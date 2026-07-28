Sorin Grindeanu atacă în instanță hotărârile Guvernului: PSD a depus 12 plângeri. Bolojan va fi unicul vinovat
SURSA FOTO: INQUAM - SORIN GRINDEANU
Sorin Grindeanu a anunțat marți, la Parlament, că PSD a inițiat demersuri juridice împotriva a 12 hotărâri de Guvern adoptate de Executivul interimar. Social-democrații au depus plângeri prealabile și au sesizat Curtea de Apel București pentru suspendarea executării actelor deja publicate. Liderul PSD i-a transmis premierului interimar Ilie Bolojan că va fi singurul responsabil dacă România pierde un miliard de euro din PNRR din cauza Strategiei naționale pentru conservarea biodiversității.
Sorin Grindeanu contestă în instanță 12 hotărâri adoptate de Guvernul interimar
Sorin Grindeanu a declarat că Partidul Social Democrat a contestat în total 12 hotărâri de Guvern, apreciind că Executivul interimar și-a depășit atribuțiile constituționale și legale prin adoptarea unor acte normative care promovează politici noi după expirarea termenului în care un guvern demis poate exercita anumite competențe.
„Partidul Social Democrat a depus, ieri, plângeri prealabile împotriva unor hotărâri adoptate în şedinţa Guvernului din 23 iulie 2026, acestea adăugându-se altor opt hotărâri contestate, concomitent. Toate vizează depăşirea limitelor constituţionale şi legale ale mandatului unui Guvern demis, deoarece promovează politici noi şi reprezintă exercitări ale atribuţiilor ministeriale după expirarea termenului de 45 de zile. În total au fost depuse 12 plângeri prealabile pentru 12 HG-uri”, a spus Sorin Grindeanu, la Parlament.
Președintele PSD a explicat că depunerea plângerilor prealabile reprezintă o etapă obligatorie înaintea acțiunii în instanță, însă legislația permite solicitarea suspendării executării actelor administrative fără a fi necesară așteptarea răspunsului din partea Guvernului.
„Acesta este şi motivul pentru care astăzi PSD sesizează Curtea de Apel Bucureşti pentru suspendarea executării hotărârilor publicate, iar pentru cea încă nepublicată – de îndată ce va fi publicate. Din cele 12 HG-uri, 11 HG-uri au fost publicate in Monitorul Oficial şi au putut fi contestate la CAB. Aşteptăm şi publicarea HG privind Strategia naţională pentru conservarea biodiversităţii”, a subliniat liderul PSD.
PSD cere retragerea Strategiei pentru biodiversitate și trimiterea proiectului în Parlament
Liderul social-democrat i-a solicitat premierului interimar Ilie Bolojan să retragă hotărârea referitoare la Strategia națională pentru conservarea biodiversității și să transmită proiectul Parlamentului pentru adoptare, susținând că aceasta este procedura legală care trebuie urmată.
„De aceea, fac încă un apel la premierul demis Bolojan să retragă acest HG (Strategia naţională pentru conservarea biodiversităţii, nr.) şi să îl trimită de urgenţă la Parlament. Dacă nu va face acest lucru – premierul Bolojan va fi unicul vinovat dacă România va pierde 1 miliard de euro din PNRR.
Îl asigur pe premierul demis că Parlamentul va dezbate cu celeritate acest proiect şi îi vom acorda atenţia cuvenită pentru a ne asigura că nu se vor crea blocaje suplimentare pentru dezvoltarea infrastructurii mari de transport, nu va distruge capacităţile de producţie a energiei hidro şi nici nu va compromite şansa României de a extrage gaze naturale din Marea Neagră”, a menţionat liderul PSD.
Potrivit acestuia, adoptarea strategiei în forma actuală ar putea produce efecte asupra unor proiecte majore de infrastructură și energie, motiv pentru care documentul ar trebui analizat și aprobat prin procedură parlamentară.
Sorin Grindeanu invocă precedentul Autostrăzii Lugoj–Deva și îl acuză pe Ilie Bolojan că încalcă legea
În argumentația sa, președintele PSD a făcut trimitere la cazul Autostrăzii Lugoj–Deva, despre care susține că a fost întârziată din cauza unor norme de mediu introduse ulterior, care au impus construirea tunelurilor pentru urși.
Grindeanu a afirmat că astfel de situații nu trebuie repetate și a susținut că proiectele strategice ale României trebuie protejate prin respectarea procedurilor legislative.
„Aşadar – încă o dată, aş spune pe scurt, ca să fiu bine înţeles. Domnule Bolojan, Ilie, nu mai încălca legea. Trimite proiectul la Parlament şi îl vom dezbate cu celeritate. Dacă nu vei face acest lucru şi vom pierde banii eşti unicul responsabil”, a mai spus preşedintele PSD.
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