Geoparcurile UNESCO nu mai sunt încadrate ca arii protejate. Noua reglementare modifică OUG nr. 57/2007 și stabilește în mod explicit că geoparcurile nu se încadrează în categoria ariilor naturale protejate. Această precizare este esențială pentru autoritățile locale și investitori, deoarece elimină interpretările eronate care au asociat aceste teritorii cu restricții suplimentare de utilizare a terenurilor.

În realitate, geoparcurile reprezintă instrumente de dezvoltare durabilă, nu zone restrictive, iar rolul lor este de a valorifica patrimoniul geologic, natural și cultural într-un mod integrat.

„Am eliminat o confuzie legislativă care a blocat ani la rând inițiative locale valoroase. Geoparcurile UNESCO nu înseamnă restricții suplimentare pentru comunități, ci oportunități reale de dezvoltare, educație și vizibilitate internațională. Prin această ordonanță, deblocăm concret procesul de desemnare și transmitem un semnal clar către autoritățile locale: România susține activ aceste proiecte care nu trebuie ținute în loc de birocrație”, a declarat ministrul Mediului, Apelor și Pădurilor, Diana Buzoianu.

Conform standardelor internaționale ale UNESCO, geoparcurile sunt teritorii cu valoare geologică excepțională, utilizate pentru a susține educația, cercetarea și dezvoltarea comunităților locale.

Statutul de geoparc este acordat pentru o perioadă de patru ani și este supus unor evaluări periodice stricte, ceea ce garantează menținerea unor standarde ridicate de management, conservare și implicare comunitară.

Ministrul Mediului, Diana Buzoianu, a subliniat că modificarea legislativă corectează o problemă sistemică ce a afectat dezvoltarea unor proiecte locale importante.

Aceasta a explicat că asocierea greșită a geoparcurilor cu regimul ariilor protejate a generat opoziție la nivel local și a întârziat procesul de desemnare a unor noi zone cu potențial UNESCO.

Actul normativ a fost elaborat în urma consultărilor cu Comisia Națională a României pentru UNESCO și Forumul Național al Geoparcurilor din România, instituții care au semnalat necesitatea unei clarificări urgente a cadrului legal.

Aceste organizații au evidențiat faptul că lipsa de coerență legislativă a dus la interpretări greșite și la blocarea unor inițiative locale cu potențial economic și turistic semnificativ.

Domeniu de impact Efecte principale Descriere Economie locală Stimularea economiei în zone rurale și montane Creșterea investițiilor locale, dezvoltarea afacerilor mici (pensiuni, servicii turistice, produse locale) și generarea de locuri de muncă Turism Creșterea atractivității turistice internaționale Atragerea turiștilor străini interesați de natură, geologie și experiențe autentice, integrarea în circuite turistice UNESCO Patrimoniu Promovarea patrimoniului natural și cultural Valorificarea formațiunilor geologice, a tradițiilor locale și a elementelor culturale specifice fiecărei regiuni Educație și cercetare Dezvoltarea educației și cercetării în geostiințe Extinderea programelor educaționale, activități pentru școli și universități, proiecte de cercetare în domeniul științelor Pământului

Noua reglementare marchează o schimbare importantă de abordare, prin care România își aliniază legislația la standardele internaționale ale UNESCO și creează premisele pentru dezvoltarea sustenabilă a comunităților locale.