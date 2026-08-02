Elena Udrea și Adrian Alexandrov sunt cei mai fericiți. Fostul ministru a împărtășit vestea: La bine și la rău!

Elena Udrea și Adrian Alexandrov marchează un deceniu de relație, iar fostul politician a ales să împărtășească momentul cu urmăritorii săi din mediul online. Cu această ocazie, ea a publicat o fotografie realizată în timpul unei vacanțe și a transmis un mesaj scurt, dar încărcat de semnificație, făcând referire la cei zece ani petrecuți împreună.

De-a lungul timpului, cei doi au trecut atât prin momente fericite, cât și prin perioade dificile, însă au rămas împreună și au continuat să își construiască viața de familie. Astăzi, Elena Udrea și Adrian Alexandrov sunt părinții unei fetițe, Eva Maria, care ocupă un loc central în viața lor.

Cu ocazia împlinirii a zece ani de când formează un cuplu, Elena Udrea a postat pe rețelele sociale o imagine în care apare alături de Adrian Alexandrov, surprinși într-un peisaj de vacanță, la apus.

Alături de fotografie, fostul politician a scris un mesaj simplu, prin care a rezumat parcursul lor împreună.

„10 years, for better and for worse” („10 ani, la bine și la rău!”), a transmis Elena Udrea.

Mesajul face trimitere la toate etapele prin care au trecut în ultimul deceniu, inclusiv la încercările care le-au pus relația la încercare.

Potrivit Spynews, după publicarea mesajului aniversar, Elena Udrea și Adrian Alexandrov au ales să marcheze momentul într-un cadru exclusivist.

Cei doi și-au petrecut seara într-un club din stațiunea Mamaia, unde au celebrat împlinirea a zece ani de relație.

De-a lungul timpului, cuplul a preferat să își expună rar viața personală, alegând să păstreze discreția în ceea ce privește familia și aparițiile publice.

Relația dintre Elena Udrea și Adrian Alexandrov s-a schimbat odată cu venirea pe lume a fiicei lor, Eva Maria.

Fostul politician a vorbit în mai multe rânduri despre rolul pe care copilul îl are în viața lor și despre faptul că perioada petrecută departe de familie a făcut-o să aprecieze și mai mult timpul petrecut alături de cei dragi.

Într-un interviu acordat în urmă cu ceva timp pentru Știrile Antena Stars, Elena Udrea a vorbit despre sprijinul primit din partea partenerului său în perioada în care s-a aflat în detenție.

Fostul ministru a avut numai cuvinte de apreciere la adresa lui Adrian Alexandrov, despre care spune că a avut grijă singur de fiica lor într-o perioadă extrem de dificilă pentru familie.

„Adrian este un tată minunat. Sigur, atunci când am hotărât să facem un copil, m-am bazat că este un tată bun, însă să treci prin așa o încercare… Una este, teoretic, să analizezi, să vezi că cineva e potrivit pentru rolul de tată și alta este să vezi ce tată minunat a fost în lipsa mea. Adrian a stat trei ani și patru luni tată, și mamă, și familie întreagă, și prieten, și coleg, și de toate. Eu, stând cu ea, cum ai spus, nici un an nu avem și mă trezesc în fiecare dimineață să o duc la școală. Sunt așa de fericită că stăm de vorbă pe drum! Nu vreau să o ducă nici Adrian, nici șoferul, nici nimeni. Vreau să o duc eu”, a declarat Elena Udrea pentru Știrile Antena Stars.

Fostul politician a mărturisit că încearcă să recupereze timpul petrecut departe de familie și că se bucură de fiecare moment alături de fiica sa, inclusiv de drumul zilnic spre școală.