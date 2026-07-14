Alertă pentru șoferii din România. Mesajul fals despre amendă pe care îl pot primi pe telefon. Nu accesați linkul și nu introduceți datele bancare

Șoferii din România sunt avertizați în legătură cu o nouă tentativă de fraudă care circulă prin SMS. Atacatorii folosesc în mod abuziv numele Ministerului Transporturilor și încearcă să-i convingă pe destinatari că au fost surprinși de camere în timp ce circulau cu o viteză mai mare decât limita legală. Sub pretextul achitării sau contestării unei presupuse amenzi, victimele sunt îndemnate să acceseze un link primit direct pe telefon.

Direcția Regională de Drumuri și Poduri Craiova avertizează că mesajele nu sunt autentice. Instituția le recomandă celor care primesc asemenea SMS-uri să nu răspundă, să nu deschidă linkurile și, mai ales, să nu introducă date personale sau informații bancare pe paginile către care sunt direcționați.

Noua metodă de fraudă mizează pe teama șoferilor de amenzi și pe presiunea de a reacționa rapid. Autoritățile subliniază însă că Ministerul Transporturilor nu transmite sancțiuni rutiere prin SMS și nu cere plata acestora prin linkuri trimise pe telefonul mobil.

Avertismentul a fost transmis după ce, în ultimele ore, au început să circule SMS-uri prin care destinatarii sunt informați că ar fi încălcat limita legală de viteză.

Mesajele folosesc în mod fraudulos numele Ministerului Transporturilor, tocmai pentru a crea impresia unei comunicări oficiale. Șoferului i se sugerează că presupusa abatere a fost înregistrată de camerele de supraveghere, după care este îndemnat să urmeze un link pentru plată sau pentru contestarea sancțiunii.

DRDP Craiova atrage atenția că este vorba despre o tentativă de fraudă și explică modul în care trebuie să reacționeze cei care primesc un astfel de mesaj.

Una dintre cele mai importante precizări din avertisment se referă la modul în care sunt comunicate sancțiunile contravenționale. Primirea unui simplu SMS în care o persoană este anunțată că a fost amendată pentru depășirea vitezei legale trebuie să ridice imediat semne de întrebare.

Ministerul Transporturilor nu transmite amenzi prin mesaje text și nu solicită șoferilor să efectueze plăți prin accesarea unor linkuri primite pe telefon.

În cazul sancțiunilor contravenționale, comunicarea se realizează în mod oficial. Șoferul trebuie să primească procesul-verbal de constatare a contravenției, în condițiile stabilite de legislația în vigoare.

Prin urmare, un SMS care cere plata urgentă a unei presupuse amenzi, mai ales prin intermediul unei pagini accesate dintr-un link necunoscut, nu trebuie tratat drept o comunicare oficială a autorităților.

Metoda folosită în astfel de tentative de fraudă este construită pentru a determina victima să reacționeze înainte de a verifica informația. Mesajul privind o presupusă amendă rutieră poate crea panică, iar existența unui link pentru „plată” sau „contestație” oferă aparent o soluție rapidă.

În realitate, accesarea linkului poate direcționa utilizatorul către o pagină care imită un serviciu oficial. Acolo, victimei îi pot fi solicitate numele, datele de identificare, numărul cardului bancar, data expirării sau alte informații sensibile.

Introducerea unor asemenea date pe o pagină frauduloasă poate permite atacatorilor să le utilizeze în alte tentative de fraudă sau pentru operațiuni financiare neautorizate.

Tocmai de aceea, recomandarea transmisă șoferilor este să nu introducă niciun fel de informație personală sau bancară după accesarea unor linkuri primite în mesaje suspecte.

Persoanele care primesc un asemenea mesaj sunt sfătuite să nu răspundă expeditorului și să nu acceseze linkul inclus în SMS. Mesajul poate fi șters, iar tentativa de fraudă poate fi semnalată autorităților competente, dacă situația o impune.

Șoferii nu trebuie să efectueze nicio plată doar în baza informațiilor prezentate într-un SMS care pretinde că vine din partea Ministerului Transporturilor.

De asemenea, este important ca destinatarul să nu furnizeze date personale, informații despre documentele de identitate sau datele cardului bancar.

Chiar dacă pagina accesată prin link folosește sigle, denumiri de instituții sau elemente grafice care par oficiale, acestea nu reprezintă o garanție că site-ul aparține unei autorități publice.

Tentativele de fraudă prin SMS, cunoscute și sub forma unor atacuri de tip „smishing”, folosesc frecvent identitatea unor instituții, companii sau servicii cunoscute. Scopul este ca mesajul să pară suficient de credibil pentru ca destinatarul să acceseze linkul fără verificări suplimentare.

În cazul avertizării transmise de DRDP Craiova, atacatorii folosesc tema sancțiunilor pentru depășirea vitezei legale. Mesajul sugerează existența unor imagini surprinse de camerele de supraveghere și oferă destinatarului posibilitatea aparentă de a plăti sau contesta amenda.

Presiunea psihologică este un element important al fraudei. Teama de o sancțiune, posibilitatea unor costuri suplimentare sau impresia că problema trebuie rezolvată imediat pot determina utilizatorul să ignore semnele unui mesaj fals.

Autoritățile recomandă verificarea atentă a oricărei comunicări care solicită accesarea unui link și furnizarea de informații bancare.

DRDP Craiova reamintește că sancțiunile contravenționale sunt comunicate prin procedurile oficiale prevăzute de lege. În cazul menționat în avertizare, instituția precizează că procesul-verbal de constatare a contravenției este transmis prin Poșta Română, în condițiile legale.

Un SMS nu ține locul procesului-verbal și nu reprezintă o metodă prin care Ministerul Transporturilor solicită achitarea unei amenzi printr-un link trimis pe telefon.

Avertismentul este important în special pentru șoferii care circulă frecvent și care, la vederea unui mesaj privind o presupusă depășire a vitezei, ar putea considera că sancțiunea este reală.

Cei care primesc mesajul fals sunt sfătuiți să îl șteargă și să evite orice interacțiune cu pagina indicată. În cazul în care au introdus deja date personale sau bancare, situația trebuie tratată cu maximă atenție, iar instituțiile competente și, după caz, banca trebuie contactate rapid.