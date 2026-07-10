Agent Green avertizează: România riscă să rateze obiectivul european privind protejarea a 10% din teritoriu

România riscă să nu își respecte unul dintre cele mai importante angajamente asumate în domeniul protecției biodiversității. Cu doar câteva săptămâni înainte de termenul-limită stabilit la nivel european, organizația de mediu Agent Green avertizează că progresul este minim și reclamă deficiențe grave în procesul de desemnare a zonelor strict protejate.

Organizația de mediu Agent Green avertizează că România este departe de a-și îndeplini angajamentul asumat în fața Uniunii Europene de a institui protecție strictă pentru 10% din suprafața țării până în august 2026. Potrivit activiștilor, termenul-limită este foarte aproape, însă progresul înregistrat este de sub 2%, situație pe care o consideră nu o simplă întârziere administrativă, ci „un eșec deliberat”.

Reprezentanții organizației atrag atenția că România încă deține ecosisteme funcționale vaste și intacte, pe care multe state europene le-au pierdut aproape complet. Este vorba despre păduri primare, râuri care curg liber, zone umede și peisaje naturale conectate, ecosisteme esențiale pentru menținerea vieții și a echilibrului natural. Ei susțin că acestea reprezintă „scheletul viu al României”, deoarece asigură apă curată, aer respirabil, sol fertil, stabilitate climatică și siguranță pentru generațiile viitoare. În opinia lor, odată distruse, aceste ecosisteme nu mai pot fi refăcute, întrucât o pădure seculară nu poate fi replantată, iar un ecosistem primar nu poate fi reconstruit.

Agent Green mai afirmă că, după ce a prezentat Ministerului Mediului o hartă a ecosistemelor forestiere care ar trebui incluse în regimul de protecție strictă, în mai multe zone au început exploatări forestiere accelerate. Organizația susține că sunt efectuate tăieri în grabă înainte ca aceste păduri să beneficieze de protecție legală, acuzând că persoanele implicate încearcă să profite de perioada rămasă până la aplicarea măsurilor de conservare.

Activiștii consideră că statul român mai are la dispoziție doar câteva săptămâni pentru a demonstra că angajamentele asumate la nivel european sunt tratate cu seriozitate. Ei avertizează că amânarea măsurilor de protecție poate duce la pierderea definitivă a unor ecosisteme de o valoare excepțională, iar oportunitatea de a le conserva nu va mai putea fi recuperată ulterior.

În același timp, Agent Green critică modul în care este gestionat procesul de desemnare a zonelor strict protejate. Organizația reclamă delegarea ilegală a stabilirii criteriilor de protecție către firme private, lipsa unei consultări publice reale, introducerea unor criterii care favorizează dezvoltarea infrastructurii în detrimentul conservării naturii, ignorarea legislației europene privind biodiversitatea și riscul ca noțiunea de „protecție strictă” să fie golită de conținut. Potrivit organizației, toate aceste probleme compromit credibilitatea întregului proces.

Ca soluție, Agent Green solicită instituirea unei protecții stricte reale pentru cel puțin 10% din teritoriul României, fără exploatarea resurselor naturale și fără activități precum vânătoarea în aceste zone. Organizația susține că intervenția umană ar trebui limitată exclusiv la cercetarea științifică și la ecoturismul responsabil.

Totodată, cere un proces transparent și participativ, integrarea tuturor datelor științifice existente, o protecție juridică solidă și implementarea rapidă a măsurilor de conservare până în anul 2030.