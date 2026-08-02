Radu Miruță explică criza de la Cernavodă. Autoritățile știau de ani de zile despre risc: Nepăsare, incoerență guvernamentală și un pic de inconștiență

Ministrul interimar al Apărării, Radu Miruță, a declarat duminică, la Euronews, că situația critică de la Centrala Nucleară de la Cernavodă era cunoscută de autorități de mai mulți ani. Oficialul a explicat că nivelul scăzut al Dunării și problema împărțirii debitului între Dunărea Veche și Brațul Bala puteau afecta funcționarea obiectivului energetic. Radu Miruță susține că lipsa investițiilor și a deciziilor administrative a amplificat problema. Un grup de lucru încearcă acum să identifice soluții rapide pentru creșterea nivelului apei în zona Cernavodă.

Radu Miruță a explicat că problema debitului Dunării în zona Centralei de la Cernavodă era cunoscută de peste două decenii, însă nu a fost tratată ca o prioritate de către autorități. Ministrul interimar al Apărării a afirmat că riscurile erau cunoscute inclusiv în contextul dezvoltării viitoarelor reactoare 3 și 4 de la Cernavodă.

Întrebat de ce nu au fost realizate investițiile necesare, deși situația fusese discutată inclusiv la nivel înalt între fostul președinte Klaus Iohannis și președintele american Donald Trump, Radu Miruță a criticat modul în care administrațiile anterioare au gestionat problema.

„Nepăsare, incoerență guvernamentală și un pic de inconștiență. Pentru proiectul Reactoarelor 3 și 4 în viitor la Cernavodă este o precondiție subliniată că nu se pot realiza până când nu se modifică procentul volumului de apă între Brațul Bala și Dunărea Veche. Deci se știau lucrurile astea. De ce nu a fost considerat o prioritate? De ce nu s-au alocat bani? De ce nu s-a deblocat proiectul din Ministerul Transporturilor? Nu știu”, a declarat Radu Miruță.

Ministrul a precizat că, după preluarea mandatului, s-a confruntat cu numeroase probleme rămase nerezolvate și a susținut că actuala administrație trebuie să găsească soluții pentru situațiile acumulate în timp.

„Eu pot doar să vă spun că aproape de când am ajuns acolo sunt în situația să tot strâng cioburi sparte de cei care au avut alte priorități. Și nu-i problemă că le strângem și pe astea. Dar pe oameni îi interesează ce facem noi”, a spus Miruță.

Ministrul interimar al Apărării a arătat că principala cauză a problemei este modificarea în timp a echilibrului hidrologic dintre Dunărea Veche și Brațul Bala. Potrivit explicațiilor oferite de Radu Miruță, Brațul Bala a devenit mai adânc și preia cea mai mare parte din debitul fluviului.

Grupul de lucru constituit pentru gestionarea situației analizează variante rapide prin care nivelul apei din zona Cernavodă poate fi crescut, în condițiile în care Centrala Nucleară depinde de un debit suficient pentru activitatea sa.

„Acest grup de lucru spune ‘trebuie să creștem prin ce metodă rapidă putem nivelul de apă de la Cernavodă’. Există o intersecție. Acest celebrul loc din județul Călăraș, unde Dunărea Veche merge spre Cernavodă și unde prin 1750 s-a format Brațul Bala, o alternativă care merge spre Fetești și se întâlnește la Hârșova din nou”, a declarat acesta.

Radu Miruță a precizat că diferența de nivel dintre cele două cursuri de apă determină o redistribuire majoră a debitului Dunării, ceea ce reduce cantitatea de apă care ajunge spre Cernavodă.

„Acolo este o diferență de nivel. Brațul acela s-a erodat mai mult și este mai jos cu 4 metri decât Dunărea Veche. Atunci când debitul mare al Dunării ajunge la această intersecție, are o rezistență mai mică hidrologică spre Brațul Bala și cam 75-80% din debitul Dunării se duce pe Brațul Bala și mult mai puțină apă se îndreaptă spre Cernavodă”, a mai spus Miruță.

Pentru remedierea situației, specialiștii de la Apele Române au pregătit un proiect de intervenție care presupune utilizarea unor remorchere și barje. Ministerul Transporturilor este solicitat să sprijine operațiunea, potrivit declarațiilor ministrului interimar al Apărării.

Radu Miruță a explicat că autoritățile urmăresc atât o intervenție imediată, cât și deblocarea proiectelor pe termen lung care ar putea rezolva problema structurală.

„În astfel de situații încercăm să vedem ce se poate face instant. O să ne ocupăm și de proiectul acela blocat. Specialiștii de la Apele Române au făcut un proiect pentru care cer sprijinul și la Ministerul Transporturilor să folosească două remorchere ca să împingă niște barje acolo”, a precizat Miruță.

Ministrul a mai explicat că o altă variantă analizată de autorități presupune îndepărtarea unei formațiuni stâncoase care influențează direcția de curgere a apei către Brațul Bala.