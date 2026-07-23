Fenomenele meteo extreme au generat despăgubiri record pentru locuințe. Ce regiune se află pe primul loc la sumele achitate de asigurători

Companiile de asigurări au plătit anul trecut cele mai mari despăgubiri pentru locuințele afectate de fenomene meteorologice extreme în regiunea București-Ilfov. Pentru toate tipurile de riscuri acoperite prin asigurările facultative de locuință, valoarea despăgubirilor a ajuns la aproape 49 de milioane de lei, în creștere cu 45% față de anul anterior.

Potrivit unui comunicat al Uniunii Naționale a Societăților de Asigurare și Reasigurare din România (UNSAR), impactul fenomenelor meteorologice extreme se reflectă în evoluția despăgubirilor plătite în baza asigurărilor facultative de locuințe, acestea continuând să crească în majoritatea regiunilor țării.

După București-Ilfov, cea mai mare valoare a despăgubirilor a fost înregistrată în Regiunea Nord-Est, unde acestea s-au apropiat de 29 de milioane de lei. Totodată, regiunea a consemnat cea mai accentuată creștere la nivel național, de 58%.

Această evoluție vine în contextul în care județe precum Suceava, Neamț, Bacău și Botoșani s-au confruntat cu numeroase episoade de inundații și furtuni, care au provocat pagube importante locuințelor.

În Regiunea Centru, despăgubirile au ajuns la 22 de milioane de lei, în creștere cu 34% față de anul 2024. În regiunile Nord-Vest și Vest, valoarea despăgubirilor a depășit 21 de milioane de lei.

Analiza UNSAR arată că aceste valori reflectă atât frecvența tot mai mare a fenomenelor care produc pagube locuințelor, cât și faptul că un număr tot mai mare de proprietari beneficiază de protecția oferită de o asigurare facultativă.

Conform datelor prezentate de UNSAR, companiile de asigurări au achitat anul trecut despăgubiri în valoare de 60 de milioane de lei doar pentru refacerea locuințelor asigurate afectate de furtuni și ploi torențiale.

Organizația subliniază că o asigurare facultativă de locuință nu poate împiedica producerea unor astfel de fenomene, însă poate reduce considerabil impactul financiar asupra proprietarilor, oferindu-le resursele necesare pentru refacerea locuințelor și revenirea la normalitate.

Situația este cu atât mai relevantă cu cât, în aceste zile, mai multe localități din România sunt afectate de inundații, ploi torențiale și furtuni puternice, care au lăsat în urmă locuințe inundate, acoperișuri smulse și numeroase alte pagube ce au schimbat peste noapte viața multor familii.

Potrivit UNSAR, în fiecare zi sunt despăgubite, în medie, 21 de locuințe afectate de furtuni și ploi torențiale în baza asigurărilor facultative. Organizația consideră că acest lucru demonstrează importanța protecției financiare oferite de aceste polițe.

Cu toate acestea, doar una din cinci locuințe din România beneficiază în prezent de o protecție completă împotriva fenomenelor meteorologice extreme.

În acest context, UNSAR recomandă tuturor persoanelor afectate de evenimentele recente, care dețin o poliță de asigurare pentru locuință, să contacteze asigurătorii pentru avizarea daunelor și demararea procesului de despăgubire.

Înființată în 1994, Uniunea Națională a Societăților de Asigurare și Reasigurare din România reprezintă 23 de companii care dețin peste 90% din piața locală de asigurări. Din anul 2007, organizația este membru cu drepturi depline al Federației Asigurătorilor și Reasigurătorilor Europeni – Insurance Europe.