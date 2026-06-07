Cod Rutier 2026: Cum poți scăpa de amendă? Șmecheria pe care puțini șoferi o știu

Mulți șoferi cred că depășirea unei coloane de mașini este întotdeauna interzisă și se sancționează automat. În realitate, Codul Rutier 2026 conține o prevedere mai puțin cunoscută care permite această manevră în anumite condiții. Iată când poți depăși legal o coloană și în ce situații riști suspendarea permisului.

Codul Rutier 2026 permite, în anumite situații, depășirea unei coloane de mașini fără ca șoferul să fie sancționat, datorită unei prevederi mai puțin cunoscute de mulți conducători auto. Deși depășirea unei coloane de vehicule este o manevră care implică riscuri, aceasta poate fi legală dacă sunt respectate toate condițiile prevăzute de legislația rutieră.

Potrivit Codului Rutier 2026, șoferii au obligația de a respecta indicatoarele și marcajele rutiere și de a se asigura că manevra de depășire nu pune în pericol circulația vehiculelor care vin din sens opus. În cazul unei coloane de vehicule, un aspect esențial este dacă acestea se află în mișcare sau sunt oprite.

Legislația nu interzice în mod expres depășirea mai multor vehicule aflate în mers. Prin urmare, un conducător auto poate depăși o coloană de mașini dacă respectă toate regulile referitoare la această manevră. Prezența unei linii discontinue permite traversarea marcajului rutier, însă numai în condițiile în care depășirea poate fi efectuată în deplină siguranță. Șoferul trebuie să beneficieze de vizibilitate suficientă, să dispună de spațiul necesar și de timpul necesar pentru a reveni pe banda sa fără a obliga vehiculele din sens opus să frâneze sau să efectueze manevre de evitare. Cu alte cuvinte, depășirea trebuie realizată fără a stânjeni sau pune în pericol ceilalți participanți la trafic.

Înainte de a începe manevra, conducătorul auto trebuie să se asigure că vehiculul din față nu a semnalizat intenția de a depăși și că din spate nu se apropie un alt vehicul aflat deja în depășire, conform prevederilor OUG nr. 195/2002.

În schimb, legea sancționează depășirea coloanelor de vehicule oprite în anumite situații. Articolul 100, punctul 14 litera a) din Legea circulației prevede că depășirea coloanelor de vehicule oprite la culoarea roșie a semaforului sau la trecerile la nivel cu calea ferată constituie contravenție și se sancționează cu amendă din clasa a II-a de sancțiuni, precum și cu suspendarea dreptului de a conduce pentru o perioadă de 30 de zile.

Prin urmare, o coloană de vehicule aflată în mers poate fi depășită atunci când configurația drumului și condițiile de trafic permit acest lucru. De exemplu, pe un drum marcat cu linie discontinuă, cu vizibilitate bună și fără indicatoare care interzic depășirea, un șofer poate depăși două sau mai multe vehicule printr-o singură manevră.

Totuși, legalitatea unei astfel de manevre nu garantează și siguranța ei. Depășirea unei coloane obligă șoferul să petreacă mai mult timp pe sensul opus de mers, ceea ce crește riscul întâlnirii cu un vehicul care circulă din direcția contrară. Din acest motiv, chiar și atunci când este permisă de lege, o astfel de manevră trebuie efectuată cu maximă prudență.

„Constituie contravenție și se sancționează cu amenda prevăzută în clasa a II-a de sancțiuni și cu aplicarea sancțiunii contravenționale complementare a suspendării exercitării dreptului de a conduce pentru o perioadă de 30 de zile depășirea coloanelor de vehicule oprite la culoarea roșie a semaforului sau la trecerile la nivel cu calea ferată”, stabilește Art. 100, pct. 14 a) din Legea Circulației.

Prezența unei linii discontinue pe carosabil nu anulează celelalte reguli prevăzute de Codul Rutier. Chiar dacă marcajul permite, în anumite condiții, efectuarea unei depășiri, șoferii trebuie să respecte toate restricțiile impuse de legislația rutieră.

Astfel, atunci când vehiculele sunt oprite la semafor, conducătorii auto nu au dreptul să le depășească pentru a ajunge mai repede în fața coloanei. Aceeași interdicție se aplică și în apropierea trecerilor la nivel cu calea ferată. În aceste situații, depășirea coloanei de vehicule este interzisă, indiferent dacă marcajul rutier este continuu sau discontinuu.

Nerespectarea acestei reguli atrage sancțiuni severe. Șoferii care depășesc o coloană de vehicule oprită la culoarea roșie a semaforului sau la o trecere la nivel cu calea ferată riscă suspendarea permisului de conducere pentru 30 de zile. În plus, aceștia pot primi o amendă cuprinsă între 810 și 1.012,5 lei.

Sancțiunile devin și mai dure dacă manevra conduce la producerea unui accident rutier. În acest caz, amenda poate ajunge la 1.620 de lei, iar perioada de suspendare a dreptului de a conduce poate fi majorată la 60 de zile.