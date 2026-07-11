Un punct-cheie de pe Autostrada Moldovei intră într-o nouă etapă. Anunțul făcut de CNAIR
SURSA FOTO: Facebook/Irinel Scriosteanu - Autostrada Moldovei A7
Lucrările pe Autostrada Moldovei (A7) continuă să înregistreze progrese pe sectorul dintre Adjud și Bacău, potrivit informațiilor transmise de directorul general al CNAIR, Cristian Pistol. Unul dintre punctele aflate în lucru este pasajul peste calea ferată de la Cleja, județul Bacău, unde constructorul execută mai multe operațiuni la structura de infrastructură.
Sute de utilaje și mii de muncitori lucrează pe sectorul Adjud-Bacău
Cristian Pistol a anunțat sâmbătă că lucrările la pasajul de la kilometrul 83+548 evoluează conform planului. Construcția are o lungime de 1.215 metri, iar în această etapă sunt realizate lucrări la elementele structurii și la amenajările aferente.
„Autostrada Moldovei (A7): evoluţie bună a lucrărilor la pasajul peste calea ferată de la Cleja, judeţul Bacău (km 83+548), în lungime de 1.215 m! În această etapă se montează grinzi, se lucrează la betonarea rigolelor şi la turnarea plăcii de suprabetonare pe mai multe deschideri”, a transmis directorul general al CNAIR, Cristian Pistol.
Pe sectorul dintre Adjud și Răcăciuni sunt desfășurate în paralel alte lucrări de infrastructură. Potrivit reprezentantului CNAIR, echipele constructorului finalizează șanțurile pentru evacuarea apelor pluviale, amenajează parcările și montează gardurile de protecție de-a lungul traseului.
Mobilizare pe întreg sectorul dintre Adjud și Bacău
Pe cei 47 de kilometri ai șantierului dintre Adjud și Bacău, antreprenorul român UMB Spedition lucrează cu o mobilizare formată din 1.900 de muncitori și 400 de utilaje. Intervențiile sunt desfășurate pe mai multe puncte ale traseului, pentru finalizarea lucrărilor prevăzute în contract.
„Stadiul fizic al lucrărilor a ajuns la peste 95% pe sectorul dintre Adjud şi Răcăciuni al lotului 2 şi la aproximativ 80% pe lotul 3 (Răcăciuni – Bacău)”, a precizat Cristian Pistol.
Lotul 2 al Autostrăzii Moldovei, cuprins între Domnești Târg și Răcăciuni, are o lungime de 38,78 kilometri, iar lotul 3, între Răcăciuni și Bacău, măsoară 21,52 kilometri. Valoarea cumulată a contractelor pentru cele două loturi este de 4,18 miliarde de lei, fără TVA.
Finanțarea lucrărilor pentru aceste sectoare ale A7 Focșani-Bacău este asigurată prin Planul Național de Redresare și Reziliență (PNRR). Autostrada Moldovei face parte din proiectele majore de infrastructură rutieră aflate în execuție în România.
Obiectivul anunțat pentru legătura rutieră București-Pașcani
Cristian Pistol a precizat că obiectivul urmărit este deschiderea circulației pe o lungime importantă de autostradă între Capitală și zona Pașcani.
„Practic, obiectivul meu este ca anul acesta să se poată circula pe 397 km de autostradă de la Bucureşti la Paşcani”, a anunțat Pistol. Potrivit acestuia, traseul luat în calcul include mai multe segmente de autostradă și drum expres, respectiv:
- „ A3 (Bucureşti–Ploieşti): 62 km,
- A7 (Ploieşti–Paşcani): 319 km,
- Varianta Ocolitoare (VO) Bacău: 16 km”, a mai subliniat Cristian Pistol în postarea sa de pe social media.
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