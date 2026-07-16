Facturile din august ar putea aduce o surpriză. Ce se întâmplă cu prețul gazelor

Prețul gazelor naturale continuă să crească pe piața internă, iar evoluția recentă ar putea influența valoarea facturilor plătite de consumatori în perioada următoare.

Gazul cu livrare în ziua de joi s-a tranzacționat pe piața pentru ziua următoare administrată de Bursa Română de Mărfuri (BRM) la 253 lei/MWh, cel mai ridicat nivel înregistrat în ultimele 40 de zile, potrivit datelor publicate de Profit.ro.

Pe lângă majorarea prețului, piața a consemnat și un volum ridicat al tranzacțiilor. În aceeași zi au fost tranzacționați 61,54 GWh, acesta fiind cel mai mare volum din ultimele trei luni.

Comparativ cu aceeași perioadă a anului trecut, diferența este semnificativă. Atunci, gazele naturale se tranzacționau pe piața spot la aproximativ 185 lei/MWh, ceea ce înseamnă că nivelul actual este cu peste o treime mai mare.

Creșterea cotațiilor vine într-un context în care piața gazelor rămâne influențată de evoluțiile regionale și de disponibilitatea resurselor, iar modificările de preț se reflectă treptat în costurile suportate de furnizori.

Chiar dacă prețurile au crescut pe piața românească, acestea se mențin sub nivelul înregistrat pe cea mai importantă piață regională. Un preț de 253 lei/MWh este echivalentul a 48,27 euro/MWh, cu aproape 7,5 euro sub cotația de pe piața austriacă CEGH.

Pe piața din Austria, un MWh de gaze cu livrare joi a fost tranzacționat la 55,87 euro/MWh, potrivit datelor actuale. În același timp, nivelul de umplere al depozitelor de gaze din Europa se situează la puțin peste 50%.

Acest procent este inferior celui înregistrat în România, care rămâne cel mai mare producător de gaze naturale din Uniunea Europeană, deși multe dintre statele europene depind aproape integral de importuri pentru acoperirea necesarului de consum.

Până acum, majorările de pe piața gazelor au fost suportate în principal de consumatorii non-casnici, care au inclus costurile suplimentare în prețurile produselor și serviciilor oferite.

Situația se schimbă însă în acest an. O parte din impactul scumpirilor va fi transferată și către consumatorii casnici, precum și către centralele de producție a energiei termice care alimentează sistemele publice centralizate de încălzire.

Această modificare este determinată de reducerea cantităților de gaze disponibile la preț reglementat pentru acoperirea consumului populației și al centralelor de termoficare.

Potrivit informațiilor furnizate de cei doi mari producători interni, Romgaz și OMV Petrom, cantitatea de gaze din producția internă care poate fi livrată la prețul reglementat de 110 lei/MWh a scăzut în 2026 la aproximativ 32 TWh.

În anul 2025, aceeași cantitate era estimată la 52 TWh, ceea ce înseamnă o diminuare de aproape 20 TWh. Diferența nu mai poate fi achiziționată la prețul reglementat și trebuie cumpărată de furnizori de pe piața liberă, unde cotațiile depășesc de peste două ori nivelul de 110 lei/MWh.

Achiziția unor volume mai mari la prețurile din piața liberă este de natură să majoreze costurile suportate de furnizori, iar această evoluție are potențialul de a se reflecta în valoarea facturilor achitate de consumatorii casnici și de sistemele publice de încălzire.