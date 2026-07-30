Pasajul Basarab intră într-o nouă etapă de reabilitare. Circulația va fi redeschisă complet înainte de începerea școlii

Primăria Municipiului București anunță că lucrările de reabilitare a Pasajului Basarab se desfășoară conform graficului, iar circulația va fi redeschisă complet înainte de începerea noului an școlar. Peste 110 muncitori și 30 de utilaje lucrează în două schimburi pentru refacerea unuia dintre cele mai importante pasaje din Capitală.

Primăria Municipiului București (PMB) a anunțat, joi, 30 iulie, că lucrările de reabilitare a Pasajului Basarab avansează conform calendarului stabilit, iar circulația va fi redeschisă integral înainte de începerea noului an școlar. Potrivit administrației, intervențiile au ca scop remedierea degradărilor acumulate în ultimii 15 ani, astfel încât obiectivul să poată fi recepționat.

Reprezentanții PMB au precizat că lucrările au început în 20 iunie, odată cu montarea schelelor și scoaterea de sub tensiune a liniei de tramvai. Din 29 iunie, echipele au intervenit pe calea aferentă sensului Bulevardul Nicolae Titulescu – Șoseaua Grozăvești, perioadă în care traficul rutier s-a desfășurat în dublu sens pe cealaltă cale.

Potrivit Primăriei, din a doua săptămână a lunii august lucrările vor fi mutate pe sensul Grozăvești – Titulescu, iar circulația autovehiculelor va fi deviată în dublu sens pe cealaltă bretea.

Administrația Capitalei a dat asigurări că, până la începerea școlii, pasajul va fi redeschis complet circulației, iar tramvaiele vor reveni pe traseul obișnuit. Totodată, autoritățile au precizat că lucrările vor continua din septembrie și până la sfârșitul anului, fără a afecta traficul rutier.

În ceea ce privește stadiul intervențiilor, PMB a arătat că pe șantier lucrează peste 110 muncitori și peste 30 de utilaje, în două schimburi, de zi și de noapte, inclusiv în zilele de sâmbătă. Lucrările se desfășoară pe o distanță de aproximativ doi kilometri pe pasaj și alți doi kilometri sub pod.

Până în prezent, au fost curățați 24.000 de metri pătrați de suprafață de beton și frezați 17.800 de metri pătrați din stratul de uzură al carosabilului, urmând ca asfaltarea să înceapă de vineri. De asemenea, a fost aplicată vopsea specială de protecție pe 18.000 de metri pătrați de beton, au fost curățați 5.279 de metri pătrați de cale de rulare a tramvaiului și au fost recondiționați și vopsiți 2.100 de metri de parapeți.

Totodată, echipele au curățat 1.500 de metri liniari de longrine ale șinelor de tramvai, au executat reparații pe o suprafață de 148 de metri pătrați cu mortare speciale și au refăcut 430 de metri liniari de rosturi de dilatație dintre tronsoane. În plus, au fost spălate și vopsite suprafețele de beton, reparate fisurile și vopsită și montată tubulatura pentru scurgerea apelor pluviale.

PMB a anunțat, miercuri, 29 iulie, că a finalizat în două săptămâni un șantier de termoficare care fusese blocat timp de un an și jumătate, iar din acest weekend 66 de blocuri din zonele Aviației și Dorobanți vor beneficia din nou de apă caldă printr-o conductă nouă.

Potrivit PMB, în cursul zilei de miercuri au fost efectuate probele de presiune, iar alimentarea cu apă caldă prin noua conductă va începe din acest weekend. Reprezentanții administrației susțin că investiția va elimina avariile care afectau această zonă.

Primăria a precizat că lucrările au vizat un tronson de 350 de metri de conductă din cadrul Magistralei II-III Grozăvești. Intervenția nu a putut fi realizată timp de un an și jumătate deoarece conductele traversează o proprietate privată, iar accesul pentru înlocuirea acestora nu era posibil.

Conform PMB, primarul general Ciprian Ciucu a reușit să clarifice situația și să obțină acordul proprietarului pentru desfășurarea lucrărilor. Administrația locală a arătat că și-a respectat angajamentul de a finaliza intervenția până la sfârșitul lunii iulie.

În cadrul șantierului au fost demontate conductele vechi, cu o vechime de peste 40 de ani, și înlocuite cu conducte preizolate de nouă generație, echipate cu senzori pentru detectarea avariilor. Totodată, după efectuarea probelor de presiune, urmează demontarea instalațiilor provizorii, iar în ziua următoare noile conducte vor fi conectate la rețeaua de termoficare.

Primăria a mai anunțat că, de vineri, Compania Municipală Termoenergetica București va începe introducerea agentului termic în rețea, în timp ce echipele Companiei Municipale Energetica Servicii București vor readuce terenul la starea inițială.

Din acest weekend, alimentarea cu apă caldă va fi reluată pentru mii de familii din 66 de blocuri situate pe Bulevardul Ion Mihalache, în Piața Victoriei, pe Strada Paris, Bulevardul Iancu de Hunedoara, Strada Braziliei, Calea Floreasca, Calea Dorobanților, Strada Take Ionescu, Strada George Enescu și Strada Arhitect Ion Mincu.

Potrivit PMB, Magistrala II-III Grozăvești are o lungime totală de 11 kilometri și este finalizată în proporție de 97%. Până în toamnă, administrația locală intenționează să încheie ultimele racorduri și lucrările de refacere a carosabilului în zonele unde au existat șantiere.