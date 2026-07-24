Legea salarizării, între reformă și nemulțumiri. De ce a devenit una dintre cele mai dificile decizii

PNL susține că Legea salarizării reprezintă una dintre cele mai dificile reforme asumate prin Planul Național de Redresare și Reziliență (PNRR) și afirmă că adoptarea acesteia a fost amânată în ultimii ani de mai multe guverne.

Partidul Național Liberal susține că Legea salarizării este o reformă dificilă, amânată în ultimii ani de mai multe guverne, iar corectarea inechităților din sistem presupune decizii dificile. Formațiunea afirmă că România trebuie să pună reforma înaintea calculelor de imagine.

„România trebuie pusă înaintea calculelor de imagine. Legea salarizării este una dintre cele mai dificile reforme asumate prin PNRR şi trebuia adoptată în urmă cu mai mulţi ani, însă a fost amânată de la un guvern la altul pentru că orice încercare de a corecta inechităţile din sistem presupune decizii dificile şi nemulţumiri”, a transmis, vineri, PNL, într-o postare pe Facebook.

Liberalii afirmă că Ilie Bolojan a decis să își asume reforma și să nu transfere din nou responsabilitatea pentru această măsură. Potrivit formațiunii, proiectul urmărește introducerea unor reguli mai clare în sistemul de salarizare și reducerea diferențelor considerate nejustificate între instituții.

„𝐈𝐥𝐢𝐞 𝐁𝐨𝐥𝐨𝐣𝐚𝐧 𝐚 𝐚𝐥𝐞𝐬 𝐬𝐚̆ 𝐧𝐮 𝐩𝐚𝐬𝐞𝐳𝐞 𝐝𝐢𝐧 𝐧𝐨𝐮 𝐫𝐞𝐬𝐩𝐨𝐧𝐬𝐚𝐛𝐢𝐥𝐢𝐭𝐚𝐭𝐞𝐚. Proiectul propune reguli mai echitabile, reduce diferențele nejustificate dintre instituții și leagă evoluția salariilor de creșterea reală a economiei. În același timp, adoptarea reformei este esențială pentru ca România să nu piardă 770 de milioane de euro din PNRR”, mai scrii liberalii.

PNL susține că proiectul de lege propune ca evoluția veniturilor să fie corelată cu dezvoltarea reală a economiei și consideră că adoptarea reformei este necesară pentru respectarea angajamentelor asumate de România prin PNRR. Reprezentanții PNL precizează că susțin măsurile care urmăresc reorganizarea și reglementarea sistemului public, chiar dacă acestea implică decizii dificile.

„Este mai simplu să amâni, să eviți costurile politice și să lași problema următorului guvern. Dar România nu mai poate fi guvernată prin amânări. Proiectul propune reguli mai echitabile, reduce diferenţele nejustificate dintre instituţii şi leagă evoluţia salariilor de creşterea reală a economiei. În acelaşi timp, adoptarea reformei este esenţială pentru ca România să nu piardă 770 de milioane de euro din PNRR. Este mai simplu să amâni, să eviţi costurile politice şi să laşi problema următorului guvern. Dar România nu mai poate fi guvernată prin amânări”, au mai transmis liberalii.

Premierul interimar Ilie Bolojan a declarat joi că proiectul Legii salarizării nu va conduce la reducerea veniturilor. Acesta a precizat că, în situațiile în care noul nivel de salarizare ar fi inferior celui actual, vor fi acordate compensații, iar la finalul procesului aproximativ două treimi dintre salarii ar urma să crească.

Cele cinci confederații sindicale reprezentative la nivel național au solicitat retragerea de urgență a proiectului privind salarizarea în sectorul public. Liderii sindicali au anunțat că nu vor mai participa la consultări referitoare la forma actuală a proiectului.

Sindicatele cer reluarea procesului de elaborare a unei noi Legi a salarizării și solicită ca acesta să fie realizat printr-un mecanism de dialog social real și instituționalizat. Discuțiile privind reforma salarizării din sectorul public continuă pe fondul obligațiilor asumate de România prin PNRR și al dezbaterilor dintre autorități și reprezentanții angajaților din sistemul public.