce ţara. Merită acest cost circul făcut de Bolojan şi Grindeanu?”, a transmis senatorul.

