Linia electrică Vulcănești–Chișinău ar putea fi pusă în funcțiune până la sfârșitul lunii august

Linia electrică de înaltă tensiune Vulcănești–Chișinău, unul dintre cele mai importante proiecte de infrastructură energetică din Republica Moldova, ar urma să fie pusă în funcțiune la sfârșitul lunii august.

Linia electrică de înaltă tensiune Vulcănești–Chișinău, unul dintre cele mai importante proiecte de infrastructură energetică din Republica Moldova, ar urma să fie pusă în funcțiune la sfârșitul lunii august, dacă antreprenorii vor respecta graficul asumat. Anunțul a fost făcut de ministrul în exercițiu al Energiei, Dorin Junghietu, în cadrul emisiunii radio „Zi de Zi” de la Radio Moldova.

Ministrul a declarat că, în prezent, specialiștii de la Moldelectrica desfășoară una dintre cele mai importante etape ale proiectului, respectiv testarea sub tensiune a primului tronson al liniei electrice aeriene de 400 kV Vulcănești–Chișinău. El a precizat că se afla în stația electrică Vulcănești, unde echipa tehnică efectua lucrările de conectare și de punere sub tensiune a primului sector al liniei, cu o lungime de aproximativ 100 de kilometri. Potrivit acestuia, etapa este esențială pentru testarea cu tensiune și pentru punerea în funcțiune a tuturor celor trei componente ale proiectului, odată cu finalizarea stației electrice Chișinău.

Junghietu a mai spus că antreprenorul general și-a reconfirmat, la începutul lunii iunie, angajamentul ca linia să intre în exploatare comercială până la sfârșitul lunii august. El a menționat că, potrivit graficului actualizat prezentat de antreprenor, punerea în exploatare este planificată pentru sfârșitul lunii august și a subliniat că reprezentanții Ministerului Energiei monitorizează îndeaproape evoluția lucrărilor. În acest sens, echipele ministerului sunt prezente aproape săptămânal pe șantier, uneori chiar de două ori pe săptămână, pentru a verifica respectarea termenelor și a angajamentelor asumate de antreprenori.

Referindu-se la testele aflate în desfășurare, ministrul a explicat că acestea reprezintă verificări tehnice preliminare, indispensabile înainte de punerea în funcțiune a infrastructurii. El a precizat că, în săptămâna precedentă, celula din stația electrică Vulcănești a fost menținută sub tensiune timp de 72 de ore, perioadă în care specialiștii Moldelectrica au monitorizat toți parametrii tehnici. După semnarea procesului-verbal de recepție, proiectul a intrat în etapa de testare efectivă a liniei. Având în vedere că aceasta are o lungime totală de 157 de kilometri, testarea a fost împărțită în două etape. Astfel, primul tronson urma să rămână sub tensiune între 24 și 48 de ore, după care avea să fie conectat la restul liniei pentru efectuarea testării integrale.

„Chiar în acest moment mă aflu în stația electrică Vulcănești, unde echipa tehnică de la Moldelectrica efectuează lucrările de conectare și de punere sub tensiune a primului sector de aproximativ 100 de kilometri din linia Vulcănești-Chișinău. Este una dintre etapele importante pentru testarea cu tensiune și punerea în funcțiune a tuturor celor trei componente ale proiectului, odată ce va fi finalizată și stația Chișinău. Conform graficului actualizat prezentat de antreprenor, exploatarea comercială este planificată pentru sfârșitul lunii august. De aceea, suntem prezenți practic săptămânal, uneori chiar de două ori pe săptămână, pe șantier, pentru a monitoriza lucrările și pentru a ne asigura că antreprenorii își respectă angajamentele. Sunt teste preliminare de funcționalitate. Săptămâna trecută, a fost pusă sub tensiune, timp de 72 de ore, celula din stația Vulcănești, iar toți parametrii tehnici au fost monitorizați de specialiștii de la Moldelectrica. După semnarea procesului-verbal de recepție, am trecut la etapa următoare – testarea efectivă a liniei. Pentru că vorbim despre o linie de 157 de kilometri, s-a decis ca testarea să fie realizată în două etape. Primul tronson va rămâne sub tensiune între 24 și 48 de ore, după care va fi conectat cu restul liniei pentru testarea integrală”, a precizat Junghietu.

Junghietu a subliniat că principalul rol al noii linii electrice nu este reducerea imediată a tarifelor la energie, ci consolidarea securității energetice a Republicii Moldova și eliminarea dependenței de infrastructura energetică din regiunea transnistreană.

Potrivit acestuia, obiectivul principal al proiectului este eliminarea ultimei vulnerabilități structurale a sistemului energetic național. Ministrul a explicat că, în prezent, configurația rețelei obligă tranzitarea energiei electrice prin infrastructura care trece pe la centrala de la Cuciurgan. Odată cu punerea în funcțiune a liniei Vulcănești–Chișinău, riscul unor deconectări necontrolate din partea autorităților de facto din regiunea transnistreană va fi eliminat, iar infrastructura veche, aflată în exploatare de peste 50 de ani și care prezintă riscuri de funcționare, va fi înlocuită.

Junghietu a amintit că incidentul din 31 ianuarie, când linia Vulcănești–Cuciurgan a fost scoasă din funcțiune, a evidențiat vulnerabilitatea infrastructurii energetice existente și necesitatea realizării unor investiții care să consolideze securitatea sistemului electroenergetic al țării.

„Scopul primordial al acestei linii este să eliminăm ultima vulnerabilitate structurală a sistemului energetic. Configurația actuală ne obligă să tranzităm energia prin infrastructura care trece pe la centrala de la Cuciurgan. Odată cu punerea în funcțiune a proiectului Vulcănești-Chișinău, vom elimina riscurile unor deconectări necontrolate din partea așa-ziselor autorități de acolo și, în același timp, vom înlocui o infrastructură veche de peste 50 de ani, care prezintă riscuri de funcționare”, a punctat Junghietu.

Junghietu a vorbit și despre cea de-a doua interconectare electrică strategică dintre Republica Moldova și România – linia electrică aeriană de 400 kV Bălți–Suceava, pentru care contractul de proiectare și execuție a fost semnat recent.

Potrivit ministrului, înainte de începerea lucrărilor de construcție vor fi desfășurate etapa de proiectare și investigațiile tehnice în teren. El a precizat că, după finalizarea procedurii competitive și obținerea tuturor aprobărilor din partea instituției finanțatoare, Moldelectrica a semnat contractul pentru construcția componentei de linie Bălți–Suceava.

Junghietu a menționat că durata estimată pentru implementarea întregului proiect este de aproximativ 24 de luni. În perioada următoare, antreprenorul va mobiliza echipele tehnice pentru efectuarea măsurătorilor topografice și geologice, verificarea condițiilor de sol și elaborarea proiectului tehnic, etape necesare înaintea începerii lucrărilor propriu-zise de construcție.

„După finalizarea procedurii competitive și obținerea tuturor aprobărilor din partea băncii finanțatoare, Moldelectrica a semnat contractul pentru construcția componentei de linie Bălți-Suceava. Durata estimată a întregului proces este de aproximativ 24 de luni. În perioada următoare, contractorul va mobiliza echipele tehnice pentru măsurători topografice și geologice, verificarea solului și elaborarea proiectului tehnic”, a explicat Junghietu.

Referindu-se la dezvoltarea accelerată a sectorului energiei regenerabile, Junghietu a recunoscut că numărul tot mai mare de prosumatori și investițiile private în parcuri fotovoltaice exercită presiuni asupra rețelei electrice.

Potrivit ministrului, ritmul accelerat al dezvoltării capacităților de producere a energiei din surse regenerabile, atât prin investiții private în instalații de mari dimensiuni, cât și prin montarea panourilor fotovoltaice de către gospodării, generează dezechilibre în rețeaua electrică. În acest context, Ministerul Energiei promovează proiecte de stocare a energiei, astfel încât surplusul produs în timpul zilei să poată fi utilizat în perioadele de consum maxim.

Junghietu a precizat că proiectul liniei electrice Bălți–Suceava include și investiții pentru modernizarea stațiilor electrice de 110 kV. Potrivit acestuia, aceste lucrări au scopul de a reduce gradul de încărcare a rețelei și de a facilita integrarea unui volum mai mare de energie din surse regenerabile.

„Boomul dezvoltării regenerabilelor atât prin investițiile private în capacități mari, cât și prin panourile fotovoltaice instalate de gospodării creează dezechilibre în rețea. De aceea, lucrăm la promovarea proiectelor de stocare a energiei, astfel încât energia produsă în exces în timpul zilei să poată fi utilizată în orele de consum maxim”, a afirmat Junghietu.

Întrebat cum vede evoluția sistemului energetic în următorii cinci ani, Junghietu a afirmat că transformările din ultimii ani demonstrează că Republica Moldova are capacitatea de a accelera procesul de modernizare a sectorului energetic și de integrare în piața europeană de energie.

Potrivit ministrului, ritmul schimbărilor din ultimii ani a depășit așteptările, iar Republica Moldova dispune în prezent de peste un gigawatt de capacități de producere a energiei din surse regenerabile instalate. El a subliniat că următoarea etapă constă în dezvoltarea sistemelor de stocare a energiei, pentru valorificarea surplusului de energie produs în timpul perioadelor de vârf și pentru consolidarea securității investițiilor realizate de sectorul privat.

Junghietu a declarat că, odată cu finalizarea celor două linii de interconectare electrică cu România, Republica Moldova va beneficia de mai multe rute de aprovizionare cu energie și va avea posibilitatea să participe mai activ la piața europeană de energie. Potrivit acestuia, în următorii cinci ani, nivelul securității și flexibilitatea sistemului energetic național vor crește semnificativ. Totodată, construcția celor două interconectări va permite nu doar importul de energie electrică din cele mai avantajoase surse disponibile pe piața europeană, ci și exportul surplusului de energie produs în Republica Moldova.