Primăria București deschide din nou porțile unei clădiri cu istorie. Cum poți intra gratuit

Primăria Municipiului București a anunțat, printr-o postare publicată pe rețelele de socializare, că programul „Porți Deschise la PMB” continuă și pe perioada verii, oferind bucureștenilor și turiștilor ocazia de a vizita gratuit una dintre cele mai reprezentative clădiri interbelice din Capitală.

Reprezentanții instituției îi încurajează pe cei care rămân în București la sfârșit de săptămână să profite de această oportunitate și să descopere istoria sediului Primăriei Capitalei prin intermediul tururilor ghidate organizate în mod regulat.

„Porțile Primăriei Capitalei rămân deschise pentru voi, în această vară! Dacă nu plecați din oraș în weekenduri, vă invităm să vizitați una dintre cele mai reprezentative clădiri interbelice din Capitală! Să-i ascultați povestea, să-i descoperiți farmecul. În fiecare weekend au loc TURURI GHIDATE, după următorul program: – Sâmbăta: 16:00-18:00; – Duminica: 12:00-14:00”, a transmis Primăria Municipiului București.

Potrivit informațiilor publicate de Primăria Municipiului București, accesul la tururile ghidate este gratuit, însă participarea este condiționată de înscrierea prealabilă pe platforma dedicată programului.

Cei interesați trebuie să își aleagă ziua și intervalul orar dorit, utilizând linkul pus la dispoziție de instituție în secțiunea de comentarii a postării publicate pe rețelele sociale.

Inițiativa se adresează tuturor celor care vor să afle mai multe despre istoria clădirii și despre unul dintre simbolurile arhitecturii interbelice din București, prin vizite organizate la fiecare sfârșit de săptămână.

„În fiecare weekend au loc TURURI GHIDATE, după următorul program: Sâmbăta: 16:00-18:00;

Duminica: 12:00-14:00.

Primăria Municipiului București a precizat că programul „Porți Deschise la PMB” s-a bucurat de interes din partea publicului încă de la lansare. Potrivit datelor prezentate de instituție, în cele 18 weekenduri în care au fost organizate vizite, peste 2.500 de persoane au trecut pragul sediului administrației locale.

Reprezentanții Primăriei îi invită în continuare pe bucureșteni și pe vizitatorii orașului să descopere patrimoniul arhitectural al Capitalei și să profite de posibilitatea de a explora gratuit clădirea instituției.