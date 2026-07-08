Autostrada Moldovei, tot mai aproape de Bacău. Când ar putea fi deschis noul tronson al A7

Autostrada Moldovei (A7) se apropie de o nouă etapă importantă. Lotul dintre Adjudu Vechi și Răcăciuni este aproape finalizat, iar inaugurarea acestuia este așteptată în luna august, împreună cu tronsonul Răcăciuni – Bacău.

Asociația „Moldova vrea Autostradă” anunță că lotul 2 Adjudu Vechi – Răcăciuni, parte a secțiunii Focșani – Bacău din Autostrada Moldovei (A7), este pregătit pentru trafic în proporție de aproximativ 95%.

Potrivit reprezentanților asociației, tronsonul ar putea fi deschis circulației simultan cu lotul 3 Răcăciuni – Municipiul Bacău, ceea ce ar permite extinderea semnificativă a traficului pe autostradă în județul Bacău.

În prezent, șoferii circulă deja pe lotul 1 al secțiunii Focșani – Bacău, care leagă Focșani de Domnești Târg pe o distanță de 35,6 kilometri, precum și pe o porțiune de aproximativ 17 kilometri din lotul al doilea, între nodurile rutiere Domnești Târg și Adjudu Vechi.

Asociația amintește că, după inaugurarea celor aproximativ 50 de kilometri dintre Focșani și Adjudu Vechi la finalul anului 2025, exista așteptarea ca următorul tronson să fie deschis în primăvara acestui an. Reprezentanții ONG-ului susțin însă că ritmul real al lucrărilor nu susținea acest calendar, iar evoluția șantierului a confirmat acest lucru.

În cadrul proiectului de monitorizare video „Dronathon 12 MVA”, Asociația „Moldova vrea Autostradă” a publicat imagini noi de pe șantierul tronsonului Adjudu Vechi – Răcăciuni.

Potrivit organizației, sectorul este aproape integral finalizat, iar datele oficiale raportate de CESTRIN indică un stadiu de execuție de aproximativ 95%.

Reprezentanții asociației au precizat că mai sunt de executat doar lucrări de finisaj și amenajarea spațiului de servicii S3, însă autostrada este, în cea mai mare parte, pregătită pentru deschiderea circulației.

Tronsonul Adjudu Vechi – Răcăciuni are o lungime de 21,7 kilometri și traversează zona de la nord de municipiul Adjud până în județul Bacău. Lotul următor, Răcăciuni – Municipiul Bacău, măsoară 21,5 kilometri. Ambele sunt construite de compania românească UMB.

Potrivit estimărilor Asociației „Moldova vrea Autostradă”, cele două loturi vor fi inaugurate împreună în cursul lunii august.

Organizația arată că, inițial, estima deschiderea circulației până la sfârșitul lunii iulie, însă lucrările la structurile de mari dimensiuni din zonele Cleja și Nicolae Bălcescu necesită mai mult timp. În acest context, autoritățile au indicat luna august ca termen probabil pentru inaugurare.

Și secretarul de stat în Ministerul Transporturilor, Horațiu Cosma, declara în luna iunie că viaductul de la Cleja reprezintă punctul critic al întregului tronson Răcăciuni – Bacău.

Acesta explica faptul că viaductul are o lungime de peste 1,2 kilometri și pile care depășesc 20 de metri înălțime. Totodată, aprecia că până la 31 august se va vedea dacă România va reuși să atragă integral finanțarea nerambursabilă prin Planul Național de Redresare și Reziliență (PNRR) pentru Autostrada Moldovei, precizând că autoritățile fac toate demersurile necesare pentru atingerea acestui obiectiv.