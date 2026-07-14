PSD refuză să voteze legea salarizării unitare. Sorin Grindeanu anunță confruntare totală cu PNL și USR: „Ne vom bate pe tot terenul”

Criza politică dintre PSD și partidele aflate la guvernare intră într-o nouă etapă, iar tensiunile riscă să se extindă asupra reformelor asumate de România prin Planul Național de Redresare și Reziliență. Președintele PSD, Sorin Grindeanu, a anunțat că social-democrații nu vor vota proiectul privind salarizarea unitară a personalului plătit din fonduri publice, una dintre măsurile legate de angajamentele din PNRR.

Liderul social-democrat susține că formațiunea sa nu a primit proiectul de lege, deși a solicitat documentele Guvernului încă din luna mai. În același timp, Grindeanu afirmă că informațiile existente privind viitoarea lege au provocat nemulțumiri în rândul mai multor categorii profesionale.

Declarațiile vin în contextul unui conflict politic tot mai puternic între PSD, pe de o parte, și PNL și USR, pe de altă parte. Grindeanu acuză actuala putere că încearcă să transfere asupra Parlamentului și a social-democraților responsabilitatea pentru reformele și jaloanele care trebuie finalizate în cadrul PNRR.

Sorin Grindeanu a transmis fără echivoc că parlamentarii PSD nu vor susține actuala formulă a legii salarizării. Liderul social-democrat invocă atât reacțiile negative din partea mai multor domenii de activitate, cât și lipsa documentului solicitat oficial de partid.

„Dacă această lege a salarizării care nemulţumeşte pe toată lumea, pe profesori, pe medici, pe cei din apărare şi ordine publică, din agricultură, toate categoriile, din administraţia locală, din administraţia centrală… Nu o votăm! În 5 mai am trimis o scrisoare către Guvern, către ministrul Pîslaru şi către Bolojan să ne trimită legile. Nici azi nu e trimisă această lege a salarizării, astăzi. Au pretenţia să o votez, dar nici nu au trimis-o”, a afirmat Sorin Grindeanu, la România Tv, luni seară.

Președintele PSD a subliniat că formațiunea sa nu intenționează să voteze proiecte despre care consideră că nu sunt „transparente, bune pentru români”.

Poziția PSD complică situația legii salarizării, în condițiile în care reforma sistemului de salarizare a personalului plătit din fonduri publice este legată de angajamentele asumate de România prin PNRR.

Liderul social-democrat și-a intensificat atacurile la adresa PNL și USR, susținând că cele două formațiuni și-au concentrat discursul politic asupra criticării PSD după moțiunea de cenzură.

Grindeanu afirmă că atacurile politice nu pot înlocui măsurile privind costul vieții, facturile sau prețurile alimentelor.

„Dacă vă uitaţi de, hai să spunem, de la moţiune încoace, singura politică publică a acestui rest de coaliţie este înjurătură la adresa PSD-ului de dimineaţa până seara. Să ştiţi că înjurătura la adresa PSD nu ţine loc de a plăti facturile, nu aduce energia să fie mai ieftină, nu avem preţul, să spunem, la alimentele de bază mai ieftine. Continuă să facă un singur lucru de când guvernează singuri, fără PSD, să înjure PSD-ul de dimineaţa până seara şi tot ei sunt revoltaţi dacă le spun ‘domnilor, PSD-ul în opoziţie’. (…) Vreţi să rămâneţi? Treceţi-vă legile. Dar nu aveţi pretenţie să fie votate de către PSD, fără să le discutăm, fără să fie transparenţă publică, fără să ai, să spunem, discuţii cu partenerii sociali, cum am avut cu sindicatele”, a spus Grindeanu, la România Tv.

Președintele PSD insistă că partidul său se află în opoziție și nu poate fi obligat să asigure voturile necesare pentru proiectele promovate de actuala putere.

O altă temă abordată de Sorin Grindeanu este situația Planului Național de Redresare și Reziliență. Liderul PSD respinge ideea că Parlamentul ar trebui făcut responsabil pentru eventualele întârzieri sau pierderi de fonduri europene.

Potrivit acestuia, gestionarea și finalizarea angajamentelor din PNRR reprezintă responsabilitatea Executivului și a ministerelor care coordonează reformele și investițiile incluse în plan.

„Avem, aşa cum am spus mai devreme, un guvern care de peste 70 de zile funcţionează fără puteri depline, un guvern care trebuie să închidă PNRR-ul. Nu Parlamentul trebuie să închidă PNRR-ul, nu e atributul Parlamentului, e atributul Guvernului, primul ministru a semnat din acea perioadă. Ministerele de linie sunt responsabile de toate reformele, de toate politicile, toate investiţiile din PNRR, nu Parlamentul. În acest moment se încearcă plasarea acestei responsabilităţi de la Guvern către Parlament. (…) La putere sunteţi voi, faceţi tot posibilul să continuaţi să rămâneţi la putere, chiar dacă aveţi, să zicem, prerogative limitate. Dar aveţi pretenţia de la PSD să fie responsabil să vă treacă legile care ţin de Guvern până la urmă şi politicile publice care ţin de Guvern. Eu n-am spus că sunt împotriva acestui lucru, că ar pierde România bani. Când spun eu, mă refer la PSD, dar nici nu sunt responsabil dacă ele nu trec, fiindcă sunt în opoziţie. Cine vrea să fie la putere şi este la putere de două luni şi ceva şi îi place în continuare să rămână în această formă, e responsabil de aceste lucruri”, a afirmat Sorin Grindeanu.

Mesajul liderului PSD vine într-un moment sensibil pentru România, în condițiile în care finalizarea reformelor asumate prin PNRR este legată de accesarea fondurilor europene.

Sorin Grindeanu a folosit un discurs extrem de dur la adresa adversarilor politici și a anunțat schimbarea strategiei PSD. Potrivit acestuia, social-democrații nu mai intenționează să facă compromisuri și vor duce confruntarea politică la nivel local și parlamentar.

Liderul PSD a declarat că partidul se va „bate pe tot terenul” și a folosit termenul de „hashtagii” pentru a-i descrie pe cei pe care îi consideră adversarii formațiunii.

„Din acest moment ne vom bate pe tot terenul cu hashtagii ăştia, pe tot terenul. La comune, la oraşe, în Parlamentul României, oriunde este nevoie, pentru că pare că este o pestă care a cuprins România şi este de datoria noastră să ne luptăm cu ei. Şi voi face acest lucru. Nu mai facem niciun fel de compromis cu aceşti domni care, din punctul meu de vedere, nu au decât o singură politică publică: înjurătură la adresa PSD. (…) Noi n-am făcut niciodată şi nici instituţiile pe care le-am condus n-am făcut niciodată plângeri penale şi lucruri de acest tip. Dar să ştiţi că aceşti oameni, când v-am spus că ne vom lupta cu această pestă peste tot, merită acest lucru. Ne apucăm (să facem plângeri penale – n.r.) atâta timp cât avem semnale că se depăşeşte cadrul legal, efectiv vom face acest lucru”, a mai declarat preşedintele PSD.

Din declarațiile lui Sorin Grindeanu reiese că PSD intenționează să adopte o strategie mult mai agresivă în relația cu adversarii politici. Liderul social-democrat a anunțat inclusiv posibilitatea depunerii unor plângeri penale în situațiile în care reprezentanții partidului consideră că există indicii privind încălcarea legii.

Grindeanu susține că PSD nu a recurs în trecut la o asemenea strategie politică, însă afirmă că partidul va utiliza instrumentele legale atunci când consideră că este depășit cadrul legal.

Anunțul amplifică tensiunile dintre PSD, PNL și USR într-un moment în care Parlamentul trebuie să gestioneze mai multe proiecte legate de reformele asumate prin PNRR.

Refuzul PSD de a vota legea salarizării unitare poate deveni una dintre cele mai importante probleme pentru actuala putere. Fără sprijinul social-democraților, adoptarea proiectului depinde de capacitatea celorlalte formațiuni parlamentare de a construi o majoritate.

În același timp, discursul lui Sorin Grindeanu indică o ruptură politică profundă și o perioadă de confruntare deschisă în Parlament, în administrația locală și în spațiul public.