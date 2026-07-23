Adrian Negrescu: Legea salarizării este necesară, dar a fost făcută „parcă cu ChatGPT”. Economistul avertizează asupra riscurilor

Economistul Adrian Negrescu consideră că România are nevoie de o nouă lege a salarizării pentru a aduce predictibilitate cheltuielilor cu personalul bugetar și pentru a elimina discrepanțele din sistem. Totuși, acesta critică atât momentul ales pentru promovarea actului normativ, cât și modul în care a fost elaborat, susținând că proiectul conține numeroase probleme și riscă să provoace noi tensiuni sociale. Declarațiile au fost făcute într-o intervenție la Digi24.

Într-o postare publicată pe Facebook, Adrian Negrescu afirmă că România are nevoie de o lege a salarizării care să ofere stabilitate și predictibilitate în ceea ce privește cheltuielile cu personalul din sectorul public.

„Legea salarizarii este necesara pentru ca, in viitor, sa avem un minim de predictibilitate privind cheltuielile cu bugetarii. Si asta in conditiile in care in ultimii 6 ani, anvelopa salariala aproape s-a dublat iar in 2028 nu este exclus ca guvernul care se va afla atunci la Palatul Victoria sa creasca din pix salariile, in scop electoral. Da, legea trebuie modificata, trebuie eliminate inechitatile, insa e nevoie sa existe in sfarsit o grila salariala clara, ca angajatii sa nu mai stea la mana sefului care imparte, discretionar, sporuri din pix. Asta dincolo de discutia privind restructurarea aparatului public, privind momentul nefericit cand este propusa aceasta lege si alte aberatii pe care aceasta lege le comporta.”

În intervenția televizată, Adrian Negrescu a afirmat că propunerea privind noua lege a salarizării apare într-un context economic dificil, în care populația resimte efectele inflației, iar pensiile și alocațiile au rămas înghețate.

„…să vorbești de creșteri de salarii, mai ales pentru șefi și demnitari, într-o perioadă în care toată lumea pierde de pe urma inflației, pensiile sunt înghețate, alocațiile pentru copii n-au mai crescut de doi ani de zile și probabil nici nu vor mai crește nici anul viitor, e cel puțin indecent.”

Economistul a atras atenția și asupra faptului că valorile prezentate în proiect sunt salarii brute, iar veniturile nete sunt considerabil mai mici.

Adrian Negrescu a criticat și modul în care a fost elaborat proiectul de lege, apreciind că acesta nu este fundamentat pe suficiente analize și studii de impact.

„Foarte proastă, în niciun caz. Chiar dacă a avut asistența Băncii Mondiale, această lege a fost făcută parcă cu ChatGPT. Au băgat cât ne costă anvelopa salarială, cum arată sistemul bugetar și le-a ieșit acest calcul, care, din punctul meu de vedere, nu are niște studii de impact în spate și nici simulări menite într-adevăr să ofere o imagine clară asupra efectelor.”

Potrivit acestuia, proiectul nu rezolvă diferențele existente între instituții și nici problemele privind raportul dintre responsabilități, experiență și nivelul de salarizare.

În opinia economistului, reorganizarea administrației publice ar fi trebuit realizată înainte de discutarea majorărilor salariale.

„Noi am pus carul înaintea boilor, cum zic românii. Mai întâi trebuia făcută restructurarea aparatului public și apoi să vorbim despre salarii.”

Acesta a avertizat că nemulțumirile generate de proiect pot avea inclusiv

consecințe asupra accesării fondurilor europene prin PNRR, dacă autoritățile și sindicatele nu ajung la un consens.

Cu toate criticile formulate, economistul consideră că România are nevoie de o lege care să stabilească reguli clare privind evoluția salariilor din sistemul public.

În lipsa unui astfel de cadru, susține acesta, există riscul ca înaintea alegerilor din 2028 să fie acordate noi majorări salariale fără o fundamentare bugetară solidă.