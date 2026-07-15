Prima tranzacție de energie electrică cu profil solar din România, încheiată pentru livrarea a 1.920 MWh la 275 lei/MWh

Bursa Română de Mărfuri (BRM) marchează o premieră pe piața locală de energie prin încheierea primei tranzacții de energie electrică cu profil solar, pe noua platformă dedicată acestui tip de produs. Inițiativa face parte din strategia de diversificare a mecanismelor de tranzacționare și de adaptare la dezvoltarea producției din surse fotovoltaice.

Prima tranzacție de energie electrică cu profil solar din România, realizată pe piața dedicată acestui tip de produs, lansată de Bursa Română de Mărfuri (BRM) la 2 martie 2026, a fost încheiată între două companii românești.

Potrivit unui comunicat al BRM, tranzacția vizează livrarea unei cantități totale de 1.920 MWh în luna septembrie 2026, la un preț de 275 lei/MWh.

Reprezentanții BRM subliniază că această primă tranzacție reprezintă un moment de referință pentru piața de energie electrică din România și confirmă interesul participanților pentru produse de tranzacționare adaptate specificului producției din surse fotovoltaice. Totodată, aceasta validează utilitatea unui nou mecanism de piață, conceput pentru a răspunde nevoilor tot mai diversificate ale sectorului energetic.

Piața produselor nestandardizate de energie electrică – Profil Solar a fost dezvoltată de BRM în consultare cu participanții din piață, cu scopul de a oferi un cadru transparent, competitiv și flexibil pentru încheierea contractelor de vânzare-cumpărare a energiei electrice. Aceste contracte au un profil de livrare apropiat de curba de producție a centralelor fotovoltaice, răspunzând astfel mai bine particularităților energiei generate din surse solare.

Prin intermediul acestei piețe, producătorii, furnizorii, traderii și consumatorii pot tranzacționa produse care reflectă mai fidel distribuția orară a energiei produse din surse fotovoltaice, comparativ cu produsele clasice cu livrare constantă. Acest tip de instrument contribuie la o mai bună corelare între profilul de producție și cel de consum și oferă participanților soluții suplimentare pentru optimizarea portofoliilor și gestionarea riscurilor, se mai arată în comunicatul BRM.

Lansarea și dezvoltarea pieței cu profil solar fac parte din strategia BRM de diversificare a produselor disponibile și de consolidare a rolului său de operator al piețelor de energie electrică din România. Prin această inițiativă, BRM urmărește să dezvolte mecanisme de tranzacționare adaptate evoluției mixului energetic și cerințelor tot mai complexe ale participanților din piață.

BRM operează piețe organizate de energie electrică și gaze naturale, iar în sectorul energiei electrice administrează Piața pentru Ziua Următoare (PZU), Piața Intrazilnică (PI), Piața Intrazilnică cu plată (IDA-PZU), precum și piața Energie Forward, organizată în regim simplu competitiv, dublu competitiv și cu contraparte centrală.

Prin dezvoltarea continuă a acestor segmente și prin lansarea unor produse inovatoare, precum cele cu profil solar, BRM își propune să ofere participanților o gamă diversificată de instrumente pentru tranzacționarea energiei electrice, atât pe termen scurt, cât și pe termen mediu și lung.