Primăria Capitalei face un nou pas pentru preluarea ELCEN. Ciprian Ciucu primește mandat pentru negocieri

Consiliul General al Municipiului București a aprobat demersurile necesare pentru preluarea ELCEN de către Primăria Capitalei. Anunțul a fost făcut de Primăria Municipiului București, care susține că proiectul, aflat în discuție de aproape un deceniu, intră într-o nouă etapă. Potrivit administrației locale, primarul general Ciprian Ciucu a primit mandatul necesar pentru a negocia transferul societății de la Ministerul Energiei și pentru a realiza toate procedurile administrative necesare.

Municipalitatea susține că transferul companiei Electrocentrale București (ELCEN) reprezintă un obiectiv urmărit de mai mulți ani și care nu a fost finalizat până în prezent.

„Preluăm ELCEN! Primarul general Ciprian Ciucu are acordul Consiliului General pentru a gestiona preluarea societății de la Ministerul Energiei. Le mulțumim consilierilor pentru responsabilitate.”

Potrivit Primăriei, discuțiile privind transferul pachetului de acțiuni al ELCEN către Municipalitate datează încă din anul 2017, când a fost adoptată o ordonanță de urgență în acest sens.

„Este un demers care se discută încă din 2017, când s-a dat o ordonanță de urgență pentru a trece pachetul de acțiuni de la Guvern la PMB. În 2025, consilierii generali și-au dat acceptul pentru începerea transferului, însă fără vreo finalizare.”

În urma hotărârii adoptate de Consiliul General, primarul general va putea începe negocierile cu Ministerul Energiei și va putea realiza formalitățile necesare transferului.

„Deblocăm acest proiect și ne vom ocupa să fie dus la capăt!”

Conform Primăriei Capitalei, edilul va putea să negocieze preluarea companiei, să semneze documentele necesare și să solicite o analiză privind situația actuală a societății.

„Acum primarul general va putea negocia preluarea, semna orice protocol necesar, obține toate avizele pentru transfer, dar și cere o analiză a situației actuale a ELCEN.”

Autoritățile locale precizează că transferul propriu-zis va fi realizat printr-un contract de vânzare-cumpărare, care va necesita o nouă aprobare din partea Consiliului General.

„Transferul va fi finalizat printr-un contract de vânzare-cumpărare, care va fi aprobat printr-o altă hotărâre de consiliu.”

În prezent, sistemul centralizat de termoficare al Capitalei funcționează prin două companii distincte.

ELCEN produce agentul termic în centralele sale, iar Termoenergetica asigură transportul și distribuția apei calde și a căldurii către consumatori.

„În acest moment, alimentarea cu apă caldă și căldură a locuințelor se face prin Sistem de Alimentare Centralizată cu Energie Termică (SACET). În București, rețeaua este formată din ELCEN, care produce agentul termic în centrale, și Termoenergetica, care transportă și distribuie căldura către consumatori.”

Reprezentanții Primăriei susțin că preluarea ELCEN ar permite o coordonare mai eficientă a întregului sistem de termoficare și ar facilita investițiile necesare pentru modernizarea rețelei.

„După preluarea ELCEN, putem să ne asigurăm că producția și distribuția agentului termic vor fi coordonate într-un sistem unitar și facem investiții și modernizăm rețeaua de termoficare mult mai ușor.”

Municipalitatea afirmă că obiectivul principal al acestei operațiuni este îmbunătățirea serviciilor de furnizare a apei calde și căldurii pentru locuitorii Capitalei.

„Pentru a avea căldură și apă caldă.”

Primăria: nu este vorba despre o fuziune între ELCEN și Termoenergetica

Autoritățile locale au ținut să precizeze că transferul acțiunilor ELCEN nu presupune automat o fuziune cu Termoenergetica.

„Preluarea acțiunilor NU înseamnă fuziunea ELCEN cu Termoenergetica.”

Proiectul este considerat unul dintre cele mai importante pentru viitorul sistemului de termoficare din București, în contextul problemelor repetate legate de furnizarea apei calde și a căldurii în Capitală și al necesității unor investiții ample în infrastructura energetică.