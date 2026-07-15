Sorin Grindeanu spune că exista o soluție pentru depășirea crizei politice. Liderul PSD vine cu noi critici pentru PNL și USR: Au spus că nu vor

Președintele PSD, Sorin Grindeanu, susține că o soluție de compromis pentru depășirea actualei crize politice a fost propusă de liderul UDMR, Kelemen Hunor, în cadrul negocierilor desfășurate luni la Palatul Cotroceni.

Potrivit acestuia, propunerea prevedea formarea unui guvern de tranziție care nu ar fi mulțumit pe deplin niciunul dintre partidele fostei coaliții, dar nici nu ar fi fost respinsă în totalitate de vreunul dintre acestea. Liderii fostei coaliții au fost convocați luni de Nicușor Dan la Cotroceni, însă discuțiile nu au dus la un acord pentru deblocarea crizei politice.

Sorin Grindeanu a prezentat propria versiune asupra modului în care s-au desfășurat negocierile miercuri seară, într-o emisiune la Gândul.

Acesta a afirmat că, în cadrul întâlnirii, subiectul alegerilor anticipate aproape că nu a fost discutat. În schimb, au fost analizate aspecte legate de Planul Național de Redresare și Reziliență (PNRR), respectiv proiectele legislative pe care Guvernul sau parlamentarii care fac parte din actuala coaliție de guvernare trebuie să le transmită Parlamentului.

„Despre anticipate aproape nu s-a discutat, deci pot să zic că n-a fost un subiect, luni, la Cotroceni. Despre PNRR și legile pe care ar trebui Guvernul să le trimită, sau reprezentanți, sau parlamentari care aparțin actualei coaliții de guvernare, către Parlament s-a discutat. De asemenea, președintele a vrut să vadă dacă s-au mai flexibilizat pozițiile partidelor care au făcut parte din fosta coaliție”, a spus Grindeanu într-o emisiune la Gândul.

Grindeanu a mai spus că Nicușor Dan a urmărit să vadă dacă partidele care au făcut parte din fosta coaliție și-au flexibilizat pozițiile.

Potrivit liderului PSD, propunerea privind un guvern de tranziție nu a aparținut social-democraților, ci UDMR și reprezentanților minorităților naționale.

„Nu PSD, ci UDMR și minoritățile au venit cu o soluție, să spun, care n-ar mulțumi pe deplin pe nimeni, dar n-ar nemulțumi total pe niciunul. Noi am spus că, da, eu am spus că, da, sunt dispus să facem acel guvern de tranziție, de armistițiu, cum a spus Hunor, și care să asigure traversarea acestei perioade în care trebuie să se închidă PNRR, până după buget, în toamna târzie a acestui an, și atunci să facem o evaluare, să vedem dacă lucrurile s-au mai calmat și se poate discuta altcumva de o majoritate”, a mai spus Grindeanu.

Sorin Grindeanu a explicat că acest guvern de tranziție, descris de Kelemen Hunor drept un „guvern de armistițiu”, ar fi avut rolul de a administra țara până în toamna târzie a acestui an. În această perioadă ar fi trebuit finalizate obiectivele legate de PNRR și adoptat bugetul, urmând ca ulterior partidele să evalueze dacă tensiunile politice s-au redus și dacă poate fi discutată o nouă majoritate parlamentară.

Președintele PSD a afirmat că formațiunea sa a fost de acord cu această variantă, la fel ca UDMR și reprezentanții minorităților. El susține însă că PNL și USR au respins propunerea și nu au dorit formarea unui astfel de guvern.

„Noi am fost de acord, UDMR, da, minoritățile, da. Chiar Hunor, cel care a avut această propunere, spunea, domne`, de aceea e un guvern de armistițiu, că toate încercăm să le punem în paranteză câteva luni (…). Ceilalți, adică PNL și USR, au spus că, nu, că ei nu vor așa ceva”, a adăugat acesta .

În cadrul aceleiași intervenții, Sorin Grindeanu a respins și informațiile potrivit cărora PSD și Nicușor Dan ar fi avut o înțelegere pentru îndepărtarea lui Ilie Bolojan.

Liderul social-democrat a declarat că PSD nu a avut nicio înțelegere cu șeful statului și că o astfel de afirmație este neadevărată. El a precizat că Nicușor Dan a fost permanent un adversar politic al PSD și că singura dată când l-a votat a fost în turul al doilea al alegerilor prezidențiale de anul trecut.

Totodată, Grindeanu a susținut că PSD nu a avut proiecte politice comune cu Nicușor Dan și că deciziile partidului au fost anunțate public cu mult timp înainte. El a adăugat că PSD nu și-a fundamentat deciziile pe faptul că guvernarea condusă de Ilie Bolojan ar fi fost una eficientă, afirmând că România este guvernată prost și că Ilie Bolojan a guvernat, de asemenea, prost.

„Eu n-am avut niciun fel de înțelegere și PSD n-a avut niciun fel de înțelegere cu Nicușor Dan. Asta este, pe scurt, o prostie. Noi n-am avut nici măcar alianțe politice. Nicușor Dan a fost tot timpul adversarul politic al PSD. Eu l-am votat o singură dată, în turul 2, anul trecut. În rest, n-am avut niciun fel de, să spunem, proiecte politice comune. PSD a luat deciziile așa cum am anunțat public cu mult timp înainte. PSD n-a luat decizia fiindcă se trăia foarte bine în România și se guverna foarte bine în România de către Bolojan. În România se guvernează prost – și Ilie Bolojan a guvernat prost”, a conchis Sorin Grindeanu.

Declarațiile lui Sorin Grindeanu pot fi urmărite aici.