Ciprian Ciucu anunță analiza măsurilor pentru energie în București. Primăria Capitalei verifică soluțiile pentru marile consumatoare

Primarul Capitalei, Ciprian Ciucu, a anunțat duminică, 2 august, că Bucureștiul pregătește o analiză privind reducerea consumului de energie, pe fondul crizei energetice. Edilul a precizat că luni va avea discuții cu instituțiile și companiile municipale care folosesc cantități mari de energie. Printre acestea se află STB, Termoenergetica și compania de iluminat public. Măsurile concrete vor fi stabilite după evaluarea situației fiecărui serviciu public.

Ciprian Ciucu a declarat că Primăria Capitalei analizează posibilitatea aplicării unor măsuri pentru reducerea consumului de energie, după ce mai multe orașe europene au adoptat strategii similare în contextul creșterii presiunilor asupra sistemelor energetice. Edilul a precizat că primele discuții au început deja cu instituțiile responsabile de gestionarea situațiilor de urgență.

Primarul Bucureștiului a explicat că următoarea etapă presupune o întâlnire cu reprezentanții principalelor companii municipale care au un consum ridicat de energie, pentru identificarea unor soluții care să nu afecteze funcționarea serviciilor publice esențiale.

„Da. Am vorbit deja cu domnul Precup, care este șeful inspectoratului pentru urgență pe București-Ilfov. Mâine dimineață ne vom întâlni și voi convoca acele subordonate din cadrul primării Municipiului București care se pot califica fiind mari consumatori de energie. În special STB, să vedem ce se mai poate face aici, Termoenergetica, Compania de iluminat public și să vedem ce putem face”, a declarat primarul.

Edilul a subliniat că analiza este necesară pentru a identifica variante realiste, deoarece activitatea companiilor municipale trebuie menținută, iar eventualele reduceri nu pot fi aplicate fără o evaluare tehnică.

Situația serviciilor publice reprezintă principalul criteriu în stabilirea eventualelor măsuri, potrivit explicațiilor oferite de Ciprian Ciucu. Primarul a arătat că transportul public, iluminatul stradal și sistemul de termoficare au un rol important pentru funcționarea orașului și pentru siguranța locuitorilor.

Ciprian Ciucu a precizat că este prea devreme pentru a fi anunțate decizii concrete, deoarece acestea trebuie discutate cu conducerile instituțiilor implicate înainte de a fi puse în aplicare.

„Este prematur să spun acum, pentru că până nu am o discuție în amănunt cu toții conducători acestor instituții sau companii municipale, mi-e greu să vă spun. Pentru că serviciile publice sunt, prin natura lor, continue, adică nu le poți întrerupe. Dacă este o situație excepțională ne putem gândi. Vă dați seama că iluminatul este important pentru siguranța cetățenilor, transportul public în această perioadă este foarte important, de asemenea, deci e greu de spus să vedem ce putem face și noi, dar vom analiza temeinic mâine și să vedem dacă sunt măsuri care se impun”, a afirmat primarul Capitalei.

Analiza anunțată de Primăria Capitalei urmărește identificarea unor eventuale economii de energie, fără afectarea funcționării serviciilor publice de bază.

În paralel cu discuțiile privind energia din București, autoritățile continuă operațiunea de pe Dunăre destinată devierii cursului apei către centrala nucleară de la Cernavodă. Exploziile controlate desfășurate duminică nu au reușit să spargă complet stânca Pârjoaia, care împiedică intervenția.

Contraamiralul Marcel Neculae, locțiitorul șefului Statului Major al Forțelor Navale, a anunțat că operațiunea va continua luni, folosindu-se o cantitate mai mare de explozibil pentru a încerca îndepărtarea obstacolului.

Intervenția are loc în contextul nivelului scăzut al Dunării, iar autoritățile urmăresc crearea condițiilor necesare pentru menținerea alimentării cu apă a zonei centralei nucleare de la Cernavodă.