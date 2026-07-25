Acuzații dure din PNL la adresa PSD: ce spune Alexandru Muraru că se pregătește în culise

Deputatul Alexandru Muraru, liderul PNL Iași, acuză PSD că ar pregăti o strategie menită să blocheze activitatea Guvernului și să pună presiune asupra premierului Ilie Bolojan pentru schimbarea formulei de guvernare.

Muraru susține că social-democrații ar intenționa să conteste în instanță acte emise de Guvern, ministere și agenții, prin acțiuni în contencios administrativ. Potrivit acestuia, scopul ar fi blocarea unor măsuri ale Executivului și determinarea premierului să accepte o variantă politică susținută de PSD și Nicușor Dan.

„Din informațiile pe care le am, strategia PSD este să atace în contencios administrativ actele relevante ale Guvernului, ministerelor și agențiilor, cu scopul de a bloca activitatea executivului și de a-l forța pe premierul Ilie Bolojan să accepte formula de guvernare dorită de PSD și Nicușor Dan”, a scris liberalul pe contul său de socializare.

Deputatul afirmă că o echipă de avocați a PSD analizează deja deciziile luate de Guvern și pachetul de reforme pregătit pentru Parlament. Potrivit acestuia, analiza ar urmări identificarea unor argumente juridice care ar putea împiedica adoptarea reformelor necesare pentru accesarea fondurilor europene prin PNRR.

Alexandru Muraru susține că o echipă de avocați a PSD analizează deciziile Guvernului și reformele pregătite pentru Parlament, pentru a identifica eventuale argumente juridice care ar putea împiedica adoptarea măsurilor necesare pentru absorbția fondurilor PNRR.

„Mai mult, știu că echipa de avocați a PSD analizează deja ceea ce s-a întâmplat ieri în ședința de Guvern și pachetul de reforme pe care Executivul intenționează să îl trimită Parlamentului. Obiectivul este clar: să identifice orice argument prin care să pice reformele obligatorii pentru absorbția fondurilor PNRR”, a mai scris deputatul.

Liderul PNL Iași a afirmat că primele proiecte care ar putea fi contestate sau asupra cărora există discuții politice sunt deja stabilite. El a menționat legea decarbonizării, legea privind Agenția Națională de Integritate și proiectul legii salarizării.

„Primele ținte sunt deja conturate. Legea decarbonizării urmează să fie redepusă astăzi, iar tocmai pe acest subiect PSD a băgat liderii în ședință azi. În cazul legii privind ANI, amendamentele pregătite de Marinescu, fostul ministrul al Justiției, sunt anunțate pentru cel târziu luni dimineață. În privința legii salarizării, Sorin Grindeanu spune că nu o va vota în forma actuală dar oameni din PSD spun că sunt gata să participe la toate discuțiile”, susține liberalul.

Potrivit lui Alexandru Muraru, aceste demersuri ar reprezenta o folosire a instanțelor în scop politic, pentru contestarea reformelor propuse de Guvern. Liberalul a criticat posibilitatea unor astfel de acțiuni și a pus sub semnul întrebării modul în care ar fi analizate eventualele solicitări în justiție.

Mai mult, deputatul acuză PSD că ar folosi instanțele pentru negocieri politice și contestarea reformelor, susținând că eventualele acțiuni în justiție vor reprezenta un test pentru modul în care acestea vor fi analizate.

„PSD folosește instanțele ca instrument de negociere politică și de blocare a reformelor de care România are nevoie. Așadar, urmează o nouă probă pentru sistemul de justiție. Vor analiza instanțele aceste eventuale acțiuni exclusiv prin prisma legii sau vor permite din nou să fie transformate într-un teren de luptă pentru obiective politice?”, a concluzionat Alexandru Muraru.

Declarațiile deputatului liberal vin în contextul disputelor politice legate de măsurile pregătite de Guvern și de reformele asociate angajamentelor asumate pentru atragerea fondurilor din Planul Național de Redresare și Reziliență.