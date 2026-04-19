Deputatul PSD Adrian Câciu a transmis că partidul său nu mai poate face parte dintr-o coaliție care îl susține pe Ilie Bolojan pentru funcția de prim-ministru, criticând dur actuala conducere a executivului.

„PSD nu mai poate gira incompetenţa unui individ care loveşte în oameni şi în economie. Aşa cum nu poate gira nici incompetenţa purtătorului de cuvânt al Guvernului care crede că volumul se măsoară în centimetri pătraţi. Am dat, de-a lungul timpului, zeci de motive pentru care nu se mai poate continua aşa”, a scris acesta într-o postare publicată pe rețelele sociale.

Potrivit social-democratului, în cazul în care liberalii își doresc menținerea actualei coaliții, este necesară o schimbare la nivelul conducerii Guvernului.

Adrian Câciu a transmis un apel ferm către partenerii de coaliție, sugerând că soluția pentru stabilitate este înlocuirea premierului.

„Renunţati la Bolojan, ţara nu stă într-un singur om! PSD va guverna pentru oameni! Vreţi şi voi să guvernaţi pentru oameni? Sau doar pentru consultanţi şi multinaţionale? Oglinda e la voi! Dar şi reflectoarele sunt pe voi! Hai, ca puteţi! Pa, Bolojan!”, a mai scris fostul ministru al Finanțelor.

Acesta a adăugat că social-democrații susțin continuarea guvernării, însă doar în condițiile unui program economic care să corecteze dezechilibrele și să protejeze puterea de cumpărare a populației.

În mesajul său, deputatul PSD a sugerat și posibilitatea ca liberalii să formeze o altă majoritate fără sprijinul social-democraților, dacă nu acceptă condițiile impuse.

„Aveţi varianta să vă faceţi propria coaliţie, fără PSD! Nu puteţi? De fapt, asta e realitatea! Dacă nu puteţi, renunţaţi la Bolojan! Este atât de simplu! Asta e realitatea şi asta vrea poporul! A, da, evident, dacă pleacă Bolojan, pleacă şi sinecuriştii, asta, da, e evident. Dar, uite, e posibil ca PNL sa aibă, în sfârşit, miniştri în guvern! Nu reperişti sau mai ştiu eu ce surogate politice”, a mai afirmat Câciu.

Adrian Câciu a criticat și modul în care sunt gestionate fondurile europene, susținând că o parte importantă din banii alocați prin PNRR riscă să fie pierdută.

Potrivit acestuia, aproximativ 5 miliarde de euro din cele 10 miliarde rămase de accesat ar fi deja compromise, sumă care s-ar adăuga altor 7 miliarde de euro pierdute anterior.

„840 milioane euro CP3, 2,3 miliarde euro CP4 (e final de aprilie, trebuia sa avem banii din martie) 250 milioane euro microbuze electrice din CP5 şi 1,6 miliarde euro că nu a restructurat companii de stat (CP5). Aproape imposibil ca aceşti bani să fie aprobaţi de Comisia Europeană în termen. Eşecul este al lui Bolojan şi al reperistului pe care l-a adus la fonduri europene. Au avut 10 luni la dispoziţie să facă ceva. S-au lăudat ca fac, au dat vina pe trecut, dar au pierdut banii”, se mai arată în postare.

Declarațiile vin într-un moment tensionat pentru coaliția de guvernare, în care divergențele privind direcția economică și gestionarea fondurilor europene devin tot mai vizibile. Mesajul transmis de Adrian Câciu indică o posibilă escaladare a conflictului politic, cu efecte directe asupra stabilității guvernamentale.