Elena Udrea rupe tăcerea. Adevărul despre Ilie Bolojan: Nu vrea să se știe. De toată jena

Din cuprinsul articolului Referendumul din 2012, unul dintre cele mai tensionate momente din politica românească

Premierul Ilie Bolojan este ținta unui nou atac lansat de Elena Udrea. Fostul ministru al Turismului susține că actualul lider al Executivului încearcă să își construiască imaginea unui politician rupt de trecutul alianței cu PSD, deși, afirmă aceasta, în 2012 a fost unul dintre liderii locali ai Uniunii Social Liberale și s-a implicat activ în campania pentru referendumul de demitere a fostului președinte Traian Băsescu.

Într-o postare publicată pe Facebook, Elena Udrea afirmă că în ultimele săptămâni a încercat să găsească imagini și declarații din acea perioadă, însă multe dintre materialele pe care le căuta nu ar mai fi disponibile online. Fostul ministru susține că inclusiv articole publicate la momentul respectiv ar fi dispărut, motiv pentru care spune că a apelat la copii salvate anterior.

În opinia sa, acest lucru ar face parte dintr-o strategie prin care trecutul politic al lui Ilie Bolojan este trecut în plan secund, în contextul imaginii pe care acesta și-a construit-o în ultimii ani.

„Bolojan nu vrea să se știe ca a fost USL-ist, partener cu PSD-ul, sub emblema căreia a câștigat alegerile locale în 2012. Dar mai ales, nu vrea să se știe ca alaturi de PSD, a luptat pentru demiterea lui Traian Băsescu, la Referendumul din 2012!!!! Operațiunea de imagine prin manipularea fraierilor de pe internet conține și curățarea netului de imaginile și declarațiile pe care le-a făcut, în 23 iulie 2012, la mitingul USL din campania de la Referendumul de demitere, pe care Bolojan l-a organizat la Oradea, unde era primar!!! Am vrut să scriu un articol despre asta acum vreo lună și am căutat informații, dar am renunțat atunci la text. Azi, am răscolit netul să dau de pozele și declarațiile lui Bolojan de la suspendare și, surpriza, site-ul ebihoreanul a fost curățat, nu mai pot fi găsite! Noroc ca le-am salvat! Ca să îl parafrazez pe Traian Băsescu în dezbaterea cu Mircea Geoană la prezidențialele din 2009, referindu-se la vizita acestuia la Vântu în seara precedentă: Nu va mai place PSD-ul, domnule Bolojan? Dar când va țineați de mână să îl demiteți pe Traian Băsescu, v-a plăcut? De toată jena!”

Postarea Elenei Udrea readuce în atenție evenimentele din vara anului 2012, când Parlamentul a decis suspendarea din funcție a președintelui Traian Băsescu, iar ulterior a fost organizat referendumul pentru demiterea acestuia.

În acea perioadă, Uniunea Social Liberală, alianța formată din PSD, PNL și Partidul Conservator, a desfășurat o amplă campanie electorală în favoarea demiterii șefului statului. În toate județele au fost organizate mitinguri și acțiuni de mobilizare a electoratului, iar liderii locali ai alianței au participat activ la campanie.

La momentul respectiv, Ilie Bolojan era primarul municipiului Oradea și unul dintre cei mai importanți lideri ai PNL Bihor, formațiune care făcea parte din USL. Elena Udrea susține că implicarea acestuia în campania pentru referendum este un episod despre care, în prezent, nu se mai vorbește și pe care actualul premier ar încerca să îl lase în urmă.

Atac într-un moment în care trecutul politic revine în dezbatere

Mesajul publicat de Elena Udrea apare într-o perioadă în care trecutul politic al mai multor lideri aflați în prim-plan este readus în discuție de adversarii lor politici. În cazul lui Ilie Bolojan, fostul ministru încearcă să pună accent pe perioada în care PNL și PSD au guvernat împreună în cadrul USL și pe rolul pe care actualul premier l-a avut în campania pentru referendumul din 2012.

Până la acest moment, Ilie Bolojan nu a avut o reacție publică la acuzațiile formulate de Elena Udrea în această postare.