Carburanți 17 iulie 2026. Cât costă benzina și motorina în București și în marile orașe din țară. Unde găsesc șoferii cele mai mici prețuri

Prețurile la carburanți rămân în centrul atenției pentru milioane de șoferi, mai ales în perioada concediilor, când traficul este mai intens, iar costurile cu alimentarea cresc. Vineri, 17 iulie 2026, benzina standard poate fi cumpărată în București începând de la 8,59 lei/litru, în timp ce motorina standard pornește de la 9,34 lei/litru. Diferențele dintre orașe și dintre rețelele de benzinării rămân însă vizibile, iar alegerea stației potrivite poate aduce economii importante.

Capitala continuă să ofere unele dintre cele mai competitive prețuri la carburanți, însă tarifele diferă în funcție de operator.

La benzina standard, cel mai mic preț este de 8,59 lei/litru, potrivit peco-online.

În cazul motorinei standard, cea mai ieftină ofertă este de 9,34 lei/litru, la Socar. La Petrom, motorina standard costă 9,39 lei/litru, în timp ce la OMV și MOL prețul ajunge la 9,45 lei/litru. La Lukoil și Rompetrol, același carburant este comercializat cu 9,55 lei/litru.

Diferențele dintre stații pot părea reduse, însă în cazul unui rezervor de 50 de litri acestea pot însemna economii de câțiva lei la fiecare alimentare.

Situația este asemănătoare și în celelalte mari orașe analizate.

În Cluj-Napoca, cea mai ieftină benzină standard costă 8,59 lei/litru, la Socar, același preț fiind întâlnit și în Timișoara.

În Constanța, benzina standard pornește de la 8,62 lei/litru, la Petrom, iar în Iași cel mai mic tarif este de 8,62 lei/litru, atât la Socar, cât și la Petrom.

La motorină standard, cel mai mic preț din Cluj-Napoca este de 9,39 lei/litru, la Petrom. În Iași, aceeași valoare este practicată de Socar și Petrom, iar în Constanța motorina standard costă tot 9,39 lei/litru la Petrom și Socar.

În Timișoara, șoferii pot alimenta cu motorină standard începând de la 9,36 lei/litru, la Socar.

Analiza prețurilor arată că cele mai mici tarife din țară nu se regăsesc neapărat în cele mai mari orașe.

Cea mai ieftină benzină standard este disponibilă în Arad, unde un litru costă 8,58 lei, la o stație Partener Rompetrol.

În cazul motorinei standard, cel mai mic preț identificat este de 9,14 lei/litru, la o stație Gazprom.

Aceste valori arată că diferențele dintre județe și dintre operatori pot fi semnificative, motiv pentru care mulți șoferi verifică zilnic prețurile înainte de a alimenta.

Valorile afișate reprezintă prețurile disponibile la momentul centralizării datelor și pot suferi modificări pe parcursul zilei.

Prețurile sunt orientative și pot varia în funcție de stație, ora actualizării și localitate. Din acest motiv, șoferii sunt sfătuiți să verifice tarifele înainte de alimentare, mai ales în perioadele în care companiile petroliere operează modificări succesive ale prețurilor.

Evoluția prețurilor la pompă depinde de mai mulți factori, iar modificările de pe piața internațională se reflectă, de regulă, și în tarifele practicate de benzinării.

Printre elementele care influențează costul carburanților se numără cotațiile internaționale ale petrolului, evoluția cursului de schimb leu-dolar, nivelul accizelor și al TVA, costurile logistice și politica comercială a fiecărui lanț de distribuție.

De asemenea, în perioadele cu cerere ridicată, cum sunt sezonul concediilor sau sărbătorile, operatorii pot ajusta mai frecvent prețurile, iar diferențele dintre benzinării pot deveni mai vizibile.

În acest context, compararea tarifelor înainte de alimentare poate aduce economii importante pe termen lung, în special pentru șoferii care parcurg distanțe mari sau folosesc autoturismul zilnic.