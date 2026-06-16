2026: Claxonezi un șofer care nu pleacă la verde? Cine riscă, de fapt, amenda

Situațiile în care un șofer rămâne pe loc după schimbarea culorii semaforului deoarece este atent la telefonul mobil sunt întâlnite frecvent în traficul urban. Mulți conducători auto reacționează prin folosirea claxonului pentru a-l atenționa să pornească. Când ai voie să claxonezi și când riști să fii sancționat? Codul Rutier 2026 stabilește reguli clare atât pentru utilizarea telefonului mobil, cât și pentru folosirea avertizării sonore. În anumite împrejurări, polițiștii pot aplica sancțiuni ambilor șoferi implicați.

Mulți conducători auto se întreabă dacă pot claxonezi legal un șofer care stă pe telefon la semafor și nu observă că s-a aprins culoarea verde. Deși situația este una comună în trafic, legislația rutieră nu permite folosirea claxonului în orice împrejurare.

Regulamentul de aplicare a Codului Rutier prevede că mijloacele de avertizare sonoră trebuie utilizate numai în condițiile stabilite de lege. Semnalul sonor trebuie transmis de la o distanță de cel puțin 25 de metri față de persoana căreia îi este adresat, pentru o durată suficientă cât să fie perceput și fără a determina efectuarea unor manevre periculoase.

În zonele unde este instalat indicatorul rutier „Claxonarea interzisă”, folosirea avertizării sonore este interzisă. Excepția este reprezentată de situațiile în care semnalul este necesar pentru evitarea unui pericol imediat. Aceeași regulă se aplică și vehiculelor cu regim prioritar aflate în misiune.

Din perspectiva legislației rutiere, un conducător auto care întârzie câteva secunde să plece de la semafor după apariția culorii verzi nu generează, în mod normal, un pericol iminent. Din acest motiv, folosirea claxonului exclusiv pentru a-i atrage atenția că trebuie să pornească poate fi considerată nejustificată.

Potrivit OUG nr. 195/2002 privind circulația pe drumurile publice, nerespectarea regulilor referitoare la utilizarea mijloacelor de avertizare sonoră se sancționează cu amendă din clasa a II-a de sancțiuni, respectiv 4 sau 5 puncte-amendă, scrie Promotor.

Până la 30 iunie 2026, valoarea unui punct-amendă este de 202,5 lei. Astfel, șoferii care folosesc claxonul în mod necorespunzător riscă amenzi cuprinse între 810 și 1.012,5 lei. De la 1 iulie 2026, odată cu majorarea salariului minim brut la 4.325 de lei, valoarea punctului-amendă ar urma să crească la 216,25 lei, iar sancțiunile din această categorie vor fi cuprinse între 865 și 1.081,25 lei.

Utilizarea telefonului mobil în timpul participării la trafic este sancționată de legislația rutieră, inclusiv atunci când vehiculul este oprit temporar la semafor.

Mulți șoferi consideră că, în momentul în care mașina nu se deplasează, verificarea telefonului nu reprezintă o abatere. În realitate, oprirea la semafor nu înseamnă ieșirea din trafic și nu suspendă obligațiile prevăzute de Codul Rutier.

Interpretarea legală a noțiunii de deplasare pe drumurile publice se referă la participarea la trafic și la utilizarea drumului public, indiferent dacă vehiculul rulează sau este oprit temporar într-o intersecție ori la un semafor.

Singura excepție permisă de lege este utilizarea unui dispozitiv de tip „hands free”. Chiar și în această situație, conducătorul auto nu are dreptul să țină telefonul în mână pentru a scrie mesaje, a naviga pe internet, a utiliza rețele sociale sau a urmări materiale video.

Folosirea telefonului mobil în timpul conducerii este sancționată cu amendă din clasa a III-a de sancțiuni și cu aplicarea a 4 puncte de penalizare. Sancțiunea financiară este cuprinsă între 6 și 8 puncte-amendă, ceea ce înseamnă o amendă între 1.215 și 1.620 de lei.

Dacă șoferul folosește telefonul și încalcă simultan o altă regulă de circulație, autoritățile pot dispune și suspendarea permisului de conducere pentru o perioadă de 30 de zile.

În practică, polițistul aflat în apropiere poate constata separat comportamentul fiecărui participant la trafic și poate aplica sancțiuni pentru fiecare abatere observată.

Astfel, dacă agentul apreciază că avertizarea sonoră a fost folosită fără existența unui pericol imediat, șoferul care a claxonat poate primi amendă pentru utilizarea nejustificată a claxonului.

În același timp, dacă este observat și conducătorul auto care ține telefonul în mână în timp ce participă la trafic, acesta poate fi sancționat pentru folosirea dispozitivului mobil în condițiile interzise de lege.

Deși în activitatea de zi cu zi este puțin probabil ca un scurt semnal sonor să atragă automat o sancțiune, cadrul legal rămâne neschimbat. Polițistul rutier are posibilitatea să analizeze contextul și să stabilească dacă utilizarea claxonului a fost justificată sau nu.

Legea prevede că avertizarea sonoră trebuie utilizată pentru prevenirea producerii unui accident sau pentru semnalarea unui pericol. În schimb, folosirea repetată ori excesivă a claxonului doar pentru a grăbi plecarea de la semafor poate fi încadrată inclusiv ca manifestare de agresivitate în trafic, situație în care se poate dispune și suspendarea permisului de conducere.