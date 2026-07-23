Reducerea TVA la carburanți. Anunțul venit din partea AUR: Astăzi vedem cât de necesară este această măsură

Alianța pentru Unirea Românilor (AUR) solicită ca proiectul de lege privind reducerea TVA la carburanți, depus în Parlament încă din luna martie, să fie introdus pe ordinea de zi a sesiunii extraordinare programate săptămâna viitoare. Formațiunea susține că oprirea livrărilor de petrol din Kazahstan demonstrează vulnerabilitatea României în fața șocurilor externe și avertizează asupra unor noi scumpiri la pompă și în economie.

Într-un comunicat de presă, reprezentanții AUR afirmă că întreruperea livrărilor de țiței prin conducta CPC confirmă avertismentele lansate de partid încă din primăvară privind riscurile la adresa securității energetice.

„Suspendarea livrărilor de petrol din Kazahstan prin conducta CPC reprezintă un nou semnal de alarmă pentru România şi confirmă ceea ce AUR avertiza încă din luna martie: securitatea energetică a ţării este fragilă, iar orice şoc extern se va traduce rapid prin creşterea preţurilor la carburanţi şi, implicit, prin noi scumpiri în întreaga economie”, transmite AUR într-un comunicat oficial.

În acest context, formațiunea solicită ca proiectul de lege privind reducerea TVA la carburanți să fie dezbătut și votat în sesiunea extraordinară a Parlamentului de săptămâna viitoare.

Potrivit AUR, proiectul legislativ urmărește diminuarea impactului pe care eventualele crize internaționale îl pot avea asupra populației și mediului de afaceri.

„Astăzi vedem cât de necesară este această măsură. Oprirea livrărilor de ţiţei din Kazahstan afectează direct aprovizionarea celei mai mari rafinării din România şi riscă să genereze noi majorări de preţuri. Aceste scumpiri nu se vor opri la pompă. Ele vor ajunge în costurile transportatorilor, ale agricultorilor, ale antreprenorilor şi, în final, în preţul alimentelor, al serviciilor şi al tuturor bunurilor cumpărate de români. Tocmai de aceea, AUR a propus un mecanism prudent, limitat în timp şi autoreglabil: TVA de 5% în primele trei luni, apoi 9%, dezactivare automată odată cu normalizarea cotaţiilor petrolului, clauză „sunset” de 24 de luni şi solicitarea unei derogări în temeiul art. 395 din Directiva 2006/112/CE, în linie cu soluţiile fiscale temporare adoptate de mai multe state membre în contextul crizei energetice din 2022. Măsura ar genera economii estimate între 600 şi 1.200 de lei anual pentru fiecare gospodărie”, arată AUR.

Formațiunea susține că ponderea taxelor în prețul final al carburanților este prea mare și critică modul în care este calculată taxa pe valoarea adăugată.

Potrivit AUR, în prezent, românii plătesc peste 60% din prețul unui litru de carburant sub formă de taxe și accize.